Гендиректор ГУДП «Центр» Ведерников уволился. Контрольно-счетная палата нашла нарушения в работе предприятия

Официальный сайт предприятия больше не содержит информации о генеральном директоре, только о заместителях, хотя в ЕГРЮЛ изменения еще не внесены. Два источника «Фонтанки», близкие к комитету по благоустройству, подтвердили информацию об увольнении.



Ведерников занял должность гендиректора в середине 2020 года, он является братом губернатора Псковской области. Вскоре у предприятия и его традиционного поставщика реагентов произошел публичный конфликт; затем в офис «Центра» пришел человек в маске, взломал кабинет и похитил ноутбук. Началась смена топ-менеджмента, и в декабре те, кому не нашлось места в новой конфигурации, пожаловались президенту. Параллельно контрольно-ревизионный отдел комблага проверял деятельность прежнего руководства за 2019 год и нашел немало нарушений.