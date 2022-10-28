Горячая вода вышла на поверхность на Космонавтов, устроив туманную ночь. Увести машины успели единицы

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о технологическом нарушении поступило 28 октября в 2 часа ночи. Специалисты компании оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта.

Закончить работы планируется сегодня к 23 часам.



«Резервирование теплоснабжения осуществляется путем замены теплоносителя. В зоне производства работ возможно ограничение горячего водоснабжения и отопления некоторых зданий. Это связано с тем, что объекты подключены по закрытой схеме теплоснабжения», — отмечают в пресс-службе «Теплосети».



Местные жители делятся кадрами подтопленной проезжей части в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Окрестности заволокло паром. «Авария произошла приблизительно в час ночи, когда все люди уже спали, и только немногие успели, смогли эвакуировать свой автомобиль, затопило десятки припаркованных машин. Прорыв центрального водопровода с горячей водой. Вода текла до ул. Орджоникидзе», — пишут в «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

