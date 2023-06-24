161.RU: В Ростове-на-Дону военная техника оцепила штаб ЮВО

Портал 161.RU публикует кадры, на которых, как утверждается, кадры из центра Ростова-на-Дону утром 24 июня. На видео — люди в камуфляже и танки, стволы которых направлены на штаб ЮВО.
Как сообщает портал, ссылаясь на кадры своих читателей, оцеплены штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городская администрация. Ранее в соцсетях появились видео, на которых, как утверждается, зафиксирован въезд в город различной техники, в том числе не относящейся к штатному составу ВС РФ.
При этом, судя по видео, гражданское население не особенно обеспокоено происходящим — по крайне мере, за перемещением военных люди наблюдают вблизи.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать дом без нужды. Позже он еще раз обратился с этой просьбой и рекомендовал воздержаться от поездок в центр города.