Не будет им покоя. На дома скандальной «Пулковской усадьбы» засматриваются герои коммунальных войн

Фото: Максим Коротченко/ТАСС Поделиться Поделиться





Жители сотни домов в Московском районе получили возможность освободиться от управляющей компании, которая им не мила и которой занимаются следователи. Но на них уже выстроилась очередь со знакомыми лицами.



Протокол на протокол «В начале марта в нашем доме прошло собрание собственников, на котором мы приняли решение проголосовать за Жилкомсервис №3 Московского района. Несколько дней назад, 21 марта, мы узнали, что в Государственную жилищную инспекцию представлены протоколы другого собрания, где собственники якобы проголосовали за УК «Московская застава». Об этом собрании нам ничего не было известно, участия в нем мы не принимали и никаких протоколов в пользу этой компании не подписывали. Якобы инициатор второго собрания даже не подозревала о своей роли», — рассказала «Фонтанке» жительница дома на Варшавской улице Владислава Качекан. По ее словам, они вместе с соседями обнаружили подписи людей, которые не участвовали в собрании.





Это не сказать чтобы из ряда вон выходящая история; схема, в которой один протокол «побивают» другими и так до бесконечности, — петербургская обыденность. Но конкретно эти жители настрадались. Дом Владиславы несколько лет находится под управлением скандально известной компании «Пулковская усадьба». В августе 2023 года Следственный комитет возбудил в отношении нее дело о мошенничестве. Правоохранители заподозрили, что эта компания создана, чтобы незаконно извлекать прибыль от получения лицензии на управление 133 многоквартирными домами. Люди многократно жаловались на то, что не выбирали «Пулковскую усадьбу», не получали от нее никаких услуг, но вынуждены были платить ей деньги.



Летом 2023-го петербуржцы добивались через суд права сменить «Пулковскую усадьбу» на любую другую управляющую организацию. Бороться за это приходилось потому, что компания задолжала денег ресурсоснабжающим организациям. Больше того, у нее были постоянные обязательства по штрафам: за пять лет ее привлекли к административной ответственности 145 раз за невыполнение своих обязательств. Судебные приставы наложили арест на счета «Пулковской усадьбы» и выступали против выхода домов из-под ее управления. Аргумент был прост: жильцы являются главным источником дохода этой компании, и без них она не сможет рассчитаться по долгам.



Поскольку жители активно обращались за помощью и в администрацию, и в прокуратуру, и в СМИ (за один телеэфир с участием главы Московского района в студию поступило несколько сотен жалоб по этому поводу), была создана специальная рабочая группа для помощи пострадавшим от «Пулковской усадьбы» в смене формы управления. Районная администрация выступала с отдельными заявлениями и видеообращениями по этому поводу.



Когда люди получили «вольную», чиновники продолжили держать ситуацию на контроле.

«Большое количество жалоб поступает на «Пулковскую усадьбу», у которой сейчас осталось 110 домов. Совсем недавно два дома перешли, благодаря слаженной работе всех служб, под управление Жилкомсервиса №3 и Жилкомсервиса №1, и один дом ушел в ТСЖ. На сегодня по 110 домам проводятся собрания собственников. Часть документов, более 20, уже находятся в ГЖИ для смены управляющих компаний», — рассказала замглавы администрации Московского района Евгения Цырулёва в видеообращении к жителям 8 февраля.



Она закономерно рекомендовала всем людям, проживающим в домах «Пулковской усадьбы», принять участие в собраниях собственников и проголосовать за переход в управляющую компанию с государственным участием — за Жилкомсервис №1, Жилкомсервис №2 или Жилкомсервис №3 Московского района.

Оставшиеся дома «Пулковской усадьбы» продолжали голосовать. Однако после передачи документов в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) люди начали обнаруживать на сервисе ГИС ЖКХ другие, свежие протоколы собраний собственников. Сами жильцы, ссылаясь на данные районного жилагентства, говорят, что от 89 домов есть протоколы якобы за выбор управляющей компании «Московская застава», о которой большинство раньше не слышали.



«У нас есть чат улицы, мы вместе обсуждаем, в том числе, проблему КРТ и будущее наших домов. Те, кто первые начали замечать протоколы за «Московскую заставу», сообщили об этом остальным домам, и они тоже стали проверять у себя наличие таких протоколов. У всех одна и та же ситуация. Это закошмаривание абсолютное. Когда мы видим признаки подделки протоколов, нас каждый раз отправляют в суд, это просто невозможно», — рассказала «Фонтанке» Галима Юрьева, жительница дома на улице Костюшко.



Одновременно с этим по некоторым домам продолжали появляться протоколы голосований и за старого знакомого — «Пулковскую усадьбу». Всё это вновь застопорило процесс смены управляющей компании. Всем 110 домам продолжают приходить платежки от «Пулковской усадьбы». Что за услуги по ним оказываются, жители готовы рассказать.



«У нас с начала марта не убираются мусоропроводы. В некоторых других домах значительно дольше. Мы нашли такое решение: обратились в ЖКС, которую мы выбрали на собрании, чтобы пока она за дополнительную плату очищала нам мусоропровод. «Пулковская усадьба» самоустранилась, хотя квитанции приходят на неё», — рассказывает Ираида Курзина, жительница дома на Пулковском шоссе, 15.



Люди из других домов жалуются на схожие проблемы: компания не очищает мусоропроводы, не реагирует на звонки, не убирает парадные, не предоставляет услуги аварийной службы.

Кто это такие? Явленная жителям «Московская застава», по данным ГИС ЖКХ, сейчас управляет лишь двенадцатью домами. За восемь месяцев компания получила три административных взыскания за нарушение лицензионных требований.



В руководстве «Московской заставы» значатся небезызвестные лица. Гендиректор — Андрей Кривоногов, муниципальный депутат от «Единой России» в МО «Новоизмайловское». Бенефициар — Евгений Дошин, который, судя по СПАРК, раньше в управлениями предприятиями ЖКХ замечен не был, зато у него было ИП с неслабым разбросом по видам деятельности. Интереснее второй совладелец — Леонид Климковский. Их тандем с Кривоноговым неоднократно появлялся на страницах «Фонтанки».



Кривоногов до 2017 года был официальным владельцем УК «Профсервис», однако затем продал ее Андрею Полукееву — сыну бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Полукеева. У того интерес к этому бизнесу иссяк за считанные месяцы, и «Профсервис» перешел Гранту Агасьяну, чей холдинг ПАО ГИТ расширялся, скупая управляющие организации.



Кривоногов, тем временем, возглавил «Балтийскую управляющую компанию» («БУК»), которая очень быстро схлестнулась с тем самым «Профсервисом»: классический сюжет с протоколами, чью подлинность оспаривали то одни, то другие, «Фонтанка» рассказывала об этом. ГЖИ вместе с правоохранителями встала на сторону «ГИТ» и отказала в смене «Профсервиса» на «БУК» почти в сотне случаев. Однако и в дальнейшем «БУК» и частное ООО «ЖКС Адмиралтейского района», которое тоже возглавлял Кривоногов, пытались забрать дома «Профсервиса» себе, на место событий выезжали полиция и СОБР.



Через несколько лет уже самим холдингом «ГИТ» заинтересовалось МВД: компании в его составе банкротились, в 2022 году был заочно арестован Грант Агасьян. Во время банкротства «Профсервиса» дома от него перешли под управление «Пулковской усадьбы». Насколько они были связаны? Владельцем «Пулковской усадьбы» является Дмитрий Елисеев, который некогда возглавлял входившую в «ГИТ» компанию «Доверие».



«БУК» тоже обанкротился, а вот «ЖКС Адмиралтейского района», например, здравствует, как и «Московская застава». Совладельцем обоих является Леонид Климковский, он же был собственником «БУКа». С момента его дебюта на страницах «Фонтанки» исполняется 10 лет: в 2014 году довольно крупное ООО «Прямые инвестиции» вдруг сменило собственника, хотя его бывший владелец был этим несказанно удивлен и предлагал обратить внимание на почти тезку — УК «Прямые инвестиции». Ее владельцем был Климковский, а сама компания потом и превратилась в «ЖКС Адмиралтейского района», под которую постепенно переходили местные дома.



Затем отчетливый интерес со стороны неизвестных почувствовала василеостровская компания «Возрождение», которая тоже нежданно-негаданно начала менять владельца. Тогда к триллеру быстро подключились прокуратура и СК, все развернули, а с Климковским, который отрицал свое участие в событиях, по данным «Фонтанки», все же убедительно пообщался прокурор. Политический привкус ситуации добавляло то, что «Возрождение» обслуживает дом на 2-й линии с бывшей квартирой Владимира Путина.



Про последующее столкновение «БУК» и «ГИТ» уже сказано выше. Во всех случаях фигурируют протоколы, которые кто-то из участников отказывается признавать подлинными.



А зачем это все? Во всем этом мельтешении может создаться впечатление, что дома от «Пулковской усадьбы» пытаются взять под управление примерно те же люди, которые их контролировали несколько лет назад. Всё не так просто. Из-за того, что во всех спорных домах поданы на рассмотрение в ГЖИ как минимум два протокола одновременно (срок рассмотрения одной заявки на смену управляющей компании может длиться несколько месяцев), сохраняется статус-кво.

«Есть прямой запрет на смену управляющих организаций ранее, чем через год с момента заключения нового договора управления. Однако формулировка закона говорит о запрете на отказ от исполнения уже заключенного договора. Если документы еще на рассмотрении в ГЖИ и вслед за ними сразу поданы другие — это откатывает ситуацию назад», — рассказал «Фонтанке» юрист по жилищным вопросам Николай Тямшанский.



То есть в таких случаях договор не может быть заключен ни с одной из новых компаний, право управления остается за прежней. В данном случае — за «Пулковской усадьбой».

«В проблемных домах часты «липовые войны», когда противоборствующие стороны соревнуются в формировании липовых протоколов. Если в ГЖИ подан один протокол за новую УК сразу вслед за другим — это может быть сделано не для полноценного завершения процедуры, а наоборот, для ее прерывания на этапе работы с ГЖИ», — отмечает Тямшанский.



В целом каждое новое решение собрания собственников заменяет предыдущее по тому же вопросу. Некоторые в кругу юристов это называют «велосипедом». И, к сожалению, жильцам трудно противостоять этому, потому что организация собрания собственников требует времени, старания и других ресурсов (необходимы деньги на выписки из ЕГРН, бумагу, картриджи для принтера). А УК, которой они пытаются противостоять, продолжает собирать средства с людей.



Жители домов под управлением «Пулковской усадьбы» в очередной раз атаковали жалобами ГЖИ, администрацию Московского района, прокуратуру и администрацию президента России. Напомним, ранее жилинспекция широко рекламировала свой электронный сервис, посредством которого можно сообщить о том, что ваша подпись в протоколе — поддельная. Если таким образом число неоспоренных подписей уйдет ниже кворума — есть шанс, что ГЖИ не даст сменить управляющую компанию.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»