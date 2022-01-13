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«Привлекает свободный график». Более 300 человек подключились к проекту «дворник-шеринг» в Петербурге

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В Петербурге продолжается пилотный проект «дворник-шеринг» по привлечению добровольцев к уборке улиц от снега. Пока что он реализуется только в двух районах города.

В Калининском с начала декабря с участниками заключено 36 договоров. А в Красногвардейском районе к эксперименту присоединились более 300 человек. «Некоторых «снежных помощников» коммунальщики даже приглашают на штатную работу, но многих привлекает именно свободный график», — рассказали 13 января в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

Там добавили, что участники проекта получают «стандартную» зарплату дворника — около 150 рублей в час. В основном добровольцы чистят от снега детские площадки и спортивные объекты.

Ранее Повелий рассказал, что в ближайшее время власти планируют расширить круг районов, где будут использовать подобную систему уборки территорий. Также он говорил об инициативе создать государственную структуру для уборки внутриквартальных территорий и дорог.

Получить более подробную информацию о проекте «дворник-шеринг» можно в ЖКС № 1 Калининского района по телефону +7 953 149–16–51, а также в ЖКС № 2 Красногвардейского района по телефону: 224–13–02.

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Комментарии (14)

Karl111
"Убирают детские и спортивные площадки"
Бред. Больше же убрать снег негде
267060600
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благод.арна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
260569221
Ну-ну….
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