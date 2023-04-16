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    После прорыва в центре Петербурга без отопления осталось около 30 зданий

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    Последствиями прорыва для жителей Советских и прилегающих к ним улиц стало отключение отопления в нескольких десятках зданий. В доме, который пострадал больше всех, выбиты окна.

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    По данным «Фонтанки», предварительно в зону отключения попали 30 домов. Больше всего досталось дому 21 по 5-й Советской, в окна которого бил фонтан кипятка.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Как передает корреспондент «Фонтанки», в здании выбиты стекла, пожарные подставляют к ним лестницы и проверяют, нет ли кого внутри. В «Теплосети» отмечают, что также как в случае с автомобилями, ущерб будет оценен и возмещен.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, из здания эвакуировали семь человек, а в зону подтопления попали шесть автомобилей. Внутри никого не было.

    Труба лопнула около пяти часов вечера и залила кипятком улицу. Фонтан бил на высоту третьего этажа. Дегтярная улица временно перекрыта. Ремонт трубы продолжится до утра 17 апреля.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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