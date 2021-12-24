Зотов: Петербург в период снегопадов убирают в два раза меньше работников, чем нужно

По словам главы жилкома, чтобы убрать город в период подобных снегопадов, необходимо 19 тысяч дворников и кровельщиков. В настоящий момент, по приблизительной оценке, как отметил Зотов, в городе задействовано 7 тысяч дворников, 4 тысячи из которых числятся в штате. Остальные были привлечены управляющими компаниями как подрядчики. «В пиковые моменты сейчас привлекается до 1,5 тысячи кровельщиков, опять же многие на аутсорсе», — добавил Зотов.

Глава жилкома подчеркнул, что данные носят лишь примерный характер, так как «невозможно подсчитать точно, сколько у всех ТСЖ и УК в городе задействовано сотрудников». «Надо понимать, что если сейчас привлечь всех необходимых 19 тысяч сотрудников, то квартплата будет не 5 тысяч, а 15 тысяч. Потому что придомовые территории и крыши жилых домов убираются за счёт самих же жителей», — сказал он.

