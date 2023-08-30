В Петербурге по управляющей компании «Пулковская усадьба» возбудили дело о мошенничестве

В Петербурге следственный отдел по Московскому району регионального ГСУ СК России возбудил уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о деятельности управляющей компании «Пулковская усадьба». Об этом сообщает 30 августа телеграм-канал ведомства.



«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в публикации.

Следствие считает, что неустановленные лица не позднее июня 2018 года создали компанию «Пулковская усадьба», чтобы незаконно извлекать прибыль от получения лицензии на управление 133 многоквартирными домами. Все они расположены в Московском районе.