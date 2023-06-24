Путин: кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание

Президент РФ Владимир Путин назвал предательством ситуацию вокруг «вооруженного мятежа», организаторы которого толкают страну к анархии, поражению и капитуляции в том время как Россия «ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев». По его словам, эти люди понесут неминуемое наказание. Глава государства отметил, что власти защитят страну от любых угроз.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер»... Наши действия по защите Отечества от угрозы будут жесткие. Тот, кто поднял вооруженный мятеж, предал Россию и ответит за это. Тех, кого втянули в это, призываю прекратить участие в преступных действиях», — сказал президент.