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В Петербурге проводится проверка после падения льда на женщину. Это уже четвертая пострадавшая от сосулек-убийц

В администрации Центрального района Петербурга 14 декабря рассказали о состоянии четвертой пострадавшей от кровельного льда. Сосулька упала на женщину в районе дома 69 по Невскому проспекту, инцидент произошел накануне.

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«13 декабря в результате несчастного случая пострадала женщина 40 лет. Пострадавшая была осмотрена врачами, оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, отпущена домой. Инициирована проверка по факту случившегося», — рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

По словам чиновников, ранее в адрес УК «ЖКС № 2 Центрального района», в ведении которого находится дом, неоднократно направлялись замечания по качеству оказываемых услуг. В начале декабря было составлено несколько протоколов об административном правонарушении в отношении данной УК представителями администрации района и ГЖИ. «Данные направлены в районную прокуратуру для принятия мер реагирования», — сообщили в администрации.

Напомним, накануне 60-летний мужчина едва не погиб от сосульки на 3-й Советской. 33-летняя женщина серьезно пострадала на набережной реки Мойки. А на Петроградской стороне лёд попал в 10-летнего мальчика.

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Комментарии (2)

AP-SPb
Только это не сосульки убийцы. Это губернатор-убийца. Сотрудники райАда Центрального района всей вороватой шоблой убийцы. А сосульки лишь природное явление.
Abu-Denis
Фонтанка, у вас что-то напутано с возрастом пострадавшей на Мойке. По данным ГСУ СКР СПб, там прибило женщину 1998 г.р., следовательно, вы ей лишних десять лет накинули. Это приводит к путанице, кто где пострадал и сколько раненых в действительности.
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