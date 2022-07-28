Долги за тепло перекладывают в уголовку. Полиция дошла до петербургского ЖКХ-холдинга ГИТ

Бывший топ-менеджер флагмана петербургского частного ЖКХ — ПАО ГИТ — задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве. Бенефициар холдинга и один из самых видных миллиардеров города Грант Агасьян для следователей недоступен — за несколько дней до событий он удачно покинул страну.
Как уже сообщала «Фонтанка», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено еще 26 июля. СК при оперативном сопровождении «экономических» подразделений МВД и ФСБ провели 7 обысков, по итогам которых был задержан Илья Лобода, бывший гендиректор УК «Евротракт». Сама по себе эта компания уже мало кому интересна, кроме кредиторов. Интересен механизм превращения традиционной арбитражной истории в уголовную статью — а также те, кто остались за кадром.
Канва на редкость бесхитростная. По мнению следователей, Лобода, будучи директором «Евротракта» в 2017 году, и иные неустановленные лица просто не доводили до ресурсоснабжающих организаций часть средств, которые жители платили за отопление и воду. Если конкретно, то до Водоканала дошли только 57 млн рублей из 71 млн, до ГУП ТЭК — 128 млн из 187 млн рублей. Общий объем хищений СК приравнивает к заплутавшей сумме в 73 млн рублей. Не радует следователей и тот факт, что 8,5 млн Лобода, по их данным, просто перечислил на свои счета.
Вот, собственно, и все. Но в этой простоте хорошие новости для коммунальщиков и совсем тревожные — для жилищников. УК «Евротракт» — давний обитатель платежных антирейтингов петербургских ресурсоснабжающих организаций, а прокуратура удивлялась движению средств внутри компании еще лет 10 назад. Те же Водоканал и ТЭК на сегодняшний момент видят за ним долги в 348 млн рублей и в 105 млн рублей соответственно. Со взысканием будет непросто, она окончательно банкрот. Изначально иск подавал тот же ТЭК, но по ходу дела в очередь за своими деньгами выстроился уже много кто. В феврале 2022 года арбитраж согласился, что два оставшихся в управлении дома — на Рабфаковском и на Перевозной набережной «не позволяют делать благоприятные прогнозы относительно погашения кредиторской задолженности», при том что общий реестр требований кредиторов превышает 460 млн рублей. В компании ввели конкурсное управление.
«Евротракт» не одинок. Вместе с ним по скорбному пути банкротства прошли ЖКС № 3, «Доверие», «Профсервис», УК «Невская, 40» и «Универсальный страж». Все они входили в холдинг ПАО ГИТ, который скупал их по очереди и называл себя крупнейшим частным игроком на рынке ЖКХ. Он и правда занимал большую долю рынка и еще большую — медийного пространства. Почти всегда это было связано с попытками поменять управление над домами. Еще в 2017 году у «Универсального стража» вышел конфликт в Калининском районе. Компания тогда фактически обвинила районный ЖКС № 3 в попытке рейдерского захвата нескольких адресов, а жильцы домов под управлением жилкмосервиса, наоборот, неожиданно увидели у себя в ящиках листовки от ПАО ГИТ. Руководители холдинга не скрывали, что отношения с местными властями у них радикально не сложились. Тогдашний глава Калининского района Василий Пониделко с тех пор уже возглавил комитет по благоустройству, а директор жилищного агентства Степан Куралов успел поработать зампредседателя жилищного комитета.
Технология противостояния испытана временем и огромным количеством управляющих организаций — на любой протокол общего собрания собственников жилья тут же положить свой. А уж кто там чьи подписи фальсифицировал, и кто из уже умерших людей выступал инициатором собраний — разбирайтесь, если есть желание. Впечатлял, разве что, творческий подход: помимо просто взаимных обвинений, «Универсальный страж» привозил жителей на бесплатные концерты, где неожиданно поднимался вопрос о переходе домов под новую УК.
Но «рубился» ГИТ и с другими одиозными частниками: «Профсервис» сражался за дома в Московском районе с БУК Леонида Климковского и вновь говорил о рейдерстве, обвиняя конкретных депутатов и чиновников. Спор хозяйствующих субъектов принимал форму боестолкновений с участием СОБР.
И все это время компании холдинга непрерывно судились с ресурcниками, которые ходили в арбитраж как на работу, требуя свои деньги и описывая ровно ту же вилку: с жильцов собирают X рублей, а нам переводят X-N рублей. Отчаявшись добиться выплат, коммунальщики подавали банкротные иски, выщелкивая компании ГИТ одну за другой. Но ключевое слово — арбитраж. Теперь же, если судить по примеру «Евротракта», средства, отвалившиеся в отсутствие расщепления со стороны ВЦКП, становятся уголовным сюжетом. С далеко идущими последствиями.
Насколько далеко — можно судить по перемещениям основателя ПАО ГИТ Гранта Агасьяна. Лобода и сам был совладельцем холдинга, но Агасьяна называли одним из самых молодых миллиардеров Петербурга, а интересы бизнесмена простирались значительно шире рынка ЖКХ. Холдинг, в частности, финансировал установку памятника латышским стрелкам, лоббировал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Впоследствии учредил в Кабардино-Балкарии крупный агрохолдинг, одновременно зашел на петербургский ритуальный рынок. Грант Агасьян является и бенефициаром ООО «Бойцовский клуб «Сечь».
И все же самым заметным бизнесом оставалось управление домами. В 2018 ГИТ заявлял о создании консорциума частных УК, а сам Агасьян рассказывал «Фонтанке», что цель его — «объединение усилий по реформированию отрасли ЖКХ и выстраиванию отношений с органами власти и другими участниками рынка». В управлении компаний ГИТ были сотни домов. После их банкротства здания оказывались в сфере влияния других УК, где работали связанные с ГИТ люди (о том, как устроен рынок управления домами в Петербурге «Фонтанка» подробно писала здесь).
По данным «Фонтанки», если бы следователи хотели поговорить лично с Грантом Агасьяном после возбуждения уголовного дела, у них бы не получилось. Перед обысками в «Евротракте» и в ПАО ГИТ оперативники заранее проводили выемки документов, беседовали с некоторыми районными чиновниками. Как широко разошлись круги по воде от этих действий, сказать сложно. Но, по данным источников «Фонтанки», Агасьян еще на выходных улетел в Сочи, а оттуда — в Армению гражданином которой является. «Некоторые главы районов должны ощущать дискомфорт», — лаконично подчеркнул собеседник, близкий к следствию. Он же не скрывает, что геополитческая недоступность интересующего фигуранта обычно означает международный розыск и заочный арест.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»