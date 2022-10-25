Дровяную перекрыли, там пар. На Загородном из-за нарушения на сети — ограничения и не ходят троллейбусы

В связи с дефектом на теплосети с ночи 25 октября ограничено движение по Дровяной улице между 10-й и 12-й Красноармейскими улицами в Адмиралтейском районе Петербурга. Из-за других аварийных работ троллейбусы не могут зайти на Загородный проспект, там перекрыты две полосы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 00:39 поступила информация о технологическом нарушении у дома 6 по Дровяной улице. Очевидцы наблюдают там пар. Специалисты компании приступили к ликвидации дефекта.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, в связи с работами по устранению технологического нарушения на сети перекрыто движение по двум из трёх полос в сторону Московского проспекта. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.



«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей», — напоминают энергетики.

