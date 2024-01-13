На Невском проспекте начинается масштабный ремонт

В 2024 году на Невском проспекте, в год 80-летия возвращения исторического названия магистрали, начинается капитальный ремонт. Об этом 13 января рассказали в пресс-службе Смольного.



В Петербурге стартовала реализация программы «Невский проспект», которая продлится с 2024 по 2027 год включительно. В ее рамках планируется капитально отремонтировать 72 фасада и 62 крыши.



В первый год программы отремонтируют более 40 фасадов и более 30 кровель. Ремонт первым делом начнется на Старо-Невском проспекте, восточнее площади Восстания.



Фонду капитального ремонта на Невский проспект дополнительно выделили 2,4 млрд рублей.

