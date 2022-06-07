Пять с половиной тысяч за зиму. В Смольном рассказали, где чаще рвались трубы в Петербурге

Количество «технологических нарушений» на теплосетях Петербурга в минувший отопительный период составило порядка 4,5 тысячи. Еще около тысячи произошло уже внутри домов.



Как рассказал комитет по энергетике на заседании городского правительства 7 июня, в зоне обслуживания ГУП «ТЭК» произошло 2 442 инцидента (годом ранее — 2 387), в зоне «Теплосети Санкт-Петербурга» — 2 102 (2190). «Петербургтеплоэнерго» и «Теплоэнерго» показали результаты 25 и 4 соответственно (34 и 5 — в прошлом отопительном периоде).



Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Поделиться Поделиться





ГУП «ТЭК СПб», у которого число нарушений выросло, сообщило «Фонтанке», что такая динамика характерна только для Колпинского и Пушкинского районов. «В Пригородном районе повреждаемость сетей остается высокой по причине многолетнего недофинансирования мероприятий по реконструкции, модернизации и ремонту объектов теплоэнергетической инфраструктуры со стороны экс-собственника СПб ГУП «Пушкинский ТЭК», — подчеркнули на предприятии. — Сейчас в этих районах происходит почти половина всех отказов на сетях. Так, если в отопительный сезон 2019/20 года на Пригородный район теплоснабжения приходилось 38% от всех дефектов в зоне ТЭКа, то в отопительном периоде 2020/21 года этот показатель вырос до 40%, а в отопительном сезоне 2021/22 года — до 43%».

«Фонтанка» рассказывала о том, как ТЭК досталось ветхое хозяйство ПушТЭК. В 2020 году в Пушкине и Колпино заменили более 20 км теплосетей, в 2021-м — 37 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей (на Колпино приходится 27 км, на Пушкин — 10 км). До конца года запланировано еще 48,8 км: 25,1 км будет модернизировано в Колпино, 23,7 км — в Пушкинском районе, инвестиции составят соответственно 1,1 млрд и 682 млн рублей.

В свою очередь жилищный комитет отчитался о прорывах на внутридомовых инженерных сетях. Их зафиксировали 948, отключали 1 108 домов. Снижение составило 20% по количеству нарушений и 22% — по числу затронутых отключением зданий. Наибольшее количество проблем было зафиксировано в Центральном (119), Кронштадтском (86) и Василеостровском (60) районах.



При этом по телефону 004 поступило 72 тысячи сообщений граждан по вопросу отопления, на 6 % больше, чем год назад. «В первую очередь это связано с более коротким периодом периодического протапливания в этом году (всего 7 дней против 28 дней в прошлом отопительном сезоне) и с большей длительностью текущего отопительного сезона», — сообщил комитет. Если брать сопоставимые по времени периоды, то число жалоб снизилось.

Напомним, что периодическое протапливание в Петербурге началось 13 сентября 2021 года, а регулярное отопление включили 20-го.



При этом объем ремонта на петербургских теплосетях в 2022 году должен составить 280 км против 267 км в 2021 году. Финансирование — 20,8 млрд, из которых 5,9 млрд рублей — непосредственно средства из городского бюджета.



Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Поделиться Поделиться





«С учетом того лоскутного одеяла, которое досталось в наследство городу, мы город не бросили, и город не стоял, — прокомментировал итоги отопительного сезона Александр Беглов. — Все организации работали, тепло работало, транспорт работал... У нас болели, все болели, и те, кто обслуживал город, тоже болели. Сейчас у нас новый вызов: санкции западных стран изменили цепочки поставок оборудования и материалов. В этой ситуации необходимо максимально задействовать мощности отечественных предприятий».