В Петербурге проводится проверка после падения льда на женщину. Это уже четвертая пострадавшая от сосулек-убийц

«13 декабря в результате несчастного случая пострадала женщина 40 лет. Пострадавшая была осмотрена врачами, оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, отпущена домой. Инициирована проверка по факту случившегося», — рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.



По словам чиновников, ранее в адрес УК «ЖКС № 2 Центрального района», в ведении которого находится дом, неоднократно направлялись замечания по качеству оказываемых услуг. В начале декабря было составлено несколько протоколов об административном правонарушении в отношении данной УК представителями администрации района и ГЖИ. «Данные направлены в районную прокуратуру для принятия мер реагирования», — сообщили в администрации.

