Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Смольный готовится завершать эпопею с выкупом «Теплосети»

«Говорят, 14 декабря будет встреча, на которой и будет принято решение», — подтвердил источник в экономическом блоке. Другие собеседники называли иную дату, но все равно говорили о следующей неделе. По информации «Фонтанки», на встрече должно быть принято решение спешно утвердить дорожную карту по заключению договора купли-продажи акционерного пакета «Теплосети», который сейчас принадлежит ТГК-1, и вести ее реализацию. Сейчас идет оценка рыночной стоимости акций, весной следующего года должны быть представлены ее результаты.



«В текущий момент прорабатываются правовые механизмы, которые позволят оптимизировать работу по содержанию практически половины теплосетей города, находящихся в ведении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», — ответили «Фонтанке» в пресс-службе вице-губернатора Сергея Дрегваля. — Но говорить о конкретных решениях пока преждевременно».



Если конкретное решение об ускоренном выкупе акций будет принято, это станет окончанием долгой эпопеи, в которой было место и разорванным трубам, и громким заявлениям, и политике регионального уровня. «Теплосеть Санкт-Петербурга» появилась в 2010 году, базой стало структурное подразделение ТГК-1 «Тепловая сеть». Практически сразу же город начал пытаться нарастить свой пакет акций, который едва превышал 25%. В 2014 году сделать это через допэмиссию не позволила позиция тогдашнего главы ТЭК Артура Триноги. Чуть позже продать со скидкой контрольный пакет от газпромовских труб за 6 млрд рублей отказались финские акционеры ТГК-1, Смольный снова поставил все на паузу.



На следующем этапе в трубы щедро залили политику и процесс пошел в бесперспективном, но очень ярком ключе. Экс-спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров обличал «Теплосеть» за то, что та якобы мало вкладывается в инвестиционную программу, а в ответ слышал обвинения в том, что его позиция связана с семейным бизнесом. Глава городского парламента ратовал за передачу компании городу по цене в 1 рубль, инициировал обращение к Дмитрию Медведеву, который тогда руководил правительством, а когда встал вопрос о возможном обмене труб «Теплосети» на источники генерации городского «ТЭК», Макаров назвал это «аферой века».



Не то чтобы Смольному и самому не нравилась озвученная цена. В 2020 году тогда вице-губернатор, а сейчас глава ФАС Максим Шаскольский признавался: «Мы, конечно, хотим забрать за рубль, потому что состояние сетей плохое и требует бюджетных инвестиций. Губернатор города обратился к концерну Fortum с просьбой рассмотреть возможность отказаться от этого актива, потому что город готов его развивать… Коллеги сказали, что за рубль отдавать не планируют, давайте покупайте на рыночных условиях».



К тому времени город уже начал решать две задачи одновременно: впервые в истории «Теплосети» Смольный в 2019 году выделил 1,5 млрд рублей на ее инвестиционную компанию, параллельно нарастив за счет этого свою долю в акционерном капитале. Это стало ежегодной традицией, варьировалась только сумма бюджетных инвестиций, а соответственно — количество выкупаемых акций и объем проводимых работ на сетях. В прошлом году Смольный сообщил, что рассчитывает получить контрольный пакет в 2024-м. «Но это не самоцель. Самоцель была — найти легитимный источник дополнительного финансирования инвестиционной программы «Теплосети», чтобы существенно повлиять на аварийность. У АО «Теплосеть» более 40% сетей имеют сроки службы более 25 лет, то есть сверхнормативный срок», — настаивал Андрей Бондарчук, в то время — глава комитета по энергетике.



Тем удивительнее было не увидеть ни рубля на инвестиции в «Теплосеть» в бюджете 2023–2025 годов. Вообще-то эту строчку сперва вычеркнули и из 2022 года при корректировке бюджета, что оказалось неожиданностью для энергетиков на земле, но потом вернули. А вот ближайшая трехлетка, как писала «Фонтанка», — без выкупа, что объяснимо, если предполагать, что компания будет менять основного собственника по новой схеме. Да и темпы освоения городских инвестиций «Теплосетью», по данным «Фонтанки», вызывали вопросы, хотя о причинах спорят.



Обычному петербуржцу все это перекладывание из пакета в пакет малоинтересно, хотя, в общем, бытует мнение, что коммунальная инфраструктура по умолчанию должна принадлежать государству (ну так она и сейчас принадлежит — через Газпром). Горожанам нужно, чтобы трубы не рвались, а они рвутся. Это главный аргумент Смольного: чиновники не перестают напоминать, что аж 40% труб «Теплосети» пережили свой нормативный срок службы в 25 лет, а ее инвестиционная программа несопоставима по объему с программой ГУП «ТЭК».



По данным «Теплосети», за 2022 год реконструировано 38,5 км важнейших для города магистральных и распределительных сетей. В прошлом году этот показатель составил 27 км. «Также повышена надежность трубопроводов за счет программы капитального ремонта изношенных сетей — ежегодно «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит замену 25 км сетей в зоне своей ответственности», — говорит пресс-служба.



«В 2021 году предприятие вложило 5,3 млрд рублей собственных и бюджетных средств в замену 158,2 км изношенных сетей, — сообщает о своих показателях «ТЭК». — В 2022 году объем инвестиций составит 6,1 млн рублей, на эти средства компания обновит в своей зоне 159,9 км трубопроводов».

