В Петербурге заочно арестовали бенефициара ЖКХ-холдинга ГИТ по делу о пропавших деньгах Водоканала и ТЭКа

Октябрьский райсуд Петербурга заочно арестовал Гранта Агасьяна — бенефициара холдинга ПАО ГИТ, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом 24 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Агасьян находится в международном розыске, так что мера пресечения начнет действовать, если его задержат в России или экстрадируют. Арест должен продлиться два месяца. Другой фигурант, экс-гендиректор УК «Евротракт» Илья Лобода, остается под домашним арестом до 26 января.
Следствие полагает, что на свободе Агасьян может угрожать свидетелям и другим участникам дела, а также уничтожить доказательства. Кроме того, найдены еще не все документы и предметы, имеющие ценность для расследования, а Агасьяну может быть известно, где они находятся.
Следствие считает, что фигуранты не доводили до ресурсоснабжающих организаций часть средств, которые жители платили за отопление и воду. Следствие считает, что до Водоканала и ГУП ТЭК не дошло более 70 млн рублей.
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