Странный клен стучит в окно. Что не понравилось контролерам в симфонии Смольного и «Теплосети»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этой неделе должна состояться встреча губернатора Александра Беглова и главы «Газпрома» Алексея Миллера. На ней планируют поднять вопрос о том, чтобы город выкупил уже наконец акции «Теплосети Санкт-Петербурга», принадлежащие структурам госкомпании в лице ТГК-1. Почему каменный цветок не выходит по уже действующей схеме (ежегодный выкуп по чуть-чуть) — объясняет Контрольно-счетная палата.



О том, что город и «Газпром» нацелены договориться о договоре купли-продажи, «Фонтанка» писала на прошлой неделе. Это не столько смена курса, сколько ускорение: Смольный и так в последние 4 года направляет инвестиции «Теплосети Санкт-Петербурга», которые, с одной стороны, идут на реконструкцию труб, а с другой — на приобретение очередного пакета акций. Надеялись довести городской пакет до контрольного в 2024 году, и всех, в теории, устраивало такое решение: город вкладывается не только в трубы на 100% своего ГУП «ТЭК» и параллельно выполняет назревшую задачу по консолидации теплосетевых активов. Чтобы было понятно: порядка 48% труб города находятся в зоне снабжения ГУП «ТЭК», 27% — «Теплосети», 11% — «Петербургтеплоэнерго», 14% — всех остальных. Сама «Теплосеть» оценивает свою долю в передаче тепловой энергии в 50%. При этом доля ее сетей со сверхнормативным сроком службы (более 25 лет) доросла к 2019 году до 49,2%.

В эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км — внутриквартальных, они распределены по 11 районам города и во Всеволожском районе Ленобласти. На 60,5174% она принадлежит ПАО ТГК-1, на 21,4566 % — ГУП «ТЭК СПб» (второму крупнейшему отраслевому предприятию города), на 18,0260% — смольнинскому комитету имущественных отношений. В свою очередь, ТГК-1 на 51,79% принадлежит ООО «Газпром Энергохолдинг», на 29,99% — все еще Fortum Power and Heat Oy, но финский концерн уже заявил о своих планах по уходу из России.

Неевклидова эффективность Деньги «Теплосети» предоставлялись на основании трехсторонних договоров между комитетом имущественных отношений, комитетом по энергетике и самой компанией: 1,5 млрд — в 2019-м, 3 млрд — в 2020-м, 2,5 млрд — в 2021-м, и столько же — в 2022-м. Контрольно-счетная палата начала проверять расходование этих средств позапрошлой весной, так что и в прицел попали 2019-й, 2020-й и часть 2021-го.

Первые полтора миллиарда направляли адресно на 17 объектов, но это была только часть необходимой суммы: общая их сметная стоимость оценивалась в 4 млрд. В списке были различные тепломагистрали — от отчетливо аварийной Пороховской до менее звучных Полюстровской и Рыбацкой. В итоге деньги дошли по адресу и вовремя (900 млн — в 2019 году, остальное, как и договаривались, — в I квартале 2020-го).



Однако сами объекты в эти же сроки доделать не удалось (что, впрочем, не говорит об эффективности расходования конкретных миллиардов). Так что их перенесли в следующий договор об инвестициях от 2020 года: кроме 17 этих переходящих адресов в него включили 5 новых. Здесь уже о 100-процентном освоении городских денег речи не шло: по данным «Фонтанки», КСП посчитало, что из 3 млрд рублей 2020 года вовремя освоены менее 80% (1,6 млрд по переходящим объектам, около 800 млн — по новым). Срок использования инвестиций продлили, а КСП начала ловить комитет по энергетике на странностях в отчетах — туда включали ранее не предусмотренные объекты. В целом, как считает палата, инвестиции 2020–2021 года были использованы на 85% (3,8 млрд). К концу 2020 года из 17 объектов первого договора были завершены 10, а из 5 новых объектов — ни одного.



Это звучит внушительно: мы, мол, вам давали 4,5 млрд, а вы больше половины из них (2,3 млрд) потратили на объекты, так и не введенные в эксплуатацию. Вывод — «вы не эффективны», но эффективность — это вообще конек Смольного. К примеру, работы «Теплосети» включены в городскую подпрограмму по развитию систем теплоснабжения. Дальше следите за руками: в 2019 году и 2020 году индикаторы этой подпрограммы достигнуты на 100% (по официальным данным), эффективность ее оценивается в 90% и 94,6% соответственно, освоение денег — в 95,2% и 99,2%. Казалось бы, чего еще желать. Но мероприятия программы реализованы лишь на 75% и 84,2%. Это к слову об объективности индикаторов.



«Теплосеть» тоже не разделяет выводы КСП. «Оценка эффективности адресной программы реконструкции тепловых сетей в рамках проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой, не производилась, — говорят там. — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» считает, что адресная программа была сформирована корректно и обеспечивала эффективность использования денежных средств, в первую очередь в части повышения надежности и безопасности теплоснабжения».

Удачно договорились



Любой, кто занимается бюджетной стройкой, знает, что эффективность — это про обе стороны. «Метрострой» как исполнитель и комитет по развитию транспортной инфраструктуры как заказчик годами кивали друг на друга, объясняя, почему у нас все так с новыми станциями: «вы не строите» — «а вы не подписываете и денег не даете». Но у «Теплосети» и Смольного, по крайней мере на первом этапе, наблюдалась полная симфония, и вот к ней-то у КСП вопросы.



В апреле 2019 года компания заключила договор подряда с ООО СОМР на выполнение строительно-монтажных работ. «Фонтанка» рассказывала о том, как это предприятие становилось крупным подрядчиком в Петербурге, составляя, по крайней мере формально, конкуренцию другому давнему партнеру «Теплосети» — МТЭР. По совпадению, бывший директор «Теплосети Санкт-Петербурга» по капстроительству Антон Марков перешел на работу как раз в СОМР. Вот и весной 2019 года эта компания вроде как поборолась с МТЭР и получила контракт на реконструкцию сетей в соответствии с адресной программой. Стартовая цена составляла 1,2 млрд рублей, однако затем предельная стоимость работ была повышена аккурат до 1,5 млрд.



А буквально через месяц стало понятно, откуда эти деньги возьмутся: был заключен тот самый первый трехсторонний договор о полуторамиллиардных инвестициях. И там был такой интересный пункт: на контракты, которые «Теплосеть» уже успела к тому времени заключить, не распространяется законодательство о контрактной системе. По мнению КСП, как говорят собеседники «Фонтанки», это само по себе противоречит ст. 80 Бюджетного кодекса РФ. А на практике это позволило вносить в контракт многочисленные изменения — 6 десятков дополнительных соглашений, которые касались и сроков, и цены. Отсюда и низкие темпы реконструкции, считает палата.



Сама «Теплосеть» не согласна с тем, что пункт об уже заключенных контрактах неправомерен. «В 2019 году в договоре об участии в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» администрация города сама определила, что выбор подрядчика для заключения контракта на реконструкцию тепловых сетей осуществляется не по 44-му Федеральному закону, регулирующему выбор подрядчиков в бюджетной сфере, а по 223-му Федеральному закону, — говорят в пресс-службе. — Следует отметить, что по результатам проверки ни представление, ни предписание обществу со стороны КСП не выдавались».

Еще цветочки

Контрольно-счетная палата, по информации «Фонтанки», занимается в отчете и финансовым крючкотворством, для которого она и создана. Например, в 2020–2021 годах, как считает КСП, «Теплосеть» приняла работы, которые не соответствуют условиям контрактов. Среди них — восстановление газонов и цветников на 23,5 млн. Чтобы была понятна детальность исследования: где-то не нашли плодородный грунт, а где-то нашли грунт, но без семян. С деревьями тоже неудобно вышло: в контракте прописаны клены от 7 до 10 лет, а на месте — деревья до 3 метров высотой и с объемом кроны в полметра, это надо было очень медленно расти. Что-то накопали по восстановлению щебневых дорожек (3,5 млн рублей), что-то по утилизации грунта. Неожиданно выскакивает общая сумма таких необоснованных приемок — аж в полмиллиарда, но это классика от КСП: 430 млн — это земляные работы, на которые просто просрочили ордера ГАТИ.



Видят контролеры и завышение максимальной цены контрактов — на 60 млн. Процедура тоже стандартная: стоимость определяли на основании предложения только одного поставщика — стало быть, по рынку не походили. Так же поступали и при больших суммах: 3 контракта с СОМР более чем по полмиллиарда каждый и еще три поменьше, с другими подрядчиками, тоже избежали мониторинга, а значит, КСП не уверена, что «Теплосеть» сэкономила по максимуму.



Иногда получалось совсем странно: один и тот же подрядчик одновременно по разным запросам цен делал разные предложения на один и тот же товар. В частности, цену трубы от «Петерпайпа» шатало от 52 до 70 рублей за метр — всего от таких дел избыточные расходы оцениваются в 38 млн.



А что Смольный



К тому, как планировались эти расходы, у палаты тоже есть претензии — в частности, в их обоснование представляли проекты, не прошедшие экспертизу. Да и вообще все, что КСП предъявляет «Теплосети», рикошетом летит и смольнинским комитетам, которые «не обеспечили должный контроль». Энергетический блок отчитывался только о нарушениях в качестве работ по отдельным объектам, но КСП теперь говорит: а мы вот с ходу нашли 70 нарушений, куда же вы смотрели? Отчеты КИО о 100-процентной реализации финансирования и об исполнении работ не укладываются в идею КСП о том, что работы идут медленно и неэффективно, — см. выше про индикаторы подпрограммы.



Напомним, Петербург приобрел в 2019 году 1,5 млрд рублевых акций из допэмиссии, в 2020-м — 3 млрд, в 2021-м — 2,5 млрд. Распоряжался он ими тоже так себе, считает палата. Дивидендов в 2019 и 2020 годах акционеры не получали, а полученную прибыль почти целиком направляли в фонд накопления (95%), оставшиеся 5% — в резервный фонд. Из этих двух кубышек финансируются премии, соцвыплаты, расходы на соцобъекты — но не реинвестирование или финансирование той же самой программы по реконструкции. Дивиденды могли бы составить под 170 млн (если складывать доли КИО и ГУП «ТЭК»).



Комитет по энергетике отвечает в куда более формальном ключе, нежели «Теплосеть». «По итогам межведомственного совещания по рассмотрению отчета по результатам проверки КСП, проведенного с участием представителей Контрольно-счетной палаты, 07.02.2022 комитетом по энергетике и инженерному обеспечению утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков со сроками исполнения не позднее 1 июля 2022 года, — отчитались там. — Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, информация об исполнении направлена своевременно». Старая история

Эпопея с выкупом акций «Теплосети» городом длится много лет, процесс многократно стопорился из-за позиции «ТЭК», Смольного, финского акционера ТГК-1. Одним из самых ярких персонажей этого сюжета всегда был спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, который настаивал, что хозяйство компании надо отдать городу за рубль, и упрекал ее в неэффективности программы. Контрольно-счетную палату традиционно связывали с Макаровым, вспоминая, что ее управленцы — выходцы из его Петроградского района или из аппарата ЗакСа. Но надо думать, КСП в любом случае нашла бы, что предъявить «Теплосети», — такова специфика бюджетных расходов и работы самой палаты.



Кстати, к ГУП «ТЭК» у Макарова на излете его петербургской карьеры тоже вдруг возникли претензии, и его КСП тоже планово проверяла: нашла 381 нарушение при исполнении контрактов, при определении тарифов, а также при осуществлении комитетом по энергетике его полномочий. «По результатам контрольного мероприятия, предприятием в феврале 2022 был утвержден и согласован комитетом по энергетике и инженерному обеспечению план мероприятий по устранению нарушений и недостатков в соответствии с отчетом Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, — сообщили «Фонтанке» в «ТЭК». — Предприятие ежеквартально направляет отчеты по исполнению плана мероприятий в адрес Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, комитета по энергетике и инженерному обеспечению, комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, администрации губернатора Санкт-Петербурга и аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



