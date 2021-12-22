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В ГУДП «Центр» меняется руководство. Ранее его раскритиковал Беглов

В главном дорожном предприятии Петербурга очередная смена власти. Там ждут нынешнего замглавы комитета по благоустройству.

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По информации «Фонтанки», из предприятия уходит несколько представителей топ-менеджмента. Гендиректором будет назначен Егор Пащенко — сейчас зампредседателя комблага, курирующий содержание улично-дорожной сети, а до этого — руководитель другого постоянного подрядчика города ОАО «Коломяжское».

Летом уволился гендиректор ГУДП «Центр» Николай Ведерников, который в свое время сменил Геннадия Фомина — впоследствии фигуранта уголовного дела. Директором после Ведерникова стал Владимир Четвертиновский. С приходом циклона «Бенедикт» город засыпало снегом, в том числе центральные районы, которые традиционно убирает «Центр».

Помимо горожан, работу предприятия раскритиковал губернатор Александр Беглов: «Дал указание провести проверку и оценить действия предприятия ГУДП «Центр». Его руководство не сумело эффективно организовать работы по зимней уборке улиц и утилизации снежных масс. Очистить ключевые магистрали в историческом центре Петербурга удалось только после переброски туда техники из Колпинского, Пушкинского и других районов», — сказал он.

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Комментарии (6)

266969709
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно перебо.лела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AP-SPb
Что, неужели Центр наконец-то начнут убирать хоть изредка???
ДуремарСПб.
Сбеглов.В заголовке упомянут Сбеглов значит что то где то украли.
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