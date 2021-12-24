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Зотов: Петербург в период снегопадов убирают в два раза меньше работников, чем нужно

Для качественной уборки снега и наледи в Петербурге необходимо в два раза больше работников ручного труда. Об этом 24 декабря на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству сообщил председатель жилищного комитета Олег Зотов.

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По словам главы жилкома, чтобы убрать город в период подобных снегопадов, необходимо 19 тысяч дворников и кровельщиков. В настоящий момент, по приблизительной оценке, как отметил Зотов, в городе задействовано 7 тысяч дворников, 4 тысячи из которых числятся в штате. Остальные были привлечены управляющими компаниями как подрядчики. «В пиковые моменты сейчас привлекается до 1,5 тысячи кровельщиков, опять же многие на аутсорсе», — добавил Зотов.

Глава жилкома подчеркнул, что данные носят лишь примерный характер, так как «невозможно подсчитать точно, сколько у всех ТСЖ и УК в городе задействовано сотрудников». «Надо понимать, что если сейчас привлечь всех необходимых 19 тысяч сотрудников, то квартплата будет не 5 тысяч, а 15 тысяч. Потому что придомовые территории и крыши жилых домов убираются за счёт самих же жителей», — сказал он.

Ранее в жилищном комитете назвали управляющую компанию, которая справилась с уборкой снега хуже всего. Ею, по словам Зотова, стал Жилкомсервис № 2 Центрального района.

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Комментарии (23)

W Bons
теплолюбивые дворники боятся снега
VKuser4069393
Кто-то не хочет войны, а кто-то - работать. Пусть тогда все флаги в гости будут к нам. Зовите степняков.
Андрей_78
"Зина, где деньги" - за предыдущие бесснежные зимы?

Аудит расходования средств жилкому нужен.
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