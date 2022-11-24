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    Полтора десятка зданий остались без отопления из-за прорыва в Кировском районе Петербурга

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    Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что жители сотни домов замерзают из-за аварии на трубе с горячей водой на юге Петербурга.

    По их данным, всего в зону отключения попали 135 домов, из которых 99 — жилые.

    В компании «Теплосеть» подтвердили, что утром было выявлено технологическое нарушение на трубопроводе у дома 15 по Краснопутиловской улице.

    Специалисты приняли решение о замене ненадежного участка.

    Тепло на постоянной основе вернется в дома после 6 утра пятницы, уверяют в «Теплосети». При этом сотрудники компании обеспечили управляющим компаниям возможность подачи тепла по резервной схеме.

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