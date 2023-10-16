Извините, но вы источник дохода. Почему приставы не позволяют сменить провалившуюся управляющую компанию

Истории УК «Строй Сити» не один год. Возникла компания в Москве в 2019-м, в Петербурге у нее филиал, всего на ней две лицензии, позволяющие управлять многоквартирными домами: 37 домов в Ленобласти и 35 домов в Пушкинском и Невском районах Петербурга. Часть из них раньше ранее обслуживали обанкротившиеся на данный момент структуры ПАО ГИТ. Например, именно во дворе дома 15 по ул. Латышских стрелков холдинг когда-то установил мемориальный знак, собственно, латышским стрелкам.



Система получения домов в управление такова, что потом можно годами выяснять — а кто проводил собрания и подписывал протоколы. Если хватает сил и времени, можно посудиться, но и это не гарантирует ясности — «Фонтанка» рассказывала, как и в протоколах обнаруживают подписи покойников, а также здравствующих, но недоумевающих депутатов ЗакСа. То же самое — со сменой компании: можно провести собрание и проголосовать за новую управляющую организацию, но если ваши оппоненты раз за разом побивают вашу карту собственным протоколом, то дело затягивается на долгое время, добиться графологической экспертизы непросто, а там — насколько достанет энтузиазма.



Как бы то ни было, еще в прошлом году жители домов в Пушкинском районе записали видеообращение Владимиру Путину, где подчеркнули, что дома строились по президентской программе, а квартиры в них получали военные пенсионеры. Описали свои злоключения с протоколами и с качеством обслуживания, пожаловались, что ГЖИ ничем им не помогает, а потом — о неожиданной проблеме: за компанию вступается УФССП. Не из особой симпатии: просто у «Строй-Сити» есть признанные судом задолженности, есть исполнительные листы, и пристав своим постановлением официально запретил инспекции проводить регистрационные действия (то есть изымать дома). Этот запрет оспаривали в суде, но приходили новые постановления.



То есть механизм такой: у УК есть долги перед условным Водоканалом Санкт-Петербурга, есть исполнительное производство. И если пристав видит, что собственники квартир провели собрание и решили переходить под другую компанию, он принимает решение: «о наложении запрета на совершение действий, направленных на досрочное прекращение деятельности по управлению многоквартирными домами, находящимися в управлении «Строй-Сити». Жители направляют приставу протокол с просьбой снять ограничения, тот отказывает; жители идут в суд, а там приходят к выводу, что «действия судебного пристава-исполнителя не противоречат нормам действующего законодательства».



Причина прозрачно изложена в одном из определений арбитража: «поступление денежных средств от собственников многоквартирных домов является единственным источником доходов должника». Чтобы расплатиться с Водоканалом или любым другим ресурсником, компании нужно откуда-то получать деньги, иначе судебное решение не будет исполнено. А откуда же, если не от людей? Так что отпускать их никак нельзя, и качество обслуживания значения не имеет. Судя по всему, жители домов тонко прочувствовали эту логику, потому что на видеообращении выделяется плакат: «Мы не люди, мы ликвидный актив должника». Жители несколько раз подавали иски в арбитраж об отмене запрета, суд отказывал, кое-где — уже дважды. Это восхождение по инстанциям продолжается.



В том же ролике участники утверждают, что «Строй-Сити» тоже входит в ПАО «ГИТ», это не подтверждается учредительными документами. Собственником сейчас является Алексей Нечаев, но, конечно, без пересечений не обходится. Раньше Нечаев управлял УК «Пулковская усадьба», у которой со «Строй-Сити» сейчас общий гендиректор Дмитрий Чебышев. Владеет «Пулковской усадьбой» Дмитрий Елисеев, некогда глава ООО «Доверие», которое в ГИТ входило.



По «Пулковской усадьбе» летом возбудили дело о мошенничестве. Речь идет о «систематической фальсификации протоколов общего собрания собственников помещений», и надо понимать, что домов у этой УК в разы больше, чем у «Строй-Сити», сейчас — 113 в Московском районе. Там борьба за смену управляющей тоже идет несколько лет, и кто бы мог подумать: в конце 2021-го «судебным приставом-исполнителем объявлен запрет на совершение данным обществом действий, направленных на досрочное прекращение деятельности по управлению многоквартирными домами». «В результате противоправных действий были нарушены законные права жильцов указанных домов», — признает Следственный комитет.



Здесь, впрочем, еще интереснее. Дело в том, что это постановление пристава в начале 2023 года арбитраж отменил — по иску одного из собственников жилья. Но жалобу на отмену подало ООО «УК Жилищный сервис». Так-то понятно: какой кредитор захочет, чтобы его должник лишился последнего источника доходов. Проблема в том, что владеет «Жилищным сервисом» тот же Елисеев, что и «Пулковской усадьбой». MR7 был на одном из судебных заседаний, где «Жилищный сервис» поддерживал позицию приставов — запрет снимать нельзя. Это, прямо скажем, ноу-хау.



Аналогичный запрет в свое время вынесли по поводу УК «Собрание» в Невском районе, которое получило дома от того самого обакнкотившегося «Доверия». Им владеет Алексей Воронцов, как и ООО «ЖКС Московского района», которое ранее принадлежало основателю ГИТ Гранту Агасьяну (сейчас он за границей, но заочно арестован). Да и в целом это вполне себе устоявшаяся модель поведения госорганов, каждый из которых отвечает только за собственное направление работы, а приоритеты расставляет суд — в том числе Верховный. Практика по другим регионам показывает, какой логикой могут руководствоваться судьи: управляющая компания, увязнув в долгах, пытается сбросить оболочку, уйти в банкротство, но передать дома аффилированной «чистой» организации — в этом случае запрет пристава на смену УК «якорит» должника и не дает ему раствориться. Но в перечисленных выше петербургских случаях речи об этом нет.



В самом управлении Федеральной службы судебных приставов «Фонтанке» ответили, что полный вывод домов из-под управления должника может привести к его банкротству и неисполнению решений судов. Обеспечительные меры нужны для «исполнения требований исполнительного документа, удовлетворения ходатайства взыскателя, а также сохранения ликвидных активов должников для их способности к погашению финансовых обязательств перед кредиторами».



В УФССП при этом подчеркнули, что собственники помещений имеют право обратиться в суд с заявлением об исключении их домов из запрета. «Для этого необходимо предоставить надлежащим образом заверенную копию протокола общего собрания жильцов и документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимого имущества в доме», — говорят там.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»