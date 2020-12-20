Накануне снегопадов. На главном дорожном предприятии Петербурга меняется команда

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Письмо в администрацию президента было направлено на той неделе. Владимира Путина просят помочь разобраться с «произволом чиновников» и отстранением от должностей квалифицированных специалистов. В письме за 8 подписями перечислены 14 фамилий и, соответственно, должностей. Все сплошь «главные» и «начальники» плюс пара заместителей.

Как рассказали «Фонтанке» авторы письма, смена начальников в ГУДП «Центр», которое содержит улицы Фрунзенского, Московского и четырех центральных районов, началась в августе — после того, как в конце июля на предприятии появился новый директор. Эту должность занял брат губернатора Псковской области Николай Ведерников. В обращении весомый перечень должностей: если верить тексту, к декабрю уволены три заместителя директора — по комплексной уборке, коммерческой работе, ремонту и содержанию дорог; девять начальников — административно-хозяйственного отдела, транспортной автоколонны, управления по комплексной уборке, отдела снабжения, отдела охраны труда, суворовской автоколонны, договорного отдела, управления по ремонту и содержанию дорог, обеспечения комплексной уборки. Вместе с ними в качестве уже не работающих на предприятии названы главный инженер и главный бухгалтер.

Подписанты жалуются: «Мы, уволенные работники, имели большой стаж работы на предприятии, огромный опыт работы в дорожной сфере, были и остаемся высококвалифицированными работниками. Всего к декабрю 2020 года, по нашим подсчетам, количество уволенных руководителей составляет 15 человек». Список перечисленных фамилий «Фонтанка» попыталась сверить с ГУДП «Центр». Точную информацию о нынешнем статусе своих «бывших» там дать не смогли, сославшись на отсутствие согласия на разглашение персональных данных. Но отметили: «В списке присутствуют сотрудники, имевшие трудовые отношения с нашим предприятием». И добавили, что массового сокращения работников не проводили и не планируют, а те, с кем в 2020 году прекратили трудовые отношения, увольнялись либо по соглашению сторон, либо по собственной инициативе. Как это соглашение или инициатива выглядели с другой стороны, рассказано в письме: «Сначала предлагалось уволиться по соглашению сторон, с выплатой премии (так скажем, чтобы загладить свою вину), если работник пытался сопротивляться, то его подводили к этому путем проведения тотального контроля за работой и поиском нарушений в работе».

«Фонтанка» попросила деталей у подписантов. «Меня вызвали и сказали: «Вашу должность со Смольного сказали, чтобы вы освободили». Я: «Почему со Смольного?», а мне сказал директор так: «Это не моя прихоть, это Смольный, я даже ничего не имею против вас». Я удивился, говорю: «А если я не хочу?», а они: «Ну, если не хотите по-хорошему, то будет по-плохому». По-плохому — это понятно: проверки, контроль времени, всякое можно. В итоге я согласился и уволился по соглашению сторон», — рассказал «Фонтанке» один из бывших сотрудников «Центра», чья фамилия тоже есть в перечне уволенных. Авторы добавляют, что якобы неоднократно из уст директора Ведерникова слышали: «Я против вас и вашего увольнения ничего не имею, это решение спустили сверху, со Смольного людей дают», а публично Ведерников Н. Ю. заявлял, что «все ушли на другую, более высокооплачиваемую работу, что он очень сожалеет о нашем уходе», — цитируют бывшие сотрудники. «Работа ГУДП «Центр» всегда находится на особом контроле главы города, профильного вице-губернатора, руководителя комитета», — заметили в аппарате Бондаренко. О работниках тоже высказались: рассказали, что организация отвечает за самую сложную территорию города, больше всего на «Центр» горожане, СМИ и надзорные органы жаловались с 2017 по 2019 год, так что в отношении ряда сотрудников руководящего звена действительно предприняли дисциплинарные меры. А сейчас Бондаренко еженедельно проводит совещания с руководством дорожных служб, где каждый раз анализируется их деятельность, так что «видна работа каждого специалиста на своем месте». Однако, как заявили в вице-губернаторском аппарате, кадровую политику определяет само руководство «Центра». Сотрудники высших должностей проходят согласование только в комблаге.

«Оценка законности и обоснованности увольнения бывших работников может быть дана комиссией по трудовым спорам либо судом при наличии оснований, свидетельствующих о нарушении трудовых прав при увольнении. Работник, посчитавший свои права нарушенными, вправе обратиться в указанные органы за восстановлением своих трудовых прав», — прокомментировали в «Центре» в разговоре с «Фонтанкой». А также заметили: в этом году как действующие, так и бывшие сотрудники предприятия не жаловались ни в трудовую инспекцию, ни в первичную профсоюзную организацию. На вопрос о том, какие из перечисленных в письме уволенных должностей в середине декабря вакантны, в «Центре» заметили лишь, что обязанности замдиректора по комплексной уборке по приказу Ведерникова возложены на его первого заместителя, а замдиректора по ремонту и содержанию дорог — на начальника этого же управления. «Руководящие должности заняты работниками соответствующей квалификации и опыта работы (некоторые из них имеют стаж работы в СПб ГУДП «Центр» более десяти лет)», — добавили на предприятии.

Это не первый громкий сюжет последнего времени, связанный с предприятием. «Фонтанка» уже рассказывала, как из-за синхронных изменений конкурсной документации на поставку технической соли закупка трети необходимого городу запаса реагентов чуть было не произошла у единственного поставщика. Вылетевшие с конкурса фирмы пожаловались антимонопольщикам, после чего оба предприятия разыграли конкурсы на 212 млн рублей снова, с заявками сейчас работает комиссия. После этого «Центр» пожаловался на взлом офиса и кражу — из кабинетов вынесли ноутбук и 85 тысяч рублей. Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»