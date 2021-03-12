В Петербурге арестован бывший директор ГУДП «Центр»

Видео обысков, на котором Геннадий Фомин даёт интервью в тапочках, «Фонтанка» публиковала накануне. Бывшего директора застали в загородном жилом комплексе в Ильичево. Он констатировал на камеру, что дома проходит обыск «по поводу предыдущего места работы».

Василеостровский районный суд на два месяца заключил под стражу бывшего директора ГУДП «Центр» Геннадия Фомина, обвиняемого в присвоении или растрате. В СИЗО экс-руководитель пробудет как минимум до 30 апреля. Об этом 12 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Утром 11 марта Управление экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели около 40 обысков по уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве и связанному с уборкой снега на улицах города. В ГУДП «Центр» подтвердили визит оперативников, но от комментариев отказались, как и в комитете по благоустройству.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что экономическая полиция проверяла деятельность «Центра» за 2019 год, инспекцию проводил и контрольно-ревизионный отдел комитета по благоустройству. В работе предприятия нашли 19 нарушений, по большей части — в сфере закупок. Подробнее об этом читайте здесь.

ГУДП «Центр» является крупнейшим дорожным предприятием города и традиционным победителем аукционов на содержание улично-дорожной сети в ряде районов Петербурга.