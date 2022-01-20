В Смольном заявили о катастрофической нехватке рабочей силы для уборки города

О проблемах при очистке города от снега 20 января журналистам рассказали вице-губернатор Анатолий Повелий, глава жилкома Олег Зотов и председатель комблага Василий Пониделко. Помимо залповых снегопадов и перехода температуры через ноль Повелий указал на «катастрофическую нехватку» рабочей силы. По его словам, это относится как к специалистам ручного труда, так и, к примеру, к водителям тракторов. «Людей в пиджаках и галстуках хватает», — уточнил он дефицит людей в оранжевых спецовках.



Вице-губернатор подчеркнул, что при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий районы и муниципалитеты не имеют возможности проверить численность работников у подрядчиков. Уже постфактум выяснилось, что во всех случаях на бумаге завышено количество штата: «Отчитывались по 200 там, где было 40 или вообще никого не было».