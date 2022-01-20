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В Смольном заявили о катастрофической нехватке рабочей силы для уборки города

Петербург столкнулся с нехваткой работников для уборки как дорог, так и внутриквартальных территорий. Подрядчики отчитывались о мертвых душах.

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О проблемах при очистке города от снега 20 января журналистам рассказали вице-губернатор Анатолий Повелий, глава жилкома Олег Зотов и председатель комблага Василий Пониделко. Помимо залповых снегопадов и перехода температуры через ноль Повелий указал на «катастрофическую нехватку» рабочей силы. По его словам, это относится как к специалистам ручного труда, так и, к примеру, к водителям тракторов. «Людей в пиджаках и галстуках хватает», — уточнил он дефицит людей в оранжевых спецовках.

Вице-губернатор подчеркнул, что при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий районы и муниципалитеты не имеют возможности проверить численность работников у подрядчиков. Уже постфактум выяснилось, что во всех случаях на бумаге завышено количество штата: «Отчитывались по 200 там, где было 40 или вообще никого не было».

Олег Зотов пояснил, что по нормативам дефицит дворников у управляющих организаций составляет порядка 10 тысяч, но норматив не учитывает возможные способы механизации труда.

Ранее вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, что намерен ломать базовый принцип, который сейчас действует в отрасли содержания города, а именно желание сэкономить. Реформа предполагает, что уборку выведут из конкурсной процедуры и передадут в бюджетные учреждения. О том, как это будет выглядеть применительно ко дворам, рассказал «Фонтанке» председатель жилищного комитета Олег Зотов.

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Комментарии (71)

265859323
а зарплаты не пробовали поднять людям? а то сначала платят по 5 копеек, а потом удивляются чего это учителей и дворников не хватает.
262224921
Городу катастрофически не хватает квалифицированных и ответственных чиновников. Это что за беспредел? Им не стыдно вообще такое объявлять ?
Такое складывается впечатление что вся Невская ратуша вместе с Бегловым не работают а занимаются провокацией С.Шнурова на написание новых музыкальных композиций.
blackcatwhitecat
вранье, не первый год наблюдаю, как стройные ряды дворников от жилищной службы бесцельно перемещаются с лопатами по дворам, и как сыпят тонны песка на неубранный снег. Песок, естественно, потом тоже никто не убирает.
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