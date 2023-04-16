Одной семье придется ночевать вне дома после прорыва на 5-й Советской

Ночевку в Доме ветеранов предложили семье, чья квартира наиболее пострадала после прорыва трубы на 5-й Советской улице в Петербурге. Потом им выделят жилье в маневренном фонде.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Центрального района 16 апреля, временное жилье необходимо семье из четырех человек. На ближайшую ночевку им готовы выделить комнаты в доме престарелых на 4-й Советской, а затем предоставить квартиру в маневренном фонде.

После прорыва трубы у 21 дома по 5-й Советской фонтан кипятка бил до окон третьего этажа. Окна оказались разбиты у квартир с выходом на улицу со 2-го по 3-й этаж. В «Теплосети Санкт-Петербурга» отметили, что ущерб будет подсчитан и возмещен.