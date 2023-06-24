Путин назвал мятеж Пригожина «предательством и изменой»: онлайн

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство эти заявления опровергло, однако Пригожина это не остановило — он продолжает выступать с угрозами. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу, силовые ведомства докладывают ситуацию Путину, в регионах вводятся дополнительные меры безопасности. В этой трансляции мы собираем всю актуальную информацию по теме.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил жителей воздержаться от поездок за пределы региона:
— В регионе с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области. Все службы работают в штатном режиме, прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам. Прошу воздержаться от выездов за пределы области.
Массовые мероприятия отменены в Тверской области.
В РЖД сообщили, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику, на ж/д объектах принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы транспорта.
Собрали полный текст обращения Владимира Путина по поводу мятежа бойцов ЧВК «Вагнер».
Тем временем все массовые мероприятия отменены и в Тульской области.
Полная видеоверсия выступления президента.
kremlin.ru
Собрали ключевые пункты из выступления президента:
- происходящее — измена и предательство своей страны и народа;
- в России пытаются организовать мятеж;
- страна будет жестко реагировать на происходящее, мятежники понесут необходимое наказание;
- ситуация в Ростове-на-Дону сложная: заблокирована работа гражданского и военного управления;
- армия и правоохранители получили все необходимые приказы;
- мятежников призвали прекратить участие в преступных действиях и не совершать «роковую ошибку».
Президент призвал «прекратить участие в преступных действиях» бойцов ЧВК «Вагнер».
Путин сказал, что отдельно будет решаться «сложная ситуация» в Ростове-на-Дону.
— Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности. Наши действия будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие органы безопасности получили необходимые приказы, — сообщил Путин.
Путин заявил, что страна будет защищена «от внутреннего предательства», назвав поступок Пригожина изменой.
— Действия, которые раскалывают наше единство, — удар в спину стране и нашему народу, — заявил Путин, приводя в пример революцию 1917 года.
Путин объясняет, за что сейчас борются ВС РФ в зоне спецоперации.
Владимир Путин начал обращение к стране.
В Воронежской области перекрыт участок трассы М-4 «Дон». Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что движение по трассе закрыто с 464-го по 777-й километры.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал введение режима КТО:
— В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему.
В воротах ростовского городского цирка стоит танк. Непонятно, произошло ли это намеренно или случайно (есть версии, что танк застрял).
Власти Тульской области сообщили, что временно ограничили транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей.
Полный текст обращения Минобороны к бойцам «Вагнера»:
— Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».
Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.
Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.
Мы гарантируем всем безопасность.
В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в «преступную авантюру Пригожина» и участие в вооруженном мятеже. В ведомстве попросили бойцов «Вагнера» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, об этом заявил НАК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением.
Следом за Воронежской областью все массовые мероприятия отменили и в Липецкой — об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей ближайших населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 «Дон».
— Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки, — написал глава региона в телеграм-канале.
Голубев поручил областным спасательным службам и подразделениям областного МЧС совместно с муниципальными администрациями доставить всё необходимое тем людям, которые застряли в пробках.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшее время проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе и проинформирует о принятых решениях.
Оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в регионе спокойная обстановка, дополнительных мер безопасности не вводили.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что в регионе отменяются все массовые мероприятия:
— Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях.
Отель и ресторан на Васильевском острове в Петербурге, связанные с Пригожиным, тоже находятся под наблюдением.
Коротко расскажем о главных событиях на данный момент:
- в регионах отменяют массовые мероприятия. Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия уже объявили власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы. Власти Воронежской области могут запретить проведение массовых мероприятий и начать досмотр автомобилей, а в самом Ростове массовые мероприятия уже отменены;
- в Ростове возле штаба ЮВО собралась бронетехника;
- Пригожин заявил, что военные объекты Ростова взяты под контроль его бойцами и лояльными к нему военными;
- официальных комментариев Минобороны по ситуации в Ростове нет.
Видеоверсия того, как силовики входят в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге.
«Фонтанка.ру»
По телеграм-каналам расходится видео, на котором Евгений Пригожин, как утверждается, в штабе Южного военного округа. По правую руку от него на видео — человек, очень похожий на замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.
Сам Пригожин говорит, что военные объекты Ростова взяты под контроль его бойцами и лояльными к нему военными.
Официальных комментариев Минобороны по ситуации в Ростове нет.
Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге вошли силовики. Люди в форме также сейчас находятся в одном из офисов Пригожина — отеле «Трезини» на Университетской набережной.
Еще одно видео из Ростова-на-Дону. На площади перед штабом съезжается техника, помеченная красной буквой Z, по периметру стоят люди в камуфляже. Очевидцы снимают происходящее на телефоны.
161.RU
Главные события прошедшей ночи мы собрали в подробном дайджесте: читайте заявления Евгения Пригожина, реакцию Минобороны, ФСБ и других ведомств, а также заявления военачальников и представителей Кремля.
Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия уже объявили власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы.
Власти Воронежской области могут запретить проведение массовых мероприятий и начать досмотр автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом в Ростове массовые мероприятия уже отменены.
Мы продолжаем онлайн-хроники происходящего на фоне заявлений Евгения Пригожина и российских силовых ведомств. Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ведомстве заявили, что вся информация от имени Пригожина в соцсетях не соответствует действительности. Центр общественных связей ФСБ обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом задержать Пригожина.
— Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — цитирует обращение ФСБ издание РБК.