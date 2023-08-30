В Петербурге по управляющей компании «Пулковская усадьба» возбудили дело о мошенничестве

В Петербурге следственный отдел по Московскому району регионального ГСУ СК России возбудил уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о деятельности управляющей компании «Пулковская усадьба». Об этом сообщает 30 августа телеграм-канал ведомства.
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в публикации.
Следствие считает, что неустановленные лица не позднее июня 2018 года создали компанию «Пулковская усадьба», чтобы незаконно извлекать прибыль от получения лицензии на управление 133 многоквартирными домами. Все они расположены в Московском районе.
Как отмечает ведомство, это было сделано «посредством систематической фальсификации протоколов общего собрания собственников помещений». Эти протоколы предоставлялись в ГЖИ для смены «старой» управляющей компании на «Пулковскую усадьбу».
Участники схемы каждый месяц направляли жильцам квитанции на оплату коммунальных услуг на сумму не менее миллиона рублей. Услуги соучастники по факту не оказывали и не платили ресурсоснабжающим организациям. Возникла заложенность, в исполнительных производствах о ее взыскании общая сумма — более 47 млн рублей.
В конце 2021 года судебный пристав запретил компании предпринимать действия, чтобы досрочно прекратить свою деятельность по управлению многоквартирными домами. «В результате противоправных действий были нарушены законные права жильцов указанных домов», — говорится в тексте сообщения.