«Серьезных аварий не произошло». Что жителям Коломны и не только рассказали про минувшую зиму

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» продолжает методично фиксировать официальное — и значительное — улучшение ситуации с прорывами труб зимой. Специально для Коломны: вы на нас не ругайтесь, это не наши цифры.

23 мая в Смольном прошло заседание городского правительства, на котором обсуждались итоги отопительного сезона. Те, кому зимой приходилось кутаться в одеяла во время аварийных отключений или вытаскивать свою машину из озера кипятка, традиционно ждут, что на таких мероприятиях будут раздавать всем сестрам по серьгам, а виновники их злоключений будут наказаны. Что имеем сказать: отопительный сезон хорошеет год от года.



Как сообщили на заседании правительства, всего за сезон произошло 4434 нарушения — это на 15 % меньше, чем год назад. «Серьезных аварий не произошло», — прямо заявил глава профильного комитета по энергетике Станислав Протасов.

В прошлый раз об этой благодати «Фонтанка» рассказывала еще на заре отопительного периода, в первый день зимы (начался сезон 3 октября). Две основные сетевые компании Петербурга — ГУП «ТЭК» и «Теплосеть Санкт-Петербурга» — уже тогда говорили об улучшении на 21 % и 14 % соответственно. Внимательнее всех новости об этих успехах слушали жители Адмиралтейского района, и Коломны в частности: там дома систематически отключали сотнями, а ведь еще впереди был эпичный прорыв на Дровяной улице, где под асфальт ушла машина и пострадали четверо взрослых и ребенок. И фонтан на 5-й Советской тоже еще не просматривался.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Фото: МЧС Росии Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 700 км магистральных трубопроводов и около 1800 км — внутриквартальных, они распределены по 11 районам города и во Всеволожском районе Ленобласти. На 60,5174 % она принадлежит ПАО «ТГК-1», на 21,4566 % — ГУП «ТЭК СПб» (второму крупнейшему отраслевому предприятию города), на 18,0260 % — смольнинскому комитету имущественных отношений. В свою очередь, ТГК-1 на 51,79 % принадлежит ООО «Газпром Энергохолдинг», на 29,99 % — все еще Fortum Power and Heat Oy, но финский концерн уже заявил о своих планах по уходу из России.



Судя по докладу Протасова, улучшились показатели и у ТЭК (с 2729 случаев до 2239), и у «Теплосети» (с 2427 до 2155). Адмиралтейскому району спешим доложить: он не входит для чиновников в критическую тройку, хуже всего дела обстояли в Кировском, Пушкинском и Невском районах, меньше всего трубы текли в Курортном, Петродворцовом и Петроградском. Устраняли дефекты за 5–7 часов в зависимости от диаметра трубы, что на час быстрее, чем годом ранее.

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Аварийность упала у всех, кроме электриков. Но здесь Протасов уточнил, что почти 900 нарушений на сетях «Ленэнерго» связаны с неаккуратной работой сторонних организаций. Проще говоря, кто-то экскаваторным ковшом неудачно махнул — и все погасло.

На прошлой неделе Смольный разместил проект региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023–2027 годов». Надо понимать, что ее участниками являются Водоканал и ТЭК как городские унитарные предприятия, «Теплосеть» — нет. В документе содержится диагноз городской системы теплоснабжения на начало 2022 года : она включает в себя 9756 км тепловых сетей, и из них требуют замены 2878 км, то есть 29,5 % . Сама программа относительно скромная, а ее специфика — федеральное софинансирование: из 4 млрд рублей Фонда развития территорий дает 2,7 млрд рублей. Прямо сейчас в проекте только одно «тепловое» мероприятие — реконструкция котельной «Цитадельская» в Кронштадте.



Городское правительство неоднократно уточняло, что процент износа труб у «Теплосети» выше, чем у ТЭК, а в самом ТЭК средние показатели упали после того, как он взял на баланс изношенные сети Пушкинского и Колпинского районов. Общая идея — город якобы лучше обходится со своими сетями и больше в них вкладывает, чем «Газпром» (конечный бенефициар «Теплосети») в свои, губернатор так и говорил: «Мы вкладываем деньги, они не вкладывают. А шум идет, что город, опять прорыв, пятое-десятое».

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Именно поэтому Петербург начал ежегодные целевые субсидии «Теплосети» на реконструкцию труб, за счет которых параллельно увеличивал свою долю в акционерном капитале компании. Однако на 2023 год денег не заложили: по данным собеседников «Фонтанки», город и «Газпром» ведут переговоры по поводу ускоренного выкупа акций, чтобы разом довести пакет Петербурга до контрольного. Судя по последним выступлениям Беглова, все упирается в условия и цену, менее чем два месяца назад глава города заявил: «Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить, потому что это наши городские сети, которые были потом приватизированы, переданы в аренду на 49 лет… Но этот вопрос нужно решить».



Вот и в этот раз губернатор подтвердил, что переговоры идут: «Работаем над тем, чтобы осуществить передачу непосредственно городу, потому что ни одна структура не сможет справиться с таким объемом».

Дефекты случаются не только на трубах ресурсоснабжающих организаций, но и на внутридомовых сетях. И здесь, если верить чиновникам, тоже налицо прогресс: на 1 декабря зафиксировали 92 технологических нарушения, отключали 134 дома, что означало улучшение на 13,2 % и на 0,7 % соответственно. По итогам сезона прогресс — в официальных цифрах — оказался значительно выше. Как доложили на заседании правительства 23 мая, в сравнении с предыдущим отопительным периодом количество технологических нарушений уменьшилось на 24 % . Домов приходилось отключать на 12 % меньше. По данным чиновников, все последствия устранялись в нормативные сроки, а число обращений граждан насчет отопления сократилось на 22 % . Больше всего текло в Центральном и Кронштадтском районах.

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Напомним, отопительный сезон в Петербурге завершился 11 мая, что дало старт другому сезону — гидравлических испытаний сетей с неизменными фонтанами и разливами. Первыми ласточками стали трубы на Московском и на Костюшко.

