«Услышал крики: "Детей бери!"» Что за труба рванула на Дровяной и кого она хотела проглотить

Труба на Дровяной улице рванула 5 апреля в начале девятого утра. Теплоэнергетики и чиновники предпочитают слово «дефект», но тут уж извините — даже следователи говорят «прорыв». У дома № 4 не выдержала сеть горячего водоснабжения 800 мм на так называемой Северной ветви ТЭЦ-14. В площадь разлива — а она составила 500 квадратных метров — попала легковушка, в которой находился мужчина 1957 года рождения с внучкой и внуком.



Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

«Всё начиналось как обычно, провожали сына, сын в арку не смог зайти, вода везде, потом пар, — рассказал «Фонтанке» один из очевидцев. — Мне позвонил кто-то, сказали — моя машина тонет, я надел сапоги, но войти в арку не смог, ничего не было видно. Боялся провалиться, вернулся, взял лыжную палку, пошел на ощупь пробираться. Кое-как вышел на 10-ю Красноармейскую и еле-еле дошел до машины, услышал крики: "Детей бери!"»



Как рассказал «Фонтанке» сын водителя Игорь, около половины девятого утра ему позвонил отец и сначала сказал: «Мы в беде». Он вез 10-летнего внука и 7-летнюю внучку (детей Игоря) в школу с Рижского проспекта, и машина «попала в канаву». Только приоткрыв дверь, пожилой мужчина увидел, что в канаве вода — и это кипяток.



Игорь, который сейчас находится в командировке, через 112 вызвал МЧС. И пока они ехали, был на связи с отцом. Тот рассказывал, что вода всё прибывает. Они перебрались на заднее сиденье и пытались вылезти через багажник. Но потом приехали спасатели. Один из них вытащил на руках детей. А потом помог выбраться их дедушке.

Сейчас отец Игоря находится в реанимации. Сын Игоря в больнице в состоянии средней тяжести, шок пережила и дочка: она не пострадала от кипятка, но ей пришлось посидеть в машине ДПС, пока ее брата увозили на скорой.

Фото: МЧС России Поделиться Поделиться





«Я когда вернусь, очень хотел бы поддержать пострадавших спасателей и их семьи», — сказал Игорь «Фонтанке». Спасатели сами пополнили список пострадавших, хуже остальных в этом смысле пришлось 45-летнему Сергею Юдину, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему не впервые приходится проявлять мужество на работе, в прошлом году ему вручили медаль «За отвагу на пожаре». Отличился-то он еще в марте 2020 года, когда горело на 15-й линии Васильевского острова. Жители верхних этажей не могли спуститься из-за задымления, а Юдин управлял автолестницей. «Это был очень крупный пожар, по чьей-то пьяной, преступной халатности, — рассказывал он потом в интервью. — Я спустил по своей лестнице в несколько заходов 15 человек. Каждый второй — плачущий или орущий ребенок». Это было во время его «отвального дежурства» перед уходом с должности водителя на должность помощника начальника караула.



Кроме водителя машины, мальчика и двух спасателей, на Рижском пострадал еще один 57-летний житель соседнего дома. Всех развезли по трем больницам: ВЦЭРМ им. Никифорова на Оптиков, НИИ СМП им. Джанелидзе и ДГБ № 1 на Авангардной.



На место приехали более 90 человек из экстренных служб и почти 30 единиц техники, половина — от МЧС. От горячей воды отключили 275 зданий, в том числе 12 детских, 22 лечебных и 142 жилых. «У нас пар сейчас в комнате [фигачит], у нас как в сауне здесь», — говорит очевидец.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Официальные власти довольно долго хранили молчание, потом сообщили, что «по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова создан оперативный штаб по ликвидации произошедшего сегодня утром прорыва теплотрассы». В него входят представители МЧС, комитета по энергетике, самой «Теплосети Санкт-Петербурга» и ТГК-1 как основного собственника, района. Координирует это всё вице-губернатор Сергей Дрегваль.



Комитет по энергетике обещал, что «АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации пострадавших». Впрочем, и сама «Теплосеть» заявила об этом чуть раньше.



Вскоре приехали следователи. Уголовное дело возбуждено по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км — внутриквартальных, они распределены по 11 районам города и во Всеволожском районе Ленобласти. На 60,5174 % она принадлежит ПАО «ТГК-1», на 21,4566 % — ГУП «ТЭК СПб» (второму крупнейшему отраслевому предприятию города), на 18,0260 % — смольнинскому комитету имущественных отношений. В свою очередь, ТГК-1 на 51,79 % принадлежит ООО «Газпром Энергохолдинг» , на 29,99 % — все еще Fortum Power and Heat Oy, но финский концерн уже заявил о своих планах по уходу из России.





Адмиралтейский район в плане прорывов — это вообще отдельная история, жители Коломны остаются без тепла или воды регулярно. Но этот адрес даже по новостям «Фонтанки» опознается как особенно неблагополучный, причем с автомобильным контекстом. У соседнего дома № 6 рвалось и парило в октябре, а до этого здесь же — в июне: тогда грунт тоже размыло, и стоящая машина даже ушла под землю одним колесом. Если отмотать еще назад, то вспоминается январь 2022 года, когда в зону дефекта тоже попали несколько автомобилей.



Но жилищники, по данным «Фонтанки», помнят и побольше аварий на этой трубе — более пяти только за этот отопительный период. А расположение и большой диаметр каждый раз заставляют отключать по паре сотен домов. Труба не юная, но и не рекордсмен: по данным «Фонтанки», лежит здесь с середины 90-х. То есть 25-летний нормативный срок службы отметила, но буквально во время пандемии.



При этом в прошлогоднем сообщении о летних гидравлических испытаниях сетей Дровяная значилась в списке в списке «наиболее опасных участков автомобильных дорог, улиц, где вероятно возникновение повреждений при проведении испытаний». После сегодняшнего прорыва «Теплосеть» сообщила: «Для предотвращения более серьёзного технологического нарушения принято решение о замене поврежденного участка сетей».



Ранее комитет сообщал, что доля изношенных труб у компании — выше 40 %, а авария выглядит как аккомпанемент недавнему заявлению губернатора, который снова поднял вопрос о выкупе «Теплосети» городом. «Тепловые сети принадлежат бизнесу, там прорыв идет, они денег не вкладывают туда. У нас там маленький процент совсем… Мы вкладываем деньги, они не вкладывают. А шум идет — что город, опять прорыв, пятое-десятое. Ребята, ну так не пойдет», — заявил Александр Беглов.



Речь идет о том, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» большей частью принадлежит газпромовской «ТГК-1», город — миноритарий. Недавно Смольный как акционер начал выделять целевые субсидии компании на реконструкцию сетей, попутно тем самым наращивая свою долю в капитале. До контрольного хотел ее довести в 2024 году, однако сначала у Контрольно-счетной палаты возникли претензии к тому, как расходуются эти деньги, а потом — уже в бюджет 2023 года — никакую субсидию вообще не внесли.



«Фонтанка» писала о причинах: существует проект ускоренного выкупа акций, который город обсуждает с «Газпромом», и каждый новый резонансный прорыв — очередной аргумент для Смольного, который всегда ставит «Теплосети» в пример ГУП «ТЭК» с его программой реконструкции. Стоимость этого выкупа — главный вопрос. За все годы, что он обсуждается, она колебалась — от рубля и выше. В последнем заявлении Беглов подчеркнул: «Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить, потому что это наши городские сети, которые были потом приватизированы, переданы в аренду на 49 лет… Но этот вопрос нужно решить. Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети».



Татьяна Востроилова, Татьяна Ципуштанова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

