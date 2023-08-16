Петербургские льготники жалуются на провал в компенсациях за коммуналку. Что случилось?

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Поделиться Поделиться





Этим летом петербургские льготники получили куда меньшую компенсационную выплату за коммуналку, чем привыкли. «Фонтанка» узнала, при чем здесь капремонт и единая квитанция и как правильно считать выплаты.

О том, что ее муж, инвалид второй группы, не может добиться полных компенсаций по ЖКХ, «Фонтанке» рассказала петербурженка Елена. Рассказала не только «Фонтанке» — заодно и прокуратуре, и, конечно, ответственному ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Прокуроры переслали обращение в жилищный комитет, в ГКУ ответили, что ошибки связаны с задержкой при передаче данных.



«Фонтанке» Алена прислала выписку за апрель, по которой видно, что почти во всех графах сумма льготы для ее мужа составляет ноль рублей. При этом он был признан инвалидом в феврале, а его право на получение компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг зарегистрировано в марте. Как она писала в обращении, за март — апрель выплаты пришли уже в мае — около 700 рублей, за май — в июне (1324,22 рубля), за июнь — в июле (272,53 рубля). По ее расчетам, недоплатили порядка 4000 рублей, а капремонт вообще не учли при расчете компенсаций, так как якобы чиновникам резко стало не хватать данных о доле ее мужа во владении жильем.



СПРАВКА:

Компенсацию оплаты ЖКУ (не путать с субсидиями для тех, у кого оплата коммуналки превышает 14% от доходов семьи) в Петербурге получает широкий круг льготников — от ветеранов Великой Отечественной войны до многодетных семей и инвалидов, всего 917 тысяч человек. От категории и от условий проживания зависит, какую часть расходов государство возместит — от 30% до 50% (в случае с инвалидами — 50%).

До 2023 года сумму рассчитывали по нормативам площади жилья и потребления услуг. С января региональное законодательство начали приводить в соответствие с федеральным и переходить на фактическую формулу — то есть отталкиваться от конкретных начислений человеку за конкретный месяц. Так что теперь выплата приходит в конце месяца, следующего за расчетным. Переходный период с частичной авансовой выплатой длился полгода, с июля все платится целиком по прошлой квитанции за предыдущий месяц. В качестве основной суммы для расчета берут именно начисления, центр не проверяет, оплатил ли человек квитанцию (хотя в некоторых регионах это является условием выплаты).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Льготникам предъявят факты. Как в Петербурге поменяли компенсации за оплату услуг Характерно, что в шаблоне для расчета компенсаций в качестве примера взят как раз гипотетический инвалид II группы. По квитанции видно, что почти всю информацию ГКУ должно получать из широкой разрекламированной и всеобъемлющей системы ГИС ЖКХ и только часть (число льготников в семье и их доля в собственности жилья) — от Городского информационно-расчетного центра.



Фото: Пример расчета компенсации за оплату услуг ЖКХ Поделиться Поделиться





Фото: Пример расчета компенсации за оплату услуг ЖКХ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с пресс-секретарем и одновременно главой отдела по сопровождению государственных информационных систем ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» Максимом Белоцким. Он подтвердил, что жалоба Елены далеко не единственная, и согласился пояснить, что пошло не так с выплатой и почему некоторые «ошибки» в компенсациях — вовсе не ошибки.



— Когда реформу только начинали, много спорили, кто выиграет от фактического расчета компенсации вместо нормативного, а кто проиграет. Я правильно понимаю, что большое число жалоб связано именно с тем, как поменялась формула?



— Я хочу отдельно на этом остановиться. В конце каждого месяца на нашей странице «ВКонтакте» много обращений, просят разъяснить, почему пришло столько-то, а не столько. Я всем отвечаю, но в такие пиковые моменты, когда много жалоб, не успеваю делать это день в день. Давайте попробую важные вещи зафиксировать.



Некоторые льготники смотрят на квитанцию и автоматически берут от нее 30, 40 или 50%, ожидая именно такую сумму. Во-первых: сумма выплаты не может превышать расчетной по нормативу потребления. То есть если у человека 24/7 горит свет и льется вода — он не получит половину стоимости от потребленных таким образом услуг, максимум — это норматив потребления в зависимости от условий проживания и количества людей в квартире. То же самое про обращение с отходами, которое считается от площади жилья: есть норматив площади, и больше выплаты, чем по нему, получить нельзя. Скажем, человек живет в огромной квартире, но компенсацию ему рассчитают так, будто он живет на 36 квадратных метрах (норматив для одиноко проживающего).

Второе: большинство льгот — персональные (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и др.). Компенсация положена самому человеку. Если в квартире проживают трое, то начисления надо разделить на три, чтобы вычленить долю льготника, и потом уже на эту долю начисляют 50-процентную компенсацию. Обращаю внимание — важно именно число проживающих, на которых производятся начисления (можно увидеть в квитанции), а не прописанных.



Третье: если все же льгота коллективная (многодетная семья, семья с детьми-инвалидами), то раньше, когда ее считали по нормативу, его и умножали на количество получателей льготы. Сейчас, когда берут фактическую квитанцию с фактическим отоплением и электропотреблением, у таких льготников и правда компенсация может оказаться меньше, чем в прошлом году. Отмечу, что большинство регионов России уже перешло на расчет компенсаций исходя из фактических расходов. Это требование федерального законодательства. Четвертое: есть льготы, подразумевающие компенсацию не всех услуг. Скажем, многодетным семьям положены выплаты только за коммуналку (отопление, водоснабжение и водоотведение, электричество, газ), а на жилищные услуги (содержание общего имущества и др.) — нет. Обо всем этом надо помнить, когда вам кажется, что выплату начислили с ошибками.



— Но в случае с Еленой ошибки явно есть. Нет компенсации за капремонт, в разы просела компенсация за июнь. Да и ваш центр признает, что не дождался каких-то важных данных. — Да, здесь точно недоработка. Я постараюсь прояснить общие вопросы. Обращение Елены у нас в работе, и ответ ей, безусловно, будет предоставлен, а читателям, наверно, интересней общая ситуация. Большую часть информации мы получаем из федеральной ГИС ЖКХ, хотя параллельно запрашиваем ресурсоснабжающие организации, расчетные центры и управляющие компании.

Законодательство говорит о том, что все участники должны загрузить в систему данные о начислениях до 1-го числа следующего месяца — но только если иное не предусмотрено договорами с собственниками жилья. Часть УК вносят другие даты в договоры или просто опаздывают — и могут затягивать до 9–10-го числа или позже. Проблема в том, что выгрузка информации из ГИС ЖКХ происходит раз в месяц (по опыту, на данный момент это начиная с 9-го числа, но даты могут и измениться). И если до этого момента туда не догружена информация от кого-то из поставщиков услуг — то мы эту информацию не получим и в расчет она не попадет. На момент выплаты льготник ее даже может видеть в ГИС ЖКХ, но компенсация по ним не рассчитана. Сейчас совместно с Жилищным комитетом мы ведем работу, чтобы получать несвоевременно размещенные данные за прошлые периоды, но речь об огромной федеральной системе. На данный момент пытаемся компенсировать этот недостаток работой с УК, РСО и расчетными центрами напрямую. Это позволяет получить более полный объем данных из всех источников и минимизировать ошибки при передаче данных.



Вторая проблема: ряд управляющих организаций загружают информацию в ГИС ЖКХ не по тому шаблону, который предусмотрен системой. Для корректного расчета надо все вписывать в соответствующие строчки, но некоторые УК вводят новые услуги или нестандартно называют уже привычные. Либо — включают услуги по содержанию жилья одной суммой в категорию «Прочие», на которую компенсации не рассчитываются: то есть уборка подъезда оказывается там же, где телеантенна, льготы на нее не начисляют.

Я уж не говорю про случаи, когда ТСЖ и УК вообще не загружают начисления в ГИС ЖКХ, а грузят только информацию по оплатам или долгам: для расчета компенсаций нужны именно начисления, факт оплаты для нас непринципиален.

Я призываю управляющие компании и ТСЖ работать по установленным срокам и стандартам; то, что удобно вам, может быть неудобно всем остальным, а на ваши данные завязано большое число процессов, включая компенсации для льготников.



— Это не объясняет ситуацию с капремонтом и с «пропавшими» выплатами за июнь…



— Здесь вмешиваются дополнительные факторы. По поводу капремонта — да, в июне некоторым льготникам расчет компенсации действительно не произвели. Дело вот в чем: пока компенсацию считали по нормативу, было неважно, какова у человека доля собственности в квартире. Теперь эти данные необходимы, ведь услугу по капремонту начисляют только собственникам и соответственно право на компенсацию имеют только собственники квартиры, пропорционально доле в собственности, ведь не все льготники являются собственниками. Так как ранее необходимости в этих данных не было, их не собирали, и соответственно их у нас не оказалось. Предоставить их должен Городской информационно-расчетный центр. Сейчас ведутся работы по получению из Росреестра необходимой информации. Когда данные будут получены — обязательно для всех собственников будут сделаны доначисления.

Что касается июня: вы знаете, что сейчас в ЕИРЦ СПб идет переход из одной расчетной системы в другую. Как раз в мае — июне ЕИРЦ СПб переводил большое число абонентов, в том числе льготников, из расчетной системы ВЦКП в свою, и вовремя данные мы не получили. Я хочу подчеркнуть, что ЕИРЦ — надежный поставщик информации для нас, просто в момент миграции огромного массива данных возникли сложности. Мы успели увидеть минимальные начисления, по ним насчитали минимальную компенсацию. Но повторюсь: кто столкнулся с этой ситуацией в момент перехода от розовой квитанции к белой, могут не беспокоиться: мы получим всю информацию и обязательно сделаем полный перерасчет.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

