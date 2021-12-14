10-летний мальчик обратился в травмпункт с травмой плеча. Он уверяет, что на него упала наледь на Большом проспекте П.С.

Полиция Петроградского района Петербурга проверяет информацию о травмировании наледью ребенка.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации района, утром 14 декабря в травмпункт Приморского района родители привезли 10-летнего мальчика. Медики диагностировали у него ушиб плеча. Ребенок уверял, что наледь упала на него накануне, когда он гулял в районе дома 75 по Большому проспекту Петроградской стороны. Там расположен Театр антрепризы имени Миронова.
Мальчика увезли в стационар, после оказания помощи его направили на амбулаторное лечение.
Информация о том, где и когда точно ребенок получил травму, сейчас проверяется.
Накануне, когда в Петербурге началась оттепель, два человека были травмированы упавшими с крыши снегом и сосульками. 33-летняя женщина пострадала на набережной реки Мойки. 60-летнего госпитализировали после падения глыбы льда на 3-й Советской улице.