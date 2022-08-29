Беглов хочет отложить приватизацию ГУП ТЭК на два года

Губернатор Александр Беглов хочет перенести приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2024 год. Это следует из законопроекта, который 29 августа был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.
Согласно действующей редакции закона № 656–138, ГУП «ТЭК СПб» включен в план приватизации на текущий год, градоначальник предлагает сдвинуть этот срок на два года.
В отчете, который комитет имущественных отношений представил в феврале 2022 года, говорилось, что условия приватизации ГУП «ТЭК» пока не определены.
Законопроект о приватизации предприятия парламент города принял в конце прошлого года. Чиновники уверяли, что изменение формы собственности не приведет к росту тарифов для горожан. При этом представитель Смольного в Мариинском дворце уклончиво ответил на вопрос, останется ли город единственным собственником: это позволило не исключать вариант появления в будущем и других совладельцев.