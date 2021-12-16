В Смольном рассказали, какая управляющая компания справилась с уборкой снега хуже всего

По его словам, нарушения были выявлены во время проверки на прошлой неделе, в которой участвовали сотрудники комитета, ГЖИ и администрации района. «Именно там мы увидели самые существенные нарушения, связанные с уборкой внутриквартальных территорий и с уборкой кровель от наледи. Зачастую не были выставлены ограждения, над тротуарами действительно свисали ледяные глыбы, которые создавали угрозу жизни и здоровью пешеходов», — заявил председатель жилкома.



Зотов подчеркнул, что ЖКС № 2 — частная компания. Только 20% ее уставного капитала принадлежит государству.

