Макарову не понравится. Смольному не отдадут «Теплосеть» за рубль

В пятницу, 18 августа, совет директоров ТГК-1 должен рассмотреть вопрос о продаже «Теплосети Санкт-Петербурга» этому самому Санкт-Петербургу. Логика подсказывает, что объявить о собирании труб городских попробуют до выборов.





О том, что на ближайшем заседании совета директоров ТГК-1 поднимут вопрос об «отчуждении в форме акций другой организации», стало известно накануне. Не то чтобы у компании не было других активов, кроме «Теплосети», но собеседники «Фонтанки» в энергетическом блоке Смольного подтвердили: да, речь именно о ней. Откуда знает Смольный? Так он покупатель.



«Фонтанка» неоднократно описывала эпопею с выкупом «Теплосети Санкт-Петербурга», которая сейчас обеспечивает передачу половины всей теплоэнергии в городе. Компания на 60,5174% принадлежит газпромовской ТГК-1 и лишь на 21,4566 % и 18,0260 % — городу в лице ГУП ТЭК и КИО соответственно. И это Смольный еще сильно нарастил свою долю в последние годы, направляя субсидии «Теплосети» на реконструкцию труб и одновременно выкупая акции. О том, чтобы довести долю государства до контрольной, говорят много лет, однако всегда на пути этого решения вставал вопрос цены, тем более что вмешивались финские акционеры самой ТГК-1. Чтобы понять, как давно разворачивались эти баталии, достаточно вспомнить, что в очередной раз об отказе выкупа заявлял тогдашний вице-губернатор Владимир Лавленцев; с тех пор он сменил несколько должностей, радикально поучаствовал в строительстве «СКА Арены», неудачно взял в долг пару миллиардов у своего партнера Геннадия Тимченко и теперь по этому поводу под домашним арестом.



В предыдущие подходы стоимость пакета, которого городу не хватало до контроля, оценивали по-разному. Самой известной стала калькуляция бывшего спикера ЗакСа (а нынче — депутата Госдумы) Вячеслава Макарова: красная цена «Теплосети» с ее изношенными трубами — 1 рубль, за который Газпрому бы и отдать этот непрофильный актив городу. Другие варианты он не признавал, а когда всерьез начали обсуждать обмен «Теплосети» на котельные городского ТЭК, Макаров превентивно назвал это «аферой века».



Сейчас любые переговоры и конкретика по продаже фактически засекречены, и совет директоров в теории может в пятницу принять любое решение. Но когда «Фонтанка» спросила знающих людей, о какой сумме может идти речь сейчас, те посоветовали отмотать пленку в 2014 год. Тогда, напомним, сорвалась сделка на 6 млрд. На уточняющие вопросы редакции (ведь любую сумму, какой бы она ни оказалась, надо внести в бюджет, обсуждения которого уже идут) в комитете по энергетике ответили, что не комментируют слухи до появления официальных документов. ТГК-1 замкнулась в себе еще накануне.



Еще одно наблюдение, которое говорит, что 6 млрд бьются с более ранними планами Смольного. Еще в 2019 году в правительственных документах значился план: получить контроль над «Теплосетью» за 4 года и за 14,5 млрд: 3 млрд рублей в 2020-м, и дальше соответственно — 3,5 млрд рублей, 4 млрд и еще раз 4 млрд. Потом бюджет меняли, и в нем устояли другие цифры: 3 млрд и два раза по 2,5 млрд в 2021–2023 годах (хотя вопросы у Контрольно-счетной палаты возникли). На 2023 год ничего не заложили. И чисто по-обывательски можно посчитать, что на данный момент по бюджету «недобрали» 6,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2020 году, когда город делал свой второй вклад в реконструкцию газпромовских сетей, он направил 3 млрд рублей и получил почти 6% акций.



Однако интересно, что в повестке совета директоров значится не только отчуждение акций, но и «прекращение участия общества в других организациях». Если толковать дословно, то, кажется, речь идет о продаже всего пакета акций «Теплосети», а не только тех 10 с лишним процентов, которых городу не хватает для контроля. Если так, то оценивать стоимость 60% бизнеса компании сейчас мало кто возьмется. Можно лишь отметить, что согласно последним отчетам стоимость чистых активов «Теплосети» составляет 44,3 млрд.



Вопрос в условиях сделки. Не хочется еще раз тревожить Вячеслава Макарова, но можно заметить, что выкуп «Теплосети» совпадает с процедурами по приватизации ГУП ТЭК, второго теплосетевого (но еще и генерирующего) гиганта города. Унитарное предприятие должно стать акционерным обществом в 2024 году. В теории это облегчает обращение с имуществом компании, поэтому, как только возник сюжет с приватизацией, в городском фольклоре возник вопрос: под кого это делают? На обсуждение соответствующего проекта в Законодательное собрание полтора месяца назад пригласили главу комитета по энергетике Станислава Протасова. «У ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» весь акционерный капитал до последней-последней акции, все сто процентов будут принадлежать Санкт-Петербургу, там не будет других акционеров», — обещал он.



Говорили на том заседании и о «Теплосети», в основном в уничижительном ключе: мол, мы видим, как «эффективен» частный сектор в этой отрасли. «Вы знаете, что идут большие переговоры. Собственник «Теплосети» её оценивает как актив, и эти переговоры когда-нибудь завершатся», — рассказывал Протасов.



Разрубить многолетний узел отсутствия контроля и неэффективности, о которой во всеуслышание говорит уже и губернатор, — это хороший предвыборный шаг, говорят собеседники «Фонтанки». Электоральная составляющая промелькнула в заявлении Беглова еще в конце марта, когда подсчитывали потери отопительного сезона. «Что получается? Тепловые сети принадлежат бизнесу, там прорыв идет, они денег не вкладывают туда. У нас там маленький процент совсем… Мы вкладываем деньги, они не вкладывают. А шум идет, что город, опять прорыв, пятое-десятое», — сетовал глава города. С тех пор успело пару раз рвануть по-крупному — на Дровяной и на 5-й Советской. На профильном заседании правительства Беглов подвел черту: «Работаем над тем, чтобы осуществить передачу непосредственно городу, потому что ни одна структура не сможет справиться с таким объемом».

