«Разгильдяйство и безответственность»: Беглов назвал виновных в плохой уборке снега

Губернатор Александр Беглов выступил с резкой критикой уборки Петербурга от последствий снегопадов. И обозначил виновных.

«Для нас очень важно, чтобы ничто не портило петербуржцам новогоднее настроение. Мы дали достаточно времени жилищным и коммунальным службам, чтобы они справились с последствиями снежных циклонов. Не все выполнили свою работу качественно», — заявил Беглов 20 декабря в традиционном радиообращении.

По его словам, город выделяет на зимнюю уборку большие деньги, и «разгильдяйство и безответственность в этом вопросе недопустимы».



«Безусловно, снегопады были сильные. Но интенсивность снегопадов не может служить оправданием для плохой работы. Неукомплектованные штаты дворников и водителей, слабый контроль за подрядными организациями, заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций. Все это станет основой для предметного разговора с соответствующими руководителями», — отметил градоначальник.

Как рассказал Беглов, за две последние недели Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга осмотрела 303 территории. На каждой второй были выявлены нарушения в зимней уборке. Ответственная организация оштрафована на сумму более 4 млн рублей. Еще на 6 млн рублей ГАТИ выписала штрафов за неочищенные кровли.

Также ГАТИ с 30 ноября по 18 декабря проверила 244 управляющие организации. Были выявлены серьезные нарушения. Главное из них — плохая организация работ по очистке кровель от снега и наледи. По итогам проверок возбуждено 111 административных дел в отношении юридических и должностных лиц. Из них 48 протоколов в отношении государственных жилкомсервисов. Общая сумма штрафов — более 21 млн рублей.

