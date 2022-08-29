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    Беглов хочет отложить приватизацию ГУП ТЭК на два года

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    Губернатор Александр Беглов хочет перенести приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2024 год. Это следует из законопроекта, который 29 августа был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    Согласно действующей редакции закона № 656–138, ГУП «ТЭК СПб» включен в план приватизации на текущий год, градоначальник предлагает сдвинуть этот срок на два года.

    В отчете, который комитет имущественных отношений представил в феврале 2022 года, говорилось, что условия приватизации ГУП «ТЭК» пока не определены.

    Законопроект о приватизации предприятия парламент города принял в конце прошлого года. Чиновники уверяли, что изменение формы собственности не приведет к росту тарифов для горожан. При этом представитель Смольного в Мариинском дворце уклончиво ответил на вопрос, останется ли город единственным собственником: это позволило не исключать вариант появления в будущем и других совладельцев.

    Законопроект о приватизации ГУП «ТЭК СПб» — это часть большой программы по ликвидации и реорганизации ГУП, Смольный запустил ее в соответствии с федеральным законодательством: унитарные предприятия с 2025 года могут остаться только в априори неконкурентных отраслях.

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