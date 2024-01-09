Зимняя классика. Чиновники поспорили, кто заморозил петербуржцев в выходные

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Есть вещи бесспорные: в квартире холодно, батареи не топят или еле теплые. А дальше расследование — когда остыла вода. Как обычно, жилищники и энергетики разошлись во мнениях.



«Фонтанка» задала вопросы жилищному комитету и комитету по энергетике. Повод очевидный: на протяжении всех выходных в редакцию писали читатели, которые по несколько суток сидели кто без отопления, кто без горячей воды, кто без холодной, некоторым досталось комбо. Многие рассказывали о том, что у них формально топят, но батареи не желают нагреваться до нормативных показателей, так что в квартирах от плюс 10 до плюс 18, все ходят в куртках и свитерах.



Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Фото: Павел Кондрашов Фото: Анна Зубок Поделиться Поделиться





Власти не переставали напоминать об аномальных морозах, а Кремль 9 января подтвердил, что причиной проблем в регионах была низкая температура и износ систем ЖКХ. Вряд ли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом держал в голове Петербург, скорее все же речь про печально прославившийся Подольск. Но и в Петербурге трубы рвались регулярно.



Кто виноват?

Массовых отключений из-за аварий именно у теплоснабжающих организаций (ГУП «ТЭК», «Теплосеть Санкт-Петербурга», «Петербургтеплоэнерго» или «Теплоэнерго») не было, говорят в комитете по энергетике: «В прошедшие новогодние праздники выявлено и устранено в нормативные сроки порядка 20 незначительных дефектов на сетях и оборудовании теплоснабжения. Только одно технологическое нарушение потребовало ввести временную схему для подачи тепла, остальные устранялись без перебоев в ресурсоснабжении. В сравнении с обозначенным периодом прошлого года количество дефектов сократилось в 4,5 раза при среднесуточной температуре почти на 13 градусов ниже».



В жилищном комитете, который собирает информацию по внутридомовым сетям, «Фонтанке» тоже рассказали, что, несмотря на морозы, удалось избежать крупных чрезвычайных ситуаций с отключением теплоснабжения. Однако ряд управляющих организаций действительно создали ситуацию, когда жильцы не могли дозвониться до ответственных или дежурных и услышать определенно: почему они замерзают и когда это изменится. Сейчас совместно с ГЖИ жилком проводит анализ жалоб, к виновным применят меры административного воздействия.



Причин много: заморозка стояка, зафлакованность радиатора, «вмешательство в конструктивное решение по системе теплоснабжения кого-то из жильцов» (проще говоря, кто-то себе причудливо установил батарею). «Фонтанка» рассказывала, что в одном из домов при установке горелки перепутали газ и водоснабжение, со всеми вытекающими последствиями, но таких случаев единицы. В основном чиновники все же сетуют на морозы. По словам Андрея Джалалова, начальника технического управления жилкома, год назад усредненная температура на праздники составила минус 6 градусов, январь начинался с плюсовых температур, только под Рождество температура упала до минус 15, и то ненадолго. В этом же году — устойчивый минус, до 30–33 градусов.



«В данном случае ситуация во многом зависела от контроля со стороны УО за сохранностью теплового контура, — говорит он. — В праздничные дни люди ходят в гости, у кого-то отсутствуют ключи, зачастую по многим входным группам приводились в негодность запорные устройства, доводчики. Управляющие организации ежедневно должны были это выявлять и оперативно устранять, чтобы двери плотно закрывались и не происходило размораживание стояков».



Вторая причина — при сильных морозах, как правило, ресурсоснабжающие организации стараются при небольших утечках на своих сетях ремонт не производить, а поддерживать работоспособность системы до тех пор, пока чуть не потеплеет, говорит Джалалов. «Допускается понижение параметров теплоносителя (снижение температуры воды. — Прим. ред.), подаваемого абонентам, — поясняет он. — Да, может быть, температура в жилых помещениях будет немного ниже нормативной, но тем самым они стараются исключать более серьезные последствия». Последствия эти — размороженные системы в случае полного отключения дома и необходимость оперативно сливать огромное количество воды из труб.



В комитете по энергетике говорят определенно: всем поставляли теплоноситель нормативной температуры, то есть вода на входе в дом была достаточно горячей. Однако, по словам Джалалова, на наружных сетях (не внутри домов) за 9 дней произошло порядка 50 технологических нарушений. Он призывает не доверять словам о том, что энергетики поставляют теплоноситель надлежащего качества 100% абонентов. Но признает: «УК должна отслеживать параметры носителя на ввод в здание, чтобы вовремя проинформировать ресурсоснабжающие организации, что они не соблюдают температурный график и условия договора».



Будет иначе?

Фото и видео «Фонтанка» публиковала все выходные: в подвалах или в парадных вымерзали или лопались трубы. В такие моменты всегда вспоминаются отчеты чиновников перед отопительным периодом. На сентябрьском заседании правительства, как заведено, сообщали, что управляющими организациями проведены все необходимые регламентные работы и обеспечена стопроцентная техническая готовность систем теплопотребления зданий. Соответственно, и паспорта готовности оформили всем. «В целях обеспечения устойчивого функционирования внутридомовых систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения и энергопотребления на базе управляющих организаций сформированы 331 аварийная бригада для работы в штатном режиме и 170 дополнительных бригад для работы при усиленном режиме. Кроме того, на ежедневном дежурстве находятся 3 аварийные бригады», — говорилось в материалах к заседанию. Много это или мало — расскажут жители, которые ждали по несколько суток.



читатель «Фонтанки»

Средний износ домовых систем по горячему водоснабжению в Петербурге составляет 26,1%, по холодному — 22,4%, по отоплению — 22,3%, говорят в жилищном комитете. Сети приводят в порядок либо управляющие компании в рамках текущего ремонта, либо подрядчики фонда капремонта — в рамках капитального. По поводу первого председатель жилкома Олег Зотов отчитывался, что отремонтировали более 200 тысяч погонных метров трубопроводов, более 600 тысяч элементов запорной арматуры, почти 8 тысяч отопительных приборов. Плюс восстановление теплоизоляции — в тех же подвалах. По капремонту системы теплоснабжения готовили к зиме в 250 домах — всего их в Петербурге больше 24 тысяч.



«Фонтанка» неоднократно писала как о проблемах капремонта в Петербурге, так и о его локальных рекордах — в деньгах и в количестве видов работ, запланированных на год. Жестокая реальность такова: можно постепенно наращивать объемы и финансирование, но ликвидировать фатальное отставание от программы капитального ремонта сейчас не представляется возможным. Программа — это некий идеальный сценарий, которого теоретически должен придерживаться Смольный; практически же он ориентируется на имеющиеся финансовые ресурсы — бюджетную субсидию и взносы с горожан.



В итоге от идеала нас отделяют годы и десятки миллиардов рублей. Здесь об этом написано подробно, а отдельно про внутридомовые системы можно отметить: к 2022 году в программе по водоснабжению к исполнению значились почти 26 тысяч работ более чем на 110 млрд рублей; по отоплению — около 9 тысяч более чем на 230 млрд.

Для примера: по горячему водоснабжению в 2014–2022 годах было выполнено 2000 работ из плана, а не выполнено 2,7 тысячи; по теплоснабжению — 2,5 тысячи и 2,1 тысячи соответственно. Кусок региональной программы 2021–2023 годов исполнить было не просто сложно, это была ненаучная фантастика, причем по всем направлениям — от инженерных систем до фасадов. Хоть как-то зацепиться за приличные показатели могли только лифты, но они в особом положении — если элеваторы не заменить, скоро их придется массово отключать по техническим требованиям.



В прошлом году в краткосрочном плане капремонта было 1200 видов работ по инженерным работам (ГВС, ХВС, водоотведение, отопление). В этом — 1500. Известно, что подрядчики зачастую не могут попасть в квартиры, чтобы провести необходимые работы на стояках, об этом чиновники тоже часто напоминают. Но эффект от этой проблемы — в пределах погрешности. Главное, что город не готов заказывать, а подрядчики — выполнять кратно больший объем работ. Хотя бы потому, что никто не возьмет на себя ответственность повысить взносы с населения в 3 раза — до экономически обоснованной ставки в 36 рублей с квадратного метра. Перед выборным 2024 годом их, наоборот, заморозили, решив даже не индексировать на уровень инфляции.



О необходимых мероприятиях энергетики перед зимой тоже докладывали вполне позитивно. Про износ инфраструктуры теплоснабжающих организаций вряд ли можно рассказать что-то новое. «Теплосеть» по-прежнему в отстающих, но, как считает Смольный, все скоро должно измениться: напомним, договор о передаче компании от структур Газпрома в собственность города подписали перед Новым годом, теперь бюджет сможет финансировать реконструкцию ее труб. Но и здесь предстоит перебрать огромный объем ветхих сетей, это задачка сродни капремонту.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»