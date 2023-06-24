СМИ медиагруппы Евгения Пригожина стали недоступны для пользователей

Новостные сайты, входящие в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина, перестали открываться 24 июня. Попытки посетить такие СМИ, как РИА ФАН, «Невские новости», «Народные Новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «ПолитЭксперт» и другие, не увенчались успехом. Страницы сайтов долго не загружаются, в конечном счете пользователя информируют о невозможности подключения к серверу.



По предварительным данным «Фонтанки», сервера могли изъять силовики в ходе утренних обысков. Силовики в субботу нагрянули по всем адресам, связанным с Евгением Пригожиным. Это и «Вагнер-Центр» на Зольной, и медиагруппа «Патриот» на Приморском проспекте, и даже ЖК «Северный Версаль».

