Беглов хочет отложить приватизацию ГУП ТЭК на два года

Губернатор Александр Беглов хочет перенести приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2024 год. Это следует из законопроекта, который 29 августа был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно действующей редакции закона № 656–138, ГУП «ТЭК СПб» включен в план приватизации на текущий год, градоначальник предлагает сдвинуть этот срок на два года.

В отчете, который комитет имущественных отношений представил в феврале 2022 года, говорилось, что условия приватизации ГУП «ТЭК» пока не определены.