Переключение на временный трубопровод заставило жителей севера Петербурга постучать зубами

Плановая реконструкция теплосети на улице Есенина в Выборгском районе Петербурга продолжается. Местные жители отметили похолодание не только за окнами, но и в квартирах. 30 ноября в редакцию «Фонтанки» поступило сразу несколько сообщений от мерзнущих горожан.



«Вчера в 8 утра вырубили отопление и горячую воду везде на участке ремонта. Но что-то пошло не так. Отовсюду пошел пар. На сегодня ни воды, ни тепла», — написал читатель по имени Николай.



Девушка по имени Лиза из дома 33/1 по проспекту Просвещения также пожаловалась на холодные батареи. «Ужасный холод в квартирах, нет возможности помыться! И это зимой!» — возмущается жительница города.

