В Петербурге заочно арестовали бенефициара ЖКХ-холдинга ГИТ по делу о пропавших деньгах Водоканала и ТЭКа

Октябрьский райсуд Петербурга заочно арестовал Гранта Агасьяна — бенефициара холдинга ПАО ГИТ, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом 24 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



Агасьян находится в международном розыске, так что мера пресечения начнет действовать, если его задержат в России или экстрадируют. Арест должен продлиться два месяца. Другой фигурант, экс-гендиректор УК «Евротракт» Илья Лобода, остается под домашним арестом до 26 января.

Следствие полагает, что на свободе Агасьян может угрожать свидетелям и другим участникам дела, а также уничтожить доказательства. Кроме того, найдены еще не все документы и предметы, имеющие ценность для расследования, а Агасьяну может быть известно, где они находятся.