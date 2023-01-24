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    В Петербурге заочно арестовали бенефициара ЖКХ-холдинга ГИТ по делу о пропавших деньгах Водоканала и ТЭКа

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    Октябрьский райсуд Петербурга заочно арестовал Гранта Агасьяна — бенефициара холдинга ПАО ГИТ, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом 24 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Агасьян находится в международном розыске, так что мера пресечения начнет действовать, если его задержат в России или экстрадируют. Арест должен продлиться два месяца. Другой фигурант, экс-гендиректор УК «Евротракт» Илья Лобода, остается под домашним арестом до 26 января.

    Следствие полагает, что на свободе Агасьян может угрожать свидетелям и другим участникам дела, а также уничтожить доказательства. Кроме того, найдены еще не все документы и предметы, имеющие ценность для расследования, а Агасьяну может быть известно, где они находятся.

    Следствие считает, что фигуранты не доводили до ресурсоснабжающих организаций часть средств, которые жители платили за отопление и воду. Следствие считает, что до Водоканала и ГУП ТЭК не дошло более 70 млн рублей.

    Подробнее о деле читайте в нашем материале.

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    26377885124 Янв 2023 в 15:43
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