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В Смольном рассказали, какая управляющая компания справилась с уборкой снега хуже всего

Самые серьезные нарушения при уборке снега и наледи в Петербурге связаны с домами, которыми управляет Жилкомсервис № 2 Центрального района. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

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По его словам, нарушения были выявлены во время проверки на прошлой неделе, в которой участвовали сотрудники комитета, ГЖИ и администрации района. «Именно там мы увидели самые существенные нарушения, связанные с уборкой внутриквартальных территорий и с уборкой кровель от наледи. Зачастую не были выставлены ограждения, над тротуарами действительно свисали ледяные глыбы, которые создавали угрозу жизни и здоровью пешеходов», — заявил председатель жилкома.

Зотов подчеркнул, что ЖКС № 2 — частная компания. Только 20% ее уставного капитала принадлежит государству.

С начала снегопадов за плохую уборку снега и наледи Государственная жилищная инспекция выписала штрафов на 17 млн рублей. Большая часть нарушений была связана с очисткой крыш.

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Комментарии (9)

Kostyn
Ну в целом, с натяжками, справились конечно. Плюс оттепель помогает, самые травмоопасные снежные комья и ледяные наплывы на узких тротуарах растаяли. По сравнению с тем, что было при Валентине Ивановне, небо и земля, тогда просто два месяца не могли убрать снег, он просто везде лежал два месяца без каких либо движений. Единственное, что мне не понравилось и непонятно, почему до оттепели, полторы недели так нигде и не посыпали тротуары и пешеходные дорожки песком... Не могу этого понять, что песок закончился? В чем была проблема?...
Piter4452
Так справилась или не справилась?
obliteration
А неубранные улицы тоже ЖКСы должны убирать ?
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