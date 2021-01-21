Это прорыв. Городские трубы протекли с начала года 300 раз, но ухудшения ответственные не видят

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20 января депутаты Законодательного собрания утвердили трех новых вице-губернаторов, один из которых — Сергей Дрегваль — поставлен командовать энергетикой. Принимать зимой такой пост — значит априори знакомиться с парламентариями на фоне затопленных улиц и остывающих домов. Тем не менее еще не заступивший на вахту Дрегваль уже отчитался об успехах. Утром в среду вопрос о состоянии городских теплосетей Дрегвалю — традиционно эмоционально — задавал депутат Алексей Ковалев. Кто, как не он, ведь именно в его Василеостровском районе в последние дни творилось самое интересное: эффектно рвались трубы на Кораблестроителей, ремонтные раскопки перекочевали также на Новосмоленскую набережную. «Два раза чудовищные аварии, по много метров труб магистральных, большое количество людей остались без тепла, — напомнил Ковалев и перешел, что называется, к наводящим вопросам. — Не считаете ли вы, что вопрос ремонта теплосетей, в том числе внутриквартальных сетей, должен стать основным вопросом нашего энергетического хозяйства? Сегодня очевидно, что система не справляется и вообще ничего не делается».



Дрегваль поспешил концептуально согласиться, однако парировал цифрами: по его словам, за год аварийность снизилась на 9%, если считать в количестве повреждений, и на 12% — если в отключенных домах. «Я считаю, что это очень неплохо, очень», — подчеркнул пока еще советник губернатора. Композицию через пару часов логично завершило сообщение о новом прорыве на Кораблестроителей, снова у дома № 30. «В связи с колебаниями температуры наружного воздуха производится регулирование температурного режима на сетях в зоне ответственности предприятия, которое влечет за собой повышение нагрузки на системы отопления», — прокомментировали в «Теплосети Санкт-Петербурга».



Слово «прорыв» энергетики избегают едва ли не старательнее, чем силовики — слово «взрыв». Свой «хлопок» у ресурсников на этот случай тоже имеется — «технологическое нарушение». Но суть от этого не меняется. Маленький Петергоф на Васильевском острове открылся еще летом, когда стартовали испытания сетей, текло и в других районах. Все продолжилось осенью, а зима началась с фонтана на улице Адмирала Нахимова, объясненного «гением места».



Однако компания, вслед за почти вице-губернатором, говорит, что, по крайней мере в новом году статистика греет. «На 17 января 2021 года на сетях предприятия с начала года зафиксировано 129 технологических нарушений (что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года), — сообщили в пресс-службе. — В рамках подготовки к отопительному сезону на объектах предприятия был реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы системы теплоснабжения: реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей, замена выявленных во время испытаний и внутритрубной диагностики ненадежных участков трубопровода». Злополучный участок на Кораблестроителей, судя по всему, удачно замаскировался под надежный.



У «Теплосети» на балансе 2,5 тысячи магистральных и внутриквартальных теплопроводов в 11 районах, у городского унитарного предприятия «ТЭК СПб» — 4,7 тысячи км. Его трубы тоже начали течь еще летом, с началом испытаний на сетях, сезон фонтанов продлили на осень, дома остывали и зимой. В начавшемся году улучшений не видно, как и ухудшения. «Значительного роста количества дефектов на сетях ГУП «ТЭК СПб» в связи с резким похолоданием не произошло, — говорят в предприятии. — В период с 1 по 17 января 2021 года на теплосетях ТЭКа было зафиксировано 116 технологических нарушений. За аналогичный период 2020 года на трубопроводах в зоне предприятия произошло 114 дефектов».



Здесь важно уточнить: из 116 дефектов 59, то есть больше половины, приходятся на Пушкинский и Колпинский районы, год назад здесь рвалось 45 раз. Эпопея с пригородными районами длится не один год: из рук вон плохое хозяйство досталось ТЭК от обанкротившегося ПушТЭКа, при этом до лета городское предприятие не могло приступить к модернизации инфраструктуры, только ремонтировать. Удельная повреждаемость здесь в 2,5 раза больше, чем в среднем по зоне ТЭК, сообщалось летом: почти два дефекта на 1 км. В Колпинском районе из 300 км сетей почти 60% прослужили четверть века. В Пушкинском, где пролегает 330 км трубопроводов, этот показатель составляет 43% (для сравнения, у «Теплосети», по данным комитета по энергетике, 25-летие справили 49% всех труб).



Для понимания: здесь находятся 15% сетей из тех, что в ведении ТЭК, но происходит треть всех дефектов. Необходимость модернизации здешних труб уже разогнала тарифы ГУП «ТЭК» и, соответственно, объем необходимых субсидий из бюджета города. Пока в тариф заложено 1,7 млрд рублей при общем объеме работ почти 12 млрд. Приступая к модернизации, ГУП «ТЭК» искоса поглядывает, не спешит ли к нему на помощь Газпром, который ранее рассматривал вариант подключиться к работе по принципу концессии.



Напомним, подготовка теплосетей в 2020 году проходила в непривычном графике: весной из-за первой волны пандемии Смольный решил не морозить добросовестных домоседов и запретил проводить испытания при максимальных нагрузках. В итоге их проводили уже после начала отопительного сезона, закончили до наступления зимы.



Любой разговор о зимних — и не только — авариях на сетях упирается в эпопею с созданием единой теплосетевой организации. Кто-то, как спикер ЗакСа Макаров, считает, что газпромовская «дочка» Газпрома «ТГК-1» должна отдать всю «Теплосеть Санкт-Петербурга» городу за 1 рубль, чтобы ГУП «ТЭК» начал перекладывать ее трубы так же, как сейчас поступает с наследием ПушТЭКа. Однако акционеры на такое щедрое предложение не согласны, так что Смольный идет по другому пути: вкладывает деньги в модернизацию хозяйства «Теплосети», параллельно наращивая свою долю в капитале компании, в 2020 году направлено было 3 млрд рублей. В 2021 изначально предполагалось вложить еще 3,5 млрд рублей, однако в трехлетнем бюджете сейчас значится по 2,5 млрд ежегодно. Одновременно ведутся переговоры об обмене активами межу ГУП «ТЭК» и «Теплосетью».



Вода идет не только по трубам тепловиков, Водоканал тоже «в доле» и тоже временами протекает. Сейчас предприятие обслуживает 7,7 тысячи км водопроводных сетей, треть из них старше полувека. По данным компании, в прошлом году с 1 по 17 января было зафиксировано 43 нарушения, в этом — 42. «С началом зимы количество технологических вытеканий действительно увеличивается, решающим фактором возникновения подобных нарушений на сетях водоснабжения являются перепады температуры на несколько градусов ниже отметки 0 °С (так называемый «переход через ноль»), — говорят в пресс-службе. — Разница по количеству ежесуточных заявок летом и осенью, в начале зимы — в 2,5–2,8 раза.



Из-за неустойчивой температуры возникает сезонная подвижка грунтов и отсутствие снежного покрова, являющегося сглаживающим фактором».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»