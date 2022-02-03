«В декабре у нас традиция приватизировать бани». Смольный отчитался о приватизации в 2021 году

Согласно документу, приватизация в 2021 году принесла городской казне всего 12,5 млн рублей. За эту сумму продали «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4», хотя город рассчитывал заработать 19,5 тыс. руб.



Дополнительно 166,7 тыс. рублей городские власти хотели выручить за продажу бывшего доходного дома на Курской улице, 11/72 площадью 7,5 тыс. кв. Но торги по нему пройдут уже в 2022 году.



Еще три объекта город приватизировал, но ничего на этом не заработал — три банно-прачечных комбината из ГУП превратились в АО, но по-прежнему принадлежат городу. Директорами остались бывшие руководители, председателем совета директоров стал замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

