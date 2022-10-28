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    Горячая вода вышла на поверхность на Космонавтов, устроив туманную ночь. Увести машины успели единицы

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    5 комментариев

    Энергетики устраняют последствия дефекта трубы на проспекте Космонавтов, 52, на юге Петербурга. Очевидцы показывают «туманное утро».

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о технологическом нарушении поступило 28 октября в 2 часа ночи. Специалисты компании оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта.

    «Обеспечены необходимые меры безопасности. На данный момент организованы ремонтные работы, идёт демонтаж ненадежного участка», — рассказывают в компании.

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    Закончить работы планируется сегодня к 23 часам.

    «Резервирование теплоснабжения осуществляется путем замены теплоносителя. В зоне производства работ возможно ограничение горячего водоснабжения и отопления некоторых зданий. Это связано с тем, что объекты подключены по закрытой схеме теплоснабжения», — отмечают в пресс-службе «Теплосети».

    Местные жители делятся кадрами подтопленной проезжей части в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Окрестности заволокло паром. «Авария произошла приблизительно в час ночи, когда все люди уже спали, и только немногие успели, смогли эвакуировать свой автомобиль, затопило десятки припаркованных машин. Прорыв центрального водопровода с горячей водой. Вода текла до ул. Орджоникидзе», — пишут в «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

    «В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей», — напоминает «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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    Комментарии 5

    Pilat28 Окт 2022 в 09:04
    Ничего вы все не понимаете, это месторождение горячей воды.
    Скоро будет очень желанным товаром на экспорт.
    На этом месте поставят вододобывающие вышки дома снесут и горячую воду, по специальным трубопроводам, проложенным по дну черного моря, будут поставлять в ЕС.
    И заживём!
    +0−0
    Заливщик голосовых планок28 Окт 2022 в 08:36
    "ненадежный участок" - да там всё сплошь поэты!
    +0−0
    ost-2128 Окт 2022 в 08:28
    А у девушки слишком часто упоминание конца.
    +0−0
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