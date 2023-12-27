Договор о передаче «Теплосети Санкт-Петербурга» городу подписали ТГК-1 и ГУП «ТЭК»

ТГК-1 и ГУП «ТЭК» подписали договор о передаче пакета акций «Теплосети Санкт-Петербурга» городскому предприятию. Теперь она целиком будет принадлежать городу.



Как и предсказывала «Фонтанка», подписание состоялось в среду, 27 декабря. Как сообщила ТГК-1, речь идет о продаже принадлежащего ей пакета в 60,51% уставного капитала «Теплосети» за 6 млрд рублей. Эта сумма будет выплачиваться в течение 6 лет. Формально акции перейдут ГУП «ТЭК» до 30 марта 2024 года — после первого транша.



Остальная часть уставного капитала «Теплосети» и так уже принадлежит городу в лице ГУП «ТЭК» и КИО. В Смольном неоднократно говорили о необходимости целиком консолидировать актив, чтобы иметь возможность реконструировать трубы «Теплосети», износ которых иногда оценивали в 50%. Подробнее об этом — читайте здесь.

