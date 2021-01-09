В холодных квартирах заканчивает новогодние праздники часть жителей Васильевского острова в Петербурге, под душем тоже не согреться. В субботу, 9 января, теплоэнергетики чинят только что отремонтированную трубу.

Как сообщают «Фонтанке» жители дома 22/1 по улице Кораблестроителей, к вечеру 8 января остыли батареи, а из кранов пошла холодная вода. К субботе температура в квартирах опустилась ниже десяти градусов.

«Вторые сутки нет ни тепла, ни горячей воды в квартале. Температура падает. Сегодня сперва написали, что тепло дадут в час дня. Потом — завтра утром, теперь уже — завтра днем. Вымерзнем, как мамонты», — опасается Виталий, хотя последних, скорее, могло сгубить изменение климата в обратную сторону.