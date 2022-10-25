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    Дровяную перекрыли, там пар. На Загородном из-за нарушения на сети — ограничения и не ходят троллейбусы

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    2 комментария

    В связи с дефектом на теплосети с ночи 25 октября ограничено движение по Дровяной улице между 10-й и 12-й Красноармейскими улицами в Адмиралтейском районе Петербурга. Из-за других аварийных работ троллейбусы не могут зайти на Загородный проспект, там перекрыты две полосы.

    читатель «Фонтанки» Роман

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 00:39 поступила информация о технологическом нарушении у дома 6 по Дровяной улице. Очевидцы наблюдают там пар. Специалисты компании приступили к ликвидации дефекта.

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    Неподалёку, на Загородном проспекте, 48, аварийные работы ведёт Водоканал. Из-за этого временно изменились трассы троллейбусных маршрутов № 3, 8, 15, передаёт Организатор перевозок.

    Фото: читатель «Фонтанки» Роман
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    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, в связи с работами по устранению технологического нарушения на сети перекрыто движение по двум из трёх полос в сторону Московского проспекта. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

    «В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей», — напоминают энергетики.

    Фото:
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: читатель «Фонтанки» Роман

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    Комментарии 2

    Observer_5e4cf78342f2125 Окт 2022 в 10:14
    На Дровяной копают с регулярностью 1-2 месяца. Уже дешевле титановую трубу поставить. Но видимо ежемесячный ремонт дыр - хороший отзыв ленег
    +2−0
    ***_12325 Окт 2022 в 09:40
    Уже Прорыв! Чё там, зима близко?
    +0−0
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