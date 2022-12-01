«В Петербурге часто рвутся трубы», — думают горожане. «Вам кажется», — отвечает Смольный

Фото: пресс-служба ГУП ТЭК Поделиться Поделиться





О приходе настоящей зимы петербуржцам сообщает не только календарь, но и остывающие батареи — из-за перепада температур рвутся трубы, и на время ремонта дома отключают от отопления. Накануне в этот день сурка угодила, считай, вся Коломна. Официальная статистика, от которой сейчас жителям района нежарко, говорит — дела идут на поправку.



Как сообщает 1 декабря «Теплосеть Санкт-Петербурга», у дома № 62 по Английскому проспекту заменили 6 метров ненадежного участка трубы, завершаются сварочные работы. Запустить теплоноситель и перевести дома на штатный режим отопления хотят в 17:45. Именно этот адрес и стал источником последних проблем: по данным «Фонтанки», еще 29-го числа автомобилисты пожаловались на парение. Приехавшая бригада огородила участок, связалась с районом и наметила работы на 30-е. Рванула 600-миллиметровая труба (отсюда и такое количество отключений). Гидравлические испытания в межотопительный период она выдержала, тест зимой — нет, сыграла электрохимическая коррозия. Ремонту участок не подвергали никогда — его и положили в 2002 году.



Это одно из самых массовых отключений с начала отопительного периода 3 октября, но не первое. До этого также вылетали дома в Кировском районе, на Космонавтов, на Есенина, в Дровяном и много еще где. Это не то чтобы откровение в начале зимы, но еще даже морозов нормальных не было. Новостной фон обманывает, говорят цифры комитета по энергетике (традиционно, впрочем): две главные компании — «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ГУП ТЭК — в начале отопительного сезона показывают снижение числа аварий на 14% и 21% соответственно по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.



Поводы для аварийного ремонта появляются с холодами. У городского «ТЭК» почти половина таких поводов — в двух районах, перешедших ему от банкротного ПушТЭКа, — Колпинском и Пушкинском. Трубы там совсем дряхлые, и когда компания взяла их на баланс, такой показатель, как удельная повреждаемость сетей, у нее резко вырос. Недавно предприятие сообщило, что исправляет ситуацию: «В 2021 году за два месяца с начала отопсезона она (повреждаемость. — Прим. ред.) составляла 0,16 дефекта на 1 км, на данный момент — 0,12 дефекта на 1 км. В Пригородном районе количество технологических нарушений также пошло на убыль: в Колпинском районе с начала отопсезона их число сократилось на 76, в Пушкинском районе произошло на 116 дефектов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году».



«Теплосеть Санкт-Петербурга», в свою очередь, отчиталась, что «благодаря увеличению давления гидравлические испытания с каждым годом проходят более эффективно». В 2022 году в теплый период выявили на 5% больше скрытых повреждений, чем в прошлом, и по итогам диагностики заменили более 2,5 км трубопроводов. Это, по словам директора компании Антона Свиридова, «значительно уменьшит вероятность возникновения нештатных ситуаций на тепловых сетях в наступившем осенне-зимнем периоде». Труба на Английском, напомним, всех обманула, выдержав гидравлику и оставив самое интересное на зиму.



Диагностика — это не ждать звонков от внимательных автомобилистов. И «ТЭК», и «Теплосеть» регулярно рассказывают, как зовут на помощь технический прогресс: «Роботизированные комплексы, мониторинг сетей с помощью акустических датчиков, которые сигнализируют о слабых участках задолго до образования разрыва трубопровода и выхода теплоносителя на поверхность». Сети ГУП «ТЭК» охвачены 1 846 датчиками — это 470 км труб, они позволили в прошлом году превентивно отремонтировать 1134 метра сетей и предотвратить 324 утечки. Роботы «Теплосети» проверили более 11 км магистральных сетей, выявили и заменили 887 метров ненадежных участков большого диаметра. Внутреннюю поверхность труб восстанавливают, и 2,6 тысячи метров получили вторую жизнь еще на 10 лет.



«За счет нового подхода к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в летний период — диагностика сетей на повышенных параметрах — теплоэнергетики до начала отопсезона выявляют и устраняют большее количество дефектов, — заявляет комитет по энергетике. — Необходимо отметить оснащенность ресурсоснабжающих организаций аварийно-спасательной техникой и, как следствие, сокращение среднего времени устранения технологических нарушений в новом отопительном периоде в среднем до 5–7 часов. Практически на час меньше в сравнении с прошлым периодом».



Средние показатели на то и средние, что всегда найдешь им частное опровержение, но достоверность общей картины проверить не сможешь. Однако аварии — это следствие общей изношенности: если на них жалуются только зимой, то плановая реконструкция сетей идет все время. «До конца года будет заменено 280 км тепловых сетей, в следующем году комитет планирует сохранить существующий темп, — сообщили «Фонтанке» в комитете. — За счет объемов реконструкции проблема изношенности будет постепенно решаться».



Насколько постепенно — главный вопрос. Труба на Английском — вполне себе молодая по петербургским меркам. Из 9,1 тысячи км теплосетей города 29% служат более 25 лет, то есть дольше нормативного срока, сообщает Смольный.

При этом в мае 2021 года на заседании правительства звучала другая цифра, которая об улучшении, кажется, не говорит — 28%. Тогдашний глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук прямо говорил, что с недоремонтом справиться поможет только использование новых материалов или покрытий, которые бы работали не четверть, а половину века.



Тогда же примерно стало ясно, на ком, кроме Пригородного района ГУП «ТЭК», в основном и «висят» старые сети. Смольный сообщил, что у «Теплосети» доля таких «просроченных» труб — более 40%. Но существуют компании в разных экономических реалиях, и речь не только о сильно различающихся тарифах, которые им согласовывает Смольный. «ТЭК» — получатель большей части многомиллиардной субсидии из бюджета теплоснабжающим организациям, которую Петербург платит за то, что горожане отопление получают по льготным тарифам. В 2022 году размер этих субсидий — 18,4 млрд рублей, в 2023-м будет 22,4 млрд.



С «Теплосетью» город придумал следующий расклад: Смольный направляет целевые инвестиции компании на реконструкцию труб, одновременно выкупая очередную долю акций, план довести ее до контрольного пакета в 2024 году. В 2022 году было тревожно — 2,5 млрд рублей, показалось, решили не вкладывать в сети, однако после всех корректировок они вернулись в бюджет. А вот в подписанном накануне бюджете 2023–2025 годов такой строчки нет вовсе.



Опыт начала зимы подсказывает, что трубы могут рваться не только у теплосетевиков, затапливая проезжую часть и устраивая хаммам под открытым небом. Внутридомовые сети годами не могут дождаться ремонта и тоже лопаются при первой возможности. «Фонтанка» рассказывала о доме на Харьковской, в затопленном подвале которого не хватает только Афони из фильма со словами: «А это что, не вода? Хочешь — пей, хочешь — стирай». У разных управляющих организаций и ситуации разные — в зависимости от состояния и возраста жилого фонда. В жилкоме «Фонтанке» дали общую статистику за период с начала отопительного периода по 25 ноября: на внутридомовых системах теплоснабжения зафиксировано 92 технологических нарушения с отключением 134 многоквартирных домов. Это на 13,2% и на 0,7% соответственно меньше, чем было год назад в аналогичный период, когда зафиксировали 106 отключений в 135 домах.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»