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    Путин: кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание

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    Президент РФ Владимир Путин назвал предательством ситуацию вокруг «вооруженного мятежа», организаторы которого толкают страну к анархии, поражению и капитуляции в том время как Россия «ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев». По его словам, эти люди понесут неминуемое наказание. Глава государства отметил, что власти защитят страну от любых угроз.

    «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер»... Наши действия по защите Отечества от угрозы будут жесткие. Тот, кто поднял вооруженный мятеж, предал Россию и ответит за это. Тех, кого втянули в это, призываю прекратить участие в преступных действиях», — сказал президент.

    Он добавил, что Вооруженные силы и другие госорганы получили необходимые приказы. Введены дополнительные антитеррористические меры в Москве и других регионах.

    Глава государства выступает на фоне обострения конфликта между основателем ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.

    Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства. СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

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