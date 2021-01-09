В холодных квартирах заканчивает новогодние праздники часть жителей Васильевского острова в Петербурге, под душем тоже не согреться. В субботу, 9 января, теплоэнергетики чинят только что отремонтированную трубу.
Как сообщают «Фонтанке» жители дома 22/1 по улице Кораблестроителей, к вечеру 8 января остыли батареи, а из кранов пошла холодная вода. К субботе температура в квартирах опустилась ниже десяти градусов.
«Вторые сутки нет ни тепла, ни горячей воды в квартале. Температура падает. Сегодня сперва написали, что тепло дадут в час дня. Потом — завтра утром, теперь уже — завтра днем. Вымерзнем, как мамонты», — опасается Виталий, хотя последних, скорее, могло сгубить изменение климата в обратную сторону.
В официальной группе администрации района во «ВКонтакте» уточняют, что в зоне ограниченного теплоснабжения 25 зданий, среди которых одно детское учреждение и дюжина жилых домов. Ещё три здания попали в зону работ другого трубопровода: на Морской набережной, 41, где ремонт продлится до 19:00.
На температуру в домах по улице Кораблестроителей повлиял ремонт трубы на Капитанской, 4. Накануне вечером там выявили дефект, к полудню субботы работы были закончены, однако во время диагностики далее по трубе нашли ещё один ненадёжный участок. Свидетелями возвращения бригады стали местные жители. «Парит, ждём очередных раскопок. Приехала аварийная, спустя минут 10 в неё врезалась машина», — рассказывают в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров».
Завершение работ и перевод системы отопления в штатный режим запланирован на 8 утра воскресенья, 10 января.
Главный инженер «Теплосети» Игорь Антонов объяснил, что из-за похолодания компания работает в режиме повышенной готовности: температуру воды в трубопроводах регулируют, и это приводит к дополнительной нагрузке на трубы. По данным городского комитета по энергетике, усиленный режим с круглосуточными дежурствами ремонтных бригад и повышенным контролем за ремонтными работами вводится с восьми вечера 9 января до девяти утра 12 января.