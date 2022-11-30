Переключение на временный трубопровод заставило жителей севера Петербурга постучать зубами

Плановая реконструкция теплосети на улице Есенина в Выборгском районе Петербурга продолжается. Местные жители отметили похолодание не только за окнами, но и в квартирах. 30 ноября в редакцию «Фонтанки» поступило сразу несколько сообщений от мерзнущих горожан.
«Вчера в 8 утра вырубили отопление и горячую воду везде на участке ремонта. Но что-то пошло не так. Отовсюду пошел пар. На сегодня ни воды, ни тепла», — написал читатель по имени Николай.
Девушка по имени Лиза из дома 33/1 по проспекту Просвещения также пожаловалась на холодные батареи. «Ужасный холод в квартирах, нет возможности помыться! И это зимой!» — возмущается жительница города.
В ГУП «ТЭК СПб» сообщили о завершении плановых работ по переключению потребителей на временный трубопровод в рамках реконструкции тепломагистрали. Временно было ограничено теплоснабжение 44 зданий, из которых 26 жилых домов и 3 школы. Горячая вода обеспечивалась по обратному трубопроводу.
«Работы проводились с 6:00 29 ноября до 2:00 30 ноября. По состоянию на 13 часов все потребители запитаны», — заверили в пресс-службе компании.
Реконструкция проводится для повышения надёжности теплоснабжения 24 000 жителей Выборгского района Петербурга. В ходе работ будет обновлено свыше 2000 метров тепловые сетей диаметром 100-1000 мм.