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    Одной семье придется ночевать вне дома после прорыва на 5-й Советской

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    Ночевку в Доме ветеранов предложили семье, чья квартира наиболее пострадала после прорыва трубы на 5-й Советской улице в Петербурге. Потом им выделят жилье в маневренном фонде.

    Как рассказали «Фонтанке» в администрации Центрального района 16 апреля, временное жилье необходимо семье из четырех человек. На ближайшую ночевку им готовы выделить комнаты в доме престарелых на 4-й Советской, а затем предоставить квартиру в маневренном фонде.

    После прорыва трубы у 21 дома по 5-й Советской фонтан кипятка бил до окон третьего этажа. Окна оказались разбиты у квартир с выходом на улицу со 2-го по 3-й этаж. В «Теплосети Санкт-Петербурга» отметили, что ущерб будет подсчитан и возмещен.

    На время замены трубы теплоснабжение переведено на резервные схемы для 30 зданий.

    Кипяток хлынул на улицу около пяти часов вечера 16 апреля. Движение по Дегтярной улице временно ограничено.

    © Фонтанка.Ру
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