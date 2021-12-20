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«Разгильдяйство и безответственность»: Беглов назвал виновных в плохой уборке снега

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Губернатор Александр Беглов выступил с резкой критикой уборки Петербурга от последствий снегопадов. И обозначил виновных.

«Для нас очень важно, чтобы ничто не портило петербуржцам новогоднее настроение. Мы дали достаточно времени жилищным и коммунальным службам, чтобы они справились с последствиями снежных циклонов. Не все выполнили свою работу качественно», — заявил Беглов 20 декабря в традиционном радиообращении.

По его словам, город выделяет на зимнюю уборку большие деньги, и «разгильдяйство и безответственность в этом вопросе недопустимы».

«Безусловно, снегопады были сильные. Но интенсивность снегопадов не может служить оправданием для плохой работы. Неукомплектованные штаты дворников и водителей, слабый контроль за подрядными организациями, заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций. Все это станет основой для предметного разговора с соответствующими руководителями», — отметил градоначальник.

Как рассказал Беглов, за две последние недели Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга осмотрела 303 территории. На каждой второй были выявлены нарушения в зимней уборке. Ответственная организация оштрафована на сумму более 4 млн рублей. Еще на 6 млн рублей ГАТИ выписала штрафов за неочищенные кровли.

Также ГАТИ с 30 ноября по 18 декабря проверила 244 управляющие организации. Были выявлены серьезные нарушения. Главное из них — плохая организация работ по очистке кровель от снега и наледи. По итогам проверок возбуждено 111 административных дел в отношении юридических и должностных лиц. Из них 48 протоколов в отношении государственных жилкомсервисов. Общая сумма штрафов — более 21 млн рублей.

По словам губернатора, по итогам проверок наложены дисциплинарные взыскания на руководителей государственных жилищных агентств и УК в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском районах. Уволен начальник одного из жилагентств Центрального района. Также в Центральном районе проводится проверка в отношении профильного заместителя главы администрации.

«Дал указание провести проверку и оценить действия предприятия ГУДП «Центр». Его руководство не сумело эффективно организовать работы по зимней уборке улиц и утилизации снежных масс. Очистить ключевые магистрали в историческом центре Петербурга удалось только после переброски туда техники из Колпинского, Пушкинского и других районов», — сказал Беглов.

Губернатор напомнил, что от падения сосулек пострадали жители города. По самым вопиющим случаям возбуждены уголовные дела и проводятся проверки, и город поможет следственным органам установить все обстоятельства. Прорабатывается помощь пострадавшим и членам их семей.

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Комментарии (4)

Банин
Истерика перед неминуемым разносом в Москве
azureus
Ага, город везде и всегда выделяет большие деньги, а этап приемки любых работ пропускает, не говоря уже о периодических проверках в период гарантии (асфальт, разметка).
Shrkv
По моему руководитель несёт ответственность за все, а не спихивает все на подчинённых. Мдаааа, повезло Санкт-Петербургу с губернатором.
P.S. Видно все силы ушли на борьбу с населением, в виде прилепления ярлыков под названием КУКУ коды
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