«Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить». Беглов снова заявил о желании города выкупить «Теплосеть»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город по-прежнему намерен выкупить частные сети теплоснабжения. Он не хочет нести репутационные риски из-за прорывов труб.
Вопрос о выкупе глава города поднял накануне на встрече с главами муниципальных советов. «Мы готовы выкупить тепловые сети, — подчеркнул он. — Потому что — что получается? Тепловые сети принадлежат бизнесу, там прорыв идет, они денег не вкладывают туда. У нас там маленький процент совсем… Мы вкладываем деньги, они не вкладывают. А шум идет, — что город, опять прорыв, пятое-десятое. Ребята, ну так не пойдет».
По словам Беглова, город провел «ряд мероприятий». «Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить, потому что это наши городские сети, которые были потом приватизированы, переданы в аренду на 49 лет — не хочу вам головы морочить. Но этот вопрос нужно решить. Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети», — сказал губернатор.
Напомним, город постепенно наращивал свою долю в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» в последние годы, направляя компании целевые субсидии на реконструкцию инфраструктуры, однако контрольный пакет все еще у ТГК-1. Вопрос единовременного выкупа предприятия неоднократно поднимался, бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в частности, предлагал забрать его за 1 рубль. «Фонтанка» писала о том, что средства на очередную субсидию не заложены в бюджет 2023 года. При этом в повестке встреч губернатора и главы Газпрома Алексея Миллера значится вопрос о передаче контроля над «Теплосетью» городу. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».