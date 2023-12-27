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    Договор о передаче «Теплосети Санкт-Петербурга» городу подписали ТГК-1 и ГУП «ТЭК»

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    ТГК-1 и ГУП «ТЭК» подписали договор о передаче пакета акций «Теплосети Санкт-Петербурга» городскому предприятию. Теперь она целиком будет принадлежать городу.

    Как и предсказывала «Фонтанка», подписание состоялось в среду, 27 декабря. Как сообщила ТГК-1, речь идет о продаже принадлежащего ей пакета в 60,51% уставного капитала «Теплосети» за 6 млрд рублей. Эта сумма будет выплачиваться в течение 6 лет. Формально акции перейдут ГУП «ТЭК» до 30 марта 2024 года — после первого транша.


    Остальная часть уставного капитала «Теплосети» и так уже принадлежит городу в лице ГУП «ТЭК» и КИО. В Смольном неоднократно говорили о необходимости целиком консолидировать актив, чтобы иметь возможность реконструировать трубы «Теплосети», износ которых иногда оценивали в 50%. Подробнее об этом — читайте здесь.

    Эпопея с передачей «Теплосети Санкт-Петербурга» городу длится годами. По мере многочисленных попыток решить этот вопрос предлагалась различная форма выкупа (включая обмен на генерирующие активы ТЭК) и стоимость (включая 1 рубль, по предложению бывшего спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова). В 2014 году звучала нынешняя стоимость — 6 млрд рублей, и «Фонтанка» писала, что именно к этой цифре могут вернуться теперь.

    Смольный радикально не устраивали темпы работ по реконструкции газпромовской теплосети и размер инвестиционной программы. Поэтому с 2019 года бюджет начал инвестировать в эту программу, параллельно выкупая долю «ТГК-1». К освоению этих инвестиций возникали вопросы у Контрольно-счетной палаты, и на 2023 год средств на эти цели уже не закладывали — именно тогда стало известно, что от поступательного выкупа решено перейти к одномоментному.

    ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг») — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.

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