Мертвые души дворников и пропавшие контейнеры. Как крупнейшее дорожное предприятие Петербурга провело убыточный год

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ГУДП «Центр», обслуживающее дороги Московского, Фрунзенского и четырех центральных районов города, в 2020 году стало абсолютным лидером по числу внеплановых проверок со стороны контрольно-ревизионного отдела комитета по благоустройству с формулировкой «по обращениям граждан». Как стало известно «Фонтанке», рабочий коллектив с февраля рассылал письма в комитет, депутатам, в приемную вице-губернатора Николая Бондаренко, контрольно-счетную палату, аппарат полпреда президента в СЗФО, губернатору и в правоохранительные органы. Работники требовали «ликвидировать сообщество воров» и спасти предприятие от краха.



Начальники якобы заправляли свои личные машины за счет предприятия и отправляли технику на халтуру; новые закупленные детали не доходили до ремонтной зоны; городские улицы, по указанию шефов, не чистились, а заливались водой; руководители получали денежные подарки от фирм, которые предоставляли дворников, а на уборку вместо них сгоняли штатных сотрудников; маски и антисептики не предоставлялись из-за отсутствия денег, пока восстановленную за счет предприятия технику списывали за бесценок — вот лишь некоторые подробности из писем сотрудников «Центра». По данным «Фонтанки», в сентябре прошлого года управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ходе проверки собирало сведения о бывших и действующих начальниках «Центра», а также прежнем гендиректоре Геннадии Фомине. Он заступил на должность в апреле 2019-го, но проработал недолго: в июле прошлого года его место занял брат губернатора Псковской области Николай Ведерников. В последние месяцы на крупнейшем дорожном предприятии города то и дело рождались громкие сюжеты. Изменение закупочной документации вызвало конфликт с УФАС и старым поставщиком технической соли, за этим последовали взлом офиса «Центра» и кража ноутбука. В декабре на новое руководство пожаловались в администрацию президента: уволенные за последние месяцы менеджеры предприятия просили Владимира Путина помочь разобраться с «произволом чиновников» и отстранением от должностей квалифицированных специалистов.

Ряд фамилий, которые тогда стояли под обращением, фигурировали в прошлогодних жалобах рядовых сотрудников «Центра». Насколько правдивы их письма, пока говорить рано. Но о некоторых фактах можно судить по результатам проверок предприятия контрольно-ревизионным отделом комблага, проведенных в конце октября и начале декабря 2020 года. В работе «Центра» за 2019-й нашли 19 нарушений, по большей части — в сфере закупок. Судя по данным СПАРК, предприятие закончило 2019 год с чистым убытком в 150 млн. В течение последних 5 лет тоже не было прибыльным, но трехзначную цифру со знаком «минус» продемонстрировало в отчетности впервые. Привлекая поставщиков и подрядчиков, ГУДП иногда искусственно избегало конкурентных аукционов. Например, 4 февраля 2019-го «Центр» договорился с компанией «ГидравликСервис» на ремонт тяги в погрузочной технике — работы оценили в 200 тысяч рублей, но оформили в виде двух равновесных контрактов. За оказание услуг на снегоприемном пункте компании «Эколайн» заплатили 600 тысяч рублей, но снова по 6 отдельным одинаковым контрактам. Сумма каждого, таким образом, не превышала 100 тысяч рублей. Именно столько, и ни копейки больше, «Центр» по закону мог заказать у единственного поставщика, в обход конкурсов.

Договоры с компаниями «ПромТехСтрой», «Фирма ГидравликСервис», «Авангард» и «Бридж» тоже укладывались в 100 тысяч, но фактически «Центр» платил по ним куда больше — «ПромТехСтрой», например, получил полмиллиона. С рядом фирм продлевали старые контракты, не объявляя новые аукционы. Например, ПО «Технодор», действуя по бумагам от 2017 года, дополнительно получило 13 млн рублей, «Филтерра» — 60 млн. ГУДП покорно принимало и оплачивало запчасти, не соответствующие условиям договора. Например, от ООО ВМП получило детали для машин марок Toyota, Mercedes Actros, Volvo, Scania и Mitsubishi, хотя официально заказывало для ГАЗа, ЗИЛа, МАЗа, УАЗа и КамАЗа из своего парка. «Центр» фактически заплатил ООО «Бродвей Регион Сервис» за 50 запчастей по 3,5 тысячи за каждую при том, что в договоре речь шла о цене в 2,1 тысячи. Информация о заключенных договорах не публиковалась на портале госзакупок. В реальности работы внештатных дворников контрольно-ревизионный отдел комблага тоже усомнился. Из подтверждающих документов нашлись только акты приемки выполненных работ — наряд-задания и путевые листы для водителей не оформлялись. Ревизоры заметили на счете «Центра» 15,4 млн рублей незавершенного производства по госконтракту с комблагом — за работы, которые ведомство принимать отказалось, потому что не было их заказчиком. Этот факт руководство, правда, попыталось объяснить внезапно обрушившимися на них объемами работ из-за жалоб на портале «Наш Санкт-Петербург», предписаний ГИБДД и прокуратуры.

В ноябре в одной из автоколонн «Центра» обнаружилась пропажа трех контейнеров стоимостью 124,3 тысячи рублей. По данным «Фонтанки», гендиректор Ведерников получил от нескольких подписантов обращения к Путину объяснительные по фактам, изложенным в жалобах рядовых работников. Один из начальников, например, написал следующее: по личной просьбе его хорошего знакомого автомобиль КО-318Д КамАЗ-53605 действительно был отправлен на Литовскую улицу для уборки территории, не входящей в список адресной программы. «Я не знал, что данное транспортное средство работало по объявлению с сайта «Авито» за деньги. За данную работу никакого вознаграждения ни я, ни водитель транспортного средства не получали», — заключил начальник. Часть начальников, по словам нынешнего руководства «Центра», ушли из ГУДП по собственному желанию еще до окончания проверок — в январе законность их увольнения установила проверка трудовой инспекции. На предприятии «Фонтанке» подтвердили, что нашли массу нарушений в ходе инвентаризации и анализа внутрихозяйственной деятельности в части соблюдения прав работников, использования спецтехники, ее ремонта и реализации, договорной и закупочной деятельности. Но в ГУДП заверили: все замечания устранены, а замы директора и начальники автоколонн теперь несут персональную ответственность за результаты работы своих подразделений. «Впервые за много лет организация закончила год с прибылью, что позволило выдать сотрудникам премию к Новому году», — добавили в «Центре».

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»