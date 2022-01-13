«Привлекает свободный график». Более 300 человек подключились к проекту «дворник-шеринг» в Петербурге

В Петербурге продолжается пилотный проект «дворник-шеринг» по привлечению добровольцев к уборке улиц от снега. Пока что он реализуется только в двух районах города.
В Калининском с начала декабря с участниками заключено 36 договоров. А в Красногвардейском районе к эксперименту присоединились более 300 человек. «Некоторых «снежных помощников» коммунальщики даже приглашают на штатную работу, но многих привлекает именно свободный график», — рассказали 13 января в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.
Там добавили, что участники проекта получают «стандартную» зарплату дворника — около 150 рублей в час. В основном добровольцы чистят от снега детские площадки и спортивные объекты.
Ранее Повелий рассказал, что в ближайшее время власти планируют расширить круг районов, где будут использовать подобную систему уборки территорий. Также он говорил об инициативе создать государственную структуру для уборки внутриквартальных территорий и дорог.