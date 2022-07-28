В Петербурге задержан экс-директор УК «Евротракт», входящей в холдинг ПАО «ГИТ»

Следственный комитет возбудил дело по особо крупному мошенничеству в петербургском ЖКХ. По его версии, то, что жители перечисляли УК «Евротракт» в счет отопления и водоснабжения, уходило совсем на другие цели.



По данным «Фонтанки», дело возбуждено 26 июля, а накануне прошли несколько обысков. Оперативное сопровождение СК осуществляли УЭБ ГУ МВД и СЭБ ФСБ. В фабуле дела — хищение средств, предназначенных ГУП «ТЭК» и Водоканалу, которые с жителей собрала управляющая компания «Евротракт». По версии следствия, в 2017–2018 годах этим занималась целая группа людей, включая Илью Лободу, бывшего гендиректора компании. За эти годы от ВЦКП на расчетные счета «Евротракта» перечислено 187 млн рублей для ГУП «ТЭК», а ресурсникам ушло лишь 128 млн. С Водоканалом вилка менее серьезная — 71 млн против 57 млн рублей. При этом Лобода, как считает СК, 8,5 млн перечислил на собственные счета. Всего, таким образом, по адресу не дошли 73 млн рублей — отсюда и особо крупный размер. 27 июля Лобода был задержан, в тот же день ему предъявили обвинение, вину он не признает.

