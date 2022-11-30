На Харьковской без перемен. Исторический дом в центре Петербурга почти месяц заливает кипятком

Фото: жители дома Поделиться Поделиться





Исторический дом в 170 метрах от Невского проспекта почти месяц живет с «баней» и «бассейном» в подвале из-за протечки горячей воды. Жильцы жалуются, что ни одна из инстанций ответственность за происходящее на себя брать не хочет, и опасаются разрушительных последствий.



Дом постройки конца XIХ века с двойным адресом Полтавская улицы, 14Г (она же Харьковская ул., дом 11) уже почти месяц живет как будто в подвале открылась нелегальная круглосуточная баня с плохой изоляцией. В подвал постоянно натекает горячая вода, ее температура колеблется на уровне 50 градусов, а высота достигала около двух десятков сантиметров. Жильцы обзвонились по инстанциям, но воз, то есть «хамам» и ныне там.



Фото: жители дома Поделиться Поделиться





жители дома

«С 3 ноября началось парение из подвала. Позвонили по 004, сделали заявку. Потом еще множество раз [позвонили]. Когда я приехала, в субботу, 19 ноября, я спросила всех: в чем проблема, парит. Мне отвечают: мы делаем заявки — не приезжают. Делали заявки по 004, в аварийку напрямую тоже звонили, — рассказывает Ирина, одна из собственников квартир. — Я с соседями приезжаю в районную аварийку на 2-ю Советскую, мы заходим. Он и говорят: мы к вам ездили, мы не нашли вашего адреса, вашего дома нет. Я говорю: «Вы прикалываетесь? У вас 10 заявок». Они сидят в одном помещении с диспетчером, спрашиваю ее: «Они к вам приехали, вы почему не отзвонились, у вас есть куча номеров?»



По словам Ирины, 20 ноября она посадил коммунальщиков в машину и привезла к дому. «Мы спустились и нашли несколько проблем уже. Там тек кран и была какая-то под землей теплая зона — мы сняли это уже на тепловизор. Они нашли текущий кран, перемотали и сказали: не трогайте кран. Но вода продолжила набираться», — рассказывает она.



Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Поделиться Поделиться





Еще один спуск в подвал: и жильцы нашли, по их словам, гейзер. «Из-под плиты фигачит горячая вода и наполняет подвал. Подвал был затоплен сантиметров на 20, это уже был понедельник, 21 ноября, — говорит Ирина. — Суть проблемы: никто не хочет брать на себя ответственность, потому что конкретной трубы не видно, фигачит горячая вода. ЖКС говорит, что это теплотрасса, а теплотрасса нам говорит, что это горячее водоснабжение, которое к ним не относится».

По мнению жителей дома, масштаб происходящего за последний месяц вырос: обнаружили трещину, которая вертикально прочертила стену дома и множественные провалы асфальта. И трещина, и ямы в асфальте образовались с той стороны дома, где и происходит поступление воды в подвал, говорит Ирина.



Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Поделиться Поделиться





По словам жильцов, два года назад дом уже столкнулся со схожей проблемой: также подвал наполнялся водой, и не могли найти причину. «Сосед взял тепловизор, спустился в подвал и посмотрел и обнаружил тепло сквозь стену. И стало понятно, что за стеной протекает горячая вода, а она не должна там протекать», — вспоминает один из жильцов.



«Мы как на чайнике находимся. Они ничего не делают», — говорит Ирина.

«Периодически [горячую воду]отключают, но в подвале такое впечатление, что гейзер какой-то. И никто не хочет брать на себя ответственность: все говорят, что это не наше. По тепловизору видно, откуда все это вытекает — из стены. Наш дом рухнет скоро. Там просто дичь, из бетонной плиты гейзер. Можно хамам открывать», — рассказывает жилец дома Евгений.



Жильцы нашли, откуда в подвал пребывает горячая вода жители дома

О том, что проблема, возможно, застарелая, свидетельствуют и жалобы, подаваемые через портал «Наш Санкт-Петербург»: «Плохое качество горячей воды», «Отсутствие горячей воды», «Протечка труб в подвале», «Слабый напор горячей воды» — такими обращениями пестрит страница жилого дома.



В марте 2022 года на протечку в подвале пожаловался пользователь Алексей Ш. «Затоплен подвал жилого дома, пар идет и вода прибывает». Спустя неделю был опубликован ответ ЖКС №3 Центрального района: «в подвальном помещении на трубопроводе центрального отопления установлен бандаж, течи нет, ситуация не аварийная, безотлагательных мер не требуется. Для устранения проблемы необходимо произвести ремонт участка трубопровода центрального отопления. С учетом срока на выполнение и проверку качества, обращение остается на контроле до 12.04.2022г».

В апреле тот же ЖКС констатировал: «Ремонт участка трубопровода центрального отопления в подвальном помещении выполнен. Инженерные сети находятся в надлежащем техническом состоянии, выполнен водоотлив из подвала и дезинфекция. Подвальное помещение сухое».

На сайте фонда капремонта указано, что ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения был запланирован еще на 2018–2020 годы. Однако только в 2022 году была опубликована смета на проектные (изыскательные работы).



В самом фонде «Фонтанке» подтвердили, что ремонт был запланирован на 2018–2020 годы. «Однако краткосрочными планами выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в доме не предусмотрено, в связи с чем у фонда не было оснований для их выполнения в настоящее время», — говорят в организации. Там также добавили, что включение адреса в краткосрочный план по ремонту системы ГВС «планируется в 2023 при наличии финансирования».

В «Теплосети Санкт-Петербурга», в свою очередь, редакции ответили, что 23 ноября 2022 года поступило сообщение от аварийной службы ЖКС №3 Центрального района о парении и вытекании горячей воды по адресу: улица Полтавская, дом 14 — со стороны Харьковской улицы.

«Аварийно-ремонтные бригады АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место. При визуальном обследовании трубопроводов предприятия технологических нарушений не выявлено. 25 ноября 2022 года службой диагностики Общества проведён дополнительный мониторинг состояния тепловых сетей. По его результатам аномалий и дефектов не обнаружено», — пояснили в компании.



В администрации Центрального района сообщили, что 28 ноября было проведено обследование подвального помещения. «Специалистами был обнаружен дефект на трубопроводе горячего водоснабжения, проходящем по дворовой территории. Для устранения выявленного дефекта ООО «ЖКС № 3» в ближайшее время произведет замену участка трубопровода горячего водоснабжения, после чего выполнит работы по осушению подвального помещения и приведению его в надлежащее санитарно-техническое состояние», — добавили в администрации.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

