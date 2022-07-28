Долги за тепло перекладывают в уголовку. Полиция дошла до петербургского ЖКХ-холдинга ГИТ

Как уже сообщала «Фонтанка», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено еще 26 июля. СК при оперативном сопровождении «экономических» подразделений МВД и ФСБ провели 7 обысков, по итогам которых был задержан Илья Лобода, бывший гендиректор УК «Евротракт». Сама по себе эта компания уже мало кому интересна, кроме кредиторов. Интересен механизм превращения традиционной арбитражной истории в уголовную статью — а также те, кто остались за кадром.



Канва на редкость бесхитростная. По мнению следователей, Лобода, будучи директором «Евротракта» в 2017 году, и иные неустановленные лица просто не доводили до ресурсоснабжающих организаций часть средств, которые жители платили за отопление и воду. Если конкретно, то до Водоканала дошли только 57 млн рублей из 71 млн, до ГУП ТЭК — 128 млн из 187 млн рублей. Общий объем хищений СК приравнивает к заплутавшей сумме в 73 млн рублей. Не радует следователей и тот факт, что 8,5 млн Лобода, по их данным, просто перечислил на свои счета.



Вот, собственно, и все. Но в этой простоте хорошие новости для коммунальщиков и совсем тревожные — для жилищников. УК «Евротракт» — давний обитатель платежных антирейтингов петербургских ресурсоснабжающих организаций, а прокуратура удивлялась движению средств внутри компании еще лет 10 назад. Те же Водоканал и ТЭК на сегодняшний момент видят за ним долги в 348 млн рублей и в 105 млн рублей соответственно. Со взысканием будет непросто, она окончательно банкрот. Изначально иск подавал тот же ТЭК, но по ходу дела в очередь за своими деньгами выстроился уже много кто. В феврале 2022 года арбитраж согласился, что два оставшихся в управлении дома — на Рабфаковском и на Перевозной набережной «не позволяют делать благоприятные прогнозы относительно погашения кредиторской задолженности», при том что общий реестр требований кредиторов превышает 460 млн рублей. В компании ввели конкурсное управление.



«Евротракт» не одинок. Вместе с ним по скорбному пути банкротства прошли ЖКС № 3, «Доверие», «Профсервис», УК «Невская, 40» и «Универсальный страж». Все они входили в холдинг ПАО ГИТ, который скупал их по очереди и называл себя крупнейшим частным игроком на рынке ЖКХ. Он и правда занимал большую долю рынка и еще большую — медийного пространства. Почти всегда это было связано с попытками поменять управление над домами. Еще в 2017 году у «Универсального стража» вышел конфликт в Калининском районе. Компания тогда фактически обвинила районный ЖКС № 3 в попытке рейдерского захвата нескольких адресов, а жильцы домов под управлением жилкмосервиса, наоборот, неожиданно увидели у себя в ящиках листовки от ПАО ГИТ. Руководители холдинга не скрывали, что отношения с местными властями у них радикально не сложились. Тогдашний глава Калининского района Василий Пониделко с тех пор уже возглавил комитет по благоустройству, а директор жилищного агентства Степан Куралов успел поработать зампредседателя жилищного комитета.



Технология противостояния испытана временем и огромным количеством управляющих организаций — на любой протокол общего собрания собственников жилья тут же положить свой. А уж кто там чьи подписи фальсифицировал, и кто из уже умерших людей выступал инициатором собраний — разбирайтесь, если есть желание. Впечатлял, разве что, творческий подход: помимо просто взаимных обвинений, «Универсальный страж» привозил жителей на бесплатные концерты, где неожиданно поднимался вопрос о переходе домов под новую УК.



Но «рубился» ГИТ и с другими одиозными частниками: «Профсервис» сражался за дома в Московском районе с БУК Леонида Климковского и вновь говорил о рейдерстве, обвиняя конкретных депутатов и чиновников. Спор хозяйствующих субъектов принимал форму боестолкновений с участием СОБР.

