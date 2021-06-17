Гендиректор ГУДП «Центр» Ведерников уволился. Контрольно-счетная палата нашла нарушения в работе предприятия

Официальный сайт предприятия больше не содержит информации о генеральном директоре, только о заместителях, хотя в ЕГРЮЛ изменения еще не внесены. Два источника «Фонтанки», близкие к комитету по благоустройству, подтвердили информацию об увольнении.
Ведерников занял должность гендиректора в середине 2020 года, он является братом губернатора Псковской области. Вскоре у предприятия и его традиционного поставщика реагентов произошел публичный конфликт; затем в офис «Центра» пришел человек в маске, взломал кабинет и похитил ноутбук. Началась смена топ-менеджмента, и в декабре те, кому не нашлось места в новой конфигурации, пожаловались президенту. Параллельно контрольно-ревизионный отдел комблага проверял деятельность прежнего руководства за 2019 год и нашел немало нарушений.
ГУДП «Центр» — крупнейшее дорожное предприятие, принадлежащее городу. Каждый год оно получает наибольшее количество контрактов на содержание улично-дорожной сети Петербурга. Увольнение Ведерникова по времени совпало с проверкой Контрольно-счетной палаты Петербурга в отношении работы предприятия и комблага за 2019–2020 годы и за истекший период 2021-го. По данным «Фонтанки», были выявлены нарушения, по ее итогам проводится проверка правоохранительными органами. «Фонтанка» направила запрос в Контрольно-счетную палату.
Предшественник Ведерникова в ГУДП «Центр» Геннадий Фомин весной 2021 года стал фигурантом дела о мошенничестве, в ходе обысков силовики заходили и в кабинет, который на тот момент занимал уже новый директор. Фомин был отправлен под арест.