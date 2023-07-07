В Петербурге десятки домов судятся с УК из-за протоколов. В них видят подписи мертвых и удивленного вице-спикера

Фото: Александр Чиженок/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Кировском районе Петербурга — борьба за то, чтобы платить за ЖКХ по старым тарифам. От похожих историй эту отличает её промежуточный итог: как минимум часть домов суды смогли выиграть. А ещё свою поддельную подпись в протоколе обнаружил вице-спикер петербургского Заксобрания.



«Нам в доме принесли бланки, в которых надо было проголосовать за или против повышения тарифов. Мы проголосовали, отправили «Почтой России» в ЖКС № 1 Кировского района. Долго требовали от них протокол с результатами. Его, кстати, так и не было. И вдруг в сентябре нам приходит удвоенная квитанция», — рассказывает «Фонтанке» Елена. Она живет в доме на проспекте Народного Ополчения. Всего Жилкомсервис № 1 обслуживает около 300 домов.



Вместе с другими собственниками Елена начала узнавать, в чем дело, и выяснила, что они, оказывается, сами проголосовали за дополнительные услуги. По крайней мере подписи в бюллетенях с их фамилиями стоят. Другая жительница дома, Светлана, тоже рассказала «Фонтанке», что обнаружила в документах подпись, которую ставила не она. На этом, впрочем, сюрпризы не закончились. Елена увидела среди подписавшихся соседа, который умер три года назад: «У нас голосовали даже мертвые. Дедушка, который в 2020 году, к сожалению, нас покинул, до сих пор голосует».



«Фонтанка» несколько раз рассказывала о ЖКС № 1 Кировского района со сложной историей смены собственников. Несмотря на классическую аббревиатуру, городу в компании принадлежат лишь 20%, в основном она частная. УК обслуживает почти 300 домов. В 2021 году году проблемы возникли в момент перехода управляющей компании от одного расчетного центра (ВЦКП) к другому (ЕИРЦ «Петроэлектросбыт»), когда были выставлены двойные квитанции. В конце 2021 года в ЖКС прошли массовые сокращения.

Уладить вопрос во внесудебном порядке у жильцов дома на проспекте Народного Ополчения не вышло, они решили подавать иск. И, как выяснилось, были не единственными. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» рассказали, что с января по июнь 2023 года в Кировском районном суде рассмотрели 41 дело о признании решений общих собраний собственников недействительными. Ответчиком во всех делах было ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района». Все иски суд удовлетворил полностью или частично.



Выигранные дела никакой ответственности для ЖКС не подразумевают. «К сожалению, это не уголовный суд, а гражданский. По сути, протокол признали недействительным, но экспертиза подписей не проводилась, в уголовную плоскость это не перешло», — расстраивается Елена. Судебный процесс, в котором она участвовала, длился около полугода.

Еще в октябре 2022 года ситуацией вокруг Жилкомсервиса № 1 интересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил председателю петербургского Следкома «доложить о конфликтной ситуации жителей почти 300 домов Санкт-Петербурга с управляющей компанией». Бастрыкин ссылается на некий материал в СМИ о жалобах жителей на обман со стороны ЖКС и повышение тарифов. За день до этого похожая статья вышла у РИА ФАН, в то время еще здравствующего. В пресс-релизе Следкома говорится: «Жильцы не раз пытались сменить управляющую компанию, но безуспешно. По мнению собственников, руководство компании фальсифицирует протоколы мероприятий». Спустя восемь с лишним месяцев жалобы остаются теми же.



После годовой волокиты с оспариванием протоколов по тарифам у жильцов появились новые проблемы — но они снова касаются документов. ЖКС № 1 находится в процессе реорганизации: сливается с ООО КДС и предлагает жильцам выбрать его в качестве управляющей компании. Судя по протоколу, большинство «за», но люди снова заговорили о подписях. Например, Елена нашла себя в списке инициаторов организации этого собрания, хотя сама, как утверждает, желания присоединиться к КДС не изъявляла.

«Понимаете, люди меняют свое мнение несколько раз. Даже по соцопросам: в один момент они были согласны, потом на них повлияли какие-то внешние факторы, и они говорят, что нет-нет. То есть это вполне типовая ситуация, с которой мы в жизни постоянно встречаемся», — разводит руками советник генерального директора Жилкомсервиса № 1 Кировского района Михаил Иванов. Сама директор ЖКС, Галина Соколова, на звонок «Фонтанки» не ответила.



«Свою» подпись в протоколе обнаружил и вице-спикер петербургского Законодательного собрания Павел Иткин. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что лично съездил в Государственную жилищную инспекцию и убедился — подпись подделана. «Это можно было бы воспринимать как анекдот, если бы на кону не стояли миллионы рублей, собираемые с петербуржцев», — заявил Иткин. По словам вице-спикера, к нему поступило больше десятка обращений жителей с жалобами на фальсификацию протоколов собраний, а в районную администрацию — более 700. Политик обратился в прокуратуру с требованием провести проверку.



На вопрос о сомнительных подписях за повышение тарифов Иванов отвечает, что собрания собственников организовывал не ЖКС, а подрядная организация. Все вопросы, соответственно, к ним. Впрочем, у советника директора есть и свои гипотезы касательно того, как именно за новые услуги смогли проголосовать и уже бывшие собственники, и просто умершие: «Могу предположить, что за таких собственников могли поставить подписи, например, наследники, которые не вступили в наследство. Могли арендаторы поставить, не осведомленные о гибели собственника. Либо враждебные жилкомсервисы, управляющие компании просто делали вбросы, чтобы потом дискредитировать честное имя Жилкомсервиса № 1».



Как утверждают в ЖКС № 1 Кировского района, с 1 апреля 2023 года выигравшие суды платят по тарифам, установленным комитетом по тарифам. Пересчитывать уже уплаченные суммы Жилкомсервис, по словам Иванова, тоже не будет: «Смотрите, возьмем конкретный пример. Была введена доп. статья о выполнении косметического ремонта, например, в первой парадной. До момента вынесения решения судом мы уже эту работу выполнили, и не в рамках статьи текущий ремонт. Соответственно, что нам возвращать, если работы выполнены?»



Приостановить лицензию организации сейчас, как говорит советник гендиректора, нельзя. Такой запрет наложили судебные приставы: не завершать срок действия лицензии, пока ЖКС № 1 не выплатит все долги кредиторам. Речь идет о сумме около 600 миллионов. «Вся эта задолженность была накоплена при бывшем генеральном директоре Жилкомсервиса № 1», — поспешил уточнить Иванов. Поменять УК — тоже нет. Как утверждает собеседник «Фонтанки», это опять же запрет приставов, так что, если кто-то хочет перемен, сначала придется присоединиться к КДС.



В Государственной жилищной инспекции Петербурга «Фонтанке» объяснили, что говорить о подделке бюллетеней не в их компетенции, поскольку фальсификация документов образует состав уголовного преступления. А факт совершения преступлений устанавливается только после соответствующих оперативно-разыскных мероприятий. В том случае, если в ГЖИ приходит обращение о возможной фальсификации результатов общих собраний собственников, его перенаправляют в правоохранительные органы. «В настоящее время инспекцией проводятся все соответствующие мероприятия, предусмотренные действующим законодательством», — заверили нас в официальном ответе.



В группе ГЖИ во «ВКонтакте» обращения граждан о выборе управляющей компании в Кировском районе называют «многочисленными». В публикации говорится, что сейчас инспекция проверяет, соблюдались ли во время собраний собственников требования законодательства. Все действия — по результатам проверки.



«Фонтанка» неоднократно писала о случаях, когда жильцы различных районов обнаруживали свои подписи в протоколах собраний, о которых и не слышали. Эксперты считают, что главный фактор — это, по сути, отсутствие наказания за такие деяния. Протокол с большим трудом можно оспорить, после чего сверху кладут новый — и так по кругу. До графологической экспертизы дело доходит редко, до уголовных дел — тем более. Так что это превращается в подобие карточной игры, где у управляющей компании неограниченный запас козырей.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»