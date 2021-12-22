В ГУДП «Центр» меняется руководство. Ранее его раскритиковал Беглов

По информации «Фонтанки», из предприятия уходит несколько представителей топ-менеджмента. Гендиректором будет назначен Егор Пащенко — сейчас зампредседателя комблага, курирующий содержание улично-дорожной сети, а до этого — руководитель другого постоянного подрядчика города ОАО «Коломяжское».



Летом уволился гендиректор ГУДП «Центр» Николай Ведерников, который в свое время сменил Геннадия Фомина — впоследствии фигуранта уголовного дела. Директором после Ведерникова стал Владимир Четвертиновский. С приходом циклона «Бенедикт» город засыпало снегом, в том числе центральные районы, которые традиционно убирает «Центр».