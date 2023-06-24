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    СМИ медиагруппы Евгения Пригожина стали недоступны для пользователей

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    Новостные сайты, входящие в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина, перестали открываться 24 июня. Попытки посетить такие СМИ, как РИА ФАН, «Невские новости», «Народные Новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «ПолитЭксперт» и другие, не увенчались успехом. Страницы сайтов долго не загружаются, в конечном счете пользователя информируют о невозможности подключения к серверу.

    По предварительным данным «Фонтанки», сервера могли изъять силовики в ходе утренних обысков. Силовики в субботу нагрянули по всем адресам, связанным с Евгением Пригожиным. Это и «Вагнер-Центр» на Зольной, и медиагруппа «Патриот» на Приморском проспекте, и даже ЖК «Северный Версаль».

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

    Мятеж ПригожинаВоенный мятежЧВК ВагнерЕвгений Пригожин
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