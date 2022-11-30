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    «Похоже, сегодня не согреемся». Ремонт трубопроводов ограничил тепло в сотнях домов Адмиралтейского района

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    Жители Адмиралтейского района Петербурга жалуются на холодные квартиры. Виной тому — ремонт на подающих трубопроводах, который повлиял на отопление даже не десятков, а сотен зданий.

    «Чуть ли не весь Адмиралтейский район сегодня сидит без тепла. Но с горячей водой, тьфу-тьфу-тьфу. И похоже, сегодня уже не согреемся», — рассказала «Фонтанке» читательница 30 ноября.

    Об ограничении теплоснабжения в среду сообщали в районной администрации. Там заявили, что специалисты «Теплосети» ведут работы на Лермонтовском проспекте, 57–59, литера А, и Английском проспекте, 62, литера А. Завершить их планируется к 13:00 1 декабря. Опубликован и список домов, которых касается ограниченное отопление: их там около полутысячи.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за реконструкции теплосети постучать зубами пришлось и жителям Выборгского района.

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