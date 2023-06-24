«Без необходимости не выходить из дома». Губернатор Ростовской области обратился к жителям

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать дом без нужды. Так он прокомментировал события в регионе.
Сообщение появилось в телеграм-канале Голубева в ночь на 24 июня. «Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — говорится в нем.
Ранее в Ростове-на-Дону был введен план «Крепость» для полиции, в центре города заметили военную технику.
Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.