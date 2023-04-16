«Там от окон ничего не осталось». Коммунальная катастрофа на 5-й Советской чудом не дотянулся до людей

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Трубу с 40-летним стажем прорвало в центре Петербурга. Струя кипятка хлестала прямо по окнам жилого дома. Пока есть данные только о пострадавшем имуществе. Хотя при том буйстве стихии и температуре теплоносителя, который бил под огоромным напором до третьего этажа, то, что все окрестные жители и случайные прохожие отделались испугом — это просто какое-то пасхальное чудо. К примеру, не в такой праздничный день всего пару недель назад произошла аналогичная авария на Дровяной, и там не обошлось без тяжелых ожогов, от которых пострадавшим еще лечиться и лечиться. Праздников в церковном календаре много, но при такой периодичности прорывов на теплосетях их скоро будет не хватать

Еще одна удача, что прохудившаяся труба продержалась до тепла, а не рванула зимой. Сейчас температура носителя — 70 градусов, а парой месяцев позже было бы 95, и последствия могли бы быть прям совсем нехорошие.

Ремонт в залитых квартирах обещают выполнить за счет страховой. Про пострадавшие машины энергетики пока только намекнули, что их ответственность тоже застрахована, но без подробностей.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Труба с горячей водой рванула в 17.10 у 21 дома на 5-й Красноармейской улице. Если фото и видео с затянутой паром дороги в интернете назвали кинематографическими, то в реальности происходящее могло сильно напугать.

Светлана поворачивала на 5-ю Советскую с Красноборского переулка, когда начался прорыв. «Сначала из земли начали вылетать камни. Я даже не поняла вообще, что это. Мы думали, что вырвалось и закончится, а оно все больше и больше, мы позвонили в 112, — вспоминает петербурженка. — Струя била прямо в дом. Там от окон ничего не осталось, потому что летели камни».



По словам Светланы, через пару минут приехали сотрудники МЧС и оградили периметр, залитый кипятком. Движение по Дегтярной улице ограничили, на Суворовском проспекте у пересечения с 5-й Советской улицей начала собираться пробка. Как говорит горожанка, течь удалось полностью остановить только через полтора часа.



Сотрудники МЧС выкатывали припаркованные в луже автомобили, а также помогали некоторым водителям добраться до своих машин. Так, спасатели на руках транспортировали блондинку в красном плаще и домашних тапочках к её красному «Хёндэ». Забиралась девушка на водительское кресло через пассажирское.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Накануне у дома Петра не нашлось места для парковки, и он оставил свой синий «Форд Фокус» на противоположной стороне улицы, как раз там, где коммунальная стихия вырвалась наружу.

«Машину два часа не могли оттуда вытащить, в итоге вытащили, — отметил петербуржец. — Экспертизу не имеет смысла делать. Автомобиль старенький и местами подгнивший. Это старая машина, которая стоит внимания. Она дорога мне как память, поэтому я за неё и держусь».



После купания старенький «Форд» завелся и Петр отогнал его на соседнюю улицу. Также «Фонтанке» удалось дозвониться до владельца синего «Фольксваген гольфа». «С машиной всё в порядке», — заверил мужчина. Всего в зоне стихии оказались 6 автомобилей.



читатель «Фонтанки»

Фонтан выбил стекла в квартирах на всех этажах дома, построенного в середине 19 века. Семерых жильцов эвакуировали, пострадавших нет. В администрации Центрального района заявили, что только одной семье из четырех человек понадобилось временное жильё. На ночь их разместят в доме престарелых на 4-й Советской, а затем предоставят квартиру из маневренного фонда.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Полностью оказались выбиты окна в квартире с балконом на втором этаже, выставленной на продажу. Жильё площадью в 70 квадратов оценили в 12 млн рублей. Но это сегодняшней стихии, после которой товарный вид и без того видавшей виды квартиры изменился. Судя по объявлению, в квартире давно не создавали уют. В просторных комнатах с паркетом минимум мебели. Потолок сохранил розетку с лепниной, в проемах остались двери, похожие на исторические. Кухня выглядит скромнее — с облупленной штукатуркой и занавеской вместо двери.



Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





На летних панорамах панорамах «Яндекса» зв 2022 года на балконе можно заметить уютный столик с двумя стульями и бутылками в углу. К сегодняшнему дню мебель убрана, а бутылки в прежней деспозиции. Риелтор агенства недвижимости рассказал «Фонтанке», что квартира досталась собственнику по наследству, в ней как минимум полгода никто не живет. «Происшествие повлияет на рентабельность квартиры на рынке недвижимости. Собственник несет убытки, показы на следующую неделю уже отменили. Печально, конечно, там были деревянные полы — все под замену», — отметил риелтор.



В «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что сейчас на месте работает аварийный комиссар, на предприятии обещают возместить все убытки, в том числе и по ремонту.

Ранее Смольный сообщал, что доля изношенных труб у компании — выше 40 %, а авария выглядит как аккомпанемент недавнему заявлению губернатора, который снова поднял вопрос о выкупе «Теплосети» городом. «Тепловые сети принадлежат бизнесу, там прорыв идет, они денег не вкладывают туда. У нас там маленький процент совсем… Мы вкладываем деньги, они не вкладывают. А шум идет — что город, опять прорыв, пятое-десятое. Ребята, ну так не пойдет», — заявил Александр Беглов.

Речь идет о том, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» большей частью принадлежит газпромовской «ТГК-1», город — миноритарий. Недавно Смольный как акционер начал выделять целевые субсидии компании на реконструкцию сетей, попутно тем самым наращивая свою долю в капитале. До контрольного хотел ее довести в 2024 году, однако сначала у Контрольно-счетной палаты возникли претензии к тому, как расходуются эти деньги, а потом — уже в бюджет 2023 года — никакую субсидию вообще не внесли.



«Фонтанка» писала о причинах: существует проект ускоренного выкупа акций, который город обсуждает с «Газпромом», и каждый новый резонансный прорыв — очередной аргумент для Смольного, который всегда ставит «Теплосети» в пример ГУП «ТЭК» с его программой реконструкции. Стоимость этого выкупа — главный вопрос. За все годы, что он обсуждается, она колебалась — от рубля и выше. В последнем заявлении Беглов подчеркнул: «Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить, потому что это наши городские сети, которые были потом приватизированы, переданы в аренду на 49 лет… Но этот вопрос нужно решить. Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети»

Елена Ваганова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»