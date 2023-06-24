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    Путин назвал мятеж Пригожина «предательством и изменой»: онлайн

    Глава ЧВК «Вагнер» ранее выступил с угрозами в адрес Минобороны и Сергея Шойгу

    3472
    15 комментариев

    Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство эти заявления опровергло, однако Пригожина это не остановило — он продолжает выступать с угрозами. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу, силовые ведомства докладывают ситуацию Путину, в регионах вводятся дополнительные меры безопасности. В этой трансляции мы собираем всю актуальную информацию по теме.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил жителей воздержаться от поездок за пределы региона:

    — В регионе с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области. Все службы работают в штатном режиме, прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам. Прошу воздержаться от выездов за пределы области.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Массовые мероприятия отменены в Тверской области.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В РЖД сообщили, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику, на ж/д объектах принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы транспорта.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Собрали полный текст обращения Владимира Путина по поводу мятежа бойцов ЧВК «Вагнер».

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Тем временем все массовые мероприятия отменены и в Тульской области.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Полная видеоверсия выступления президента.

    kremlin.ru

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Собрали ключевые пункты из выступления президента:

    • происходящее — измена и предательство своей страны и народа;
    • в России пытаются организовать мятеж;
    • страна будет жестко реагировать на происходящее, мятежники понесут необходимое наказание;
    • ситуация в Ростове-на-Дону сложная: заблокирована работа гражданского и военного управления;
    • армия и правоохранители получили все необходимые приказы;
    • мятежников призвали прекратить участие в преступных действиях и не совершать «роковую ошибку».
    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Президент призвал «прекратить участие в преступных действиях» бойцов ЧВК «Вагнер».

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Путин сказал, что отдельно будет решаться «сложная ситуация» в Ростове-на-Дону.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    — Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности. Наши действия будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие органы безопасности получили необходимые приказы, — сообщил Путин.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Путин заявил, что страна будет защищена «от внутреннего предательства», назвав поступок Пригожина изменой.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    — Действия, которые раскалывают наше единство, — удар в спину стране и нашему народу, — заявил Путин, приводя в пример революцию 1917 года.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Путин объясняет, за что сейчас борются ВС РФ в зоне спецоперации.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Владимир Путин начал обращение к стране.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Воронежской области перекрыт участок трассы М-4 «Дон». Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что движение по трассе закрыто с 464-го по 777-й километры.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал введение режима КТО:

    — В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В воротах ростовского городского цирка стоит танк. Непонятно, произошло ли это намеренно или случайно (есть версии, что танк застрял).

    161.RU
    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Власти Тульской области сообщили, что временно ограничили транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Полный текст обращения Минобороны к бойцам «Вагнера»:

    — Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».


    Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

    Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

    Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

    Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

    Мы гарантируем всем безопасность.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в «преступную авантюру Пригожина» и участие в вооруженном мятеже. В ведомстве попросили бойцов «Вагнера» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, об этом заявил НАК.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Следом за Воронежской областью все массовые мероприятия отменили и в Липецкой — об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей ближайших населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 «Дон».

    — Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки, — написал глава региона в телеграм-канале.

    Голубев поручил областным спасательным службам и подразделениям областного МЧС совместно с муниципальными администрациями доставить всё необходимое тем людям, которые застряли в пробках.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшее время проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе и проинформирует о принятых решениях.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в регионе спокойная обстановка, дополнительных мер безопасности не вводили.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что в регионе отменяются все массовые мероприятия:

    — Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Отель и ресторан на Васильевском острове в Петербурге, связанные с Пригожиным, тоже находятся под наблюдением.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Коротко расскажем о главных событиях на данный момент:

    • в регионах отменяют массовые мероприятия. Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия уже объявили власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы. Власти Воронежской области могут запретить проведение массовых мероприятий и начать досмотр автомобилей, а в самом Ростове массовые мероприятия уже отменены;
    • в Ростове возле штаба ЮВО собралась бронетехника;
    • Пригожин заявил, что военные объекты Ростова взяты под контроль его бойцами и лояльными к нему военными;
    • официальных комментариев Минобороны по ситуации в Ростове нет.
    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Видеоверсия того, как силовики входят в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге.

    «Фонтанка.ру»

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По телеграм-каналам расходится видео, на котором Евгений Пригожин, как утверждается, в штабе Южного военного округа. По правую руку от него на видео — человек, очень похожий на замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.

    Сам Пригожин говорит, что военные объекты Ростова взяты под контроль его бойцами и лояльными к нему военными.

    Официальных комментариев Минобороны по ситуации в Ростове нет.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге вошли силовики. Люди в форме также сейчас находятся в одном из офисов Пригожина — отеле «Трезини» на Университетской набережной.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Еще одно видео из Ростова-на-Дону. На площади перед штабом съезжается техника, помеченная красной буквой Z, по периметру стоят люди в камуфляже. Очевидцы снимают происходящее на телефоны.

    161.RU

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Главные события прошедшей ночи мы собрали в подробном дайджесте: читайте заявления Евгения Пригожина, реакцию Минобороны, ФСБ и других ведомств, а также заявления военачальников и представителей Кремля.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия уже объявили власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы.

    Власти Воронежской области могут запретить проведение массовых мероприятий и начать досмотр автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом в Ростове массовые мероприятия уже отменены.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Мы продолжаем онлайн-хроники происходящего на фоне заявлений Евгения Пригожина и российских силовых ведомств. Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ведомстве заявили, что вся информация от имени Пригожина в соцсетях не соответствует действительности. Центр общественных связей ФСБ обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом задержать Пригожина.

    — Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — цитирует обращение ФСБ издание РБК.

    161.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 15

    27840125324 Июн 2023 в 10:32
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