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    «Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить». Беглов снова заявил о желании города выкупить «Теплосеть»

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    49 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город по-прежнему намерен выкупить частные сети теплоснабжения. Он не хочет нести репутационные риски из-за прорывов труб.

    Вопрос о выкупе глава города поднял накануне на встрече с главами муниципальных советов. «Мы готовы выкупить тепловые сети, — подчеркнул он. — Потому что — что получается? Тепловые сети принадлежат бизнесу, там прорыв идет, они денег не вкладывают туда. У нас там маленький процент совсем… Мы вкладываем деньги, они не вкладывают. А шум идет, — что город, опять прорыв, пятое-десятое. Ребята, ну так не пойдет».

    По словам Беглова, город провел «ряд мероприятий». «Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить, потому что это наши городские сети, которые были потом приватизированы, переданы в аренду на 49 лет — не хочу вам головы морочить. Но этот вопрос нужно решить. Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети», — сказал губернатор.

    Напомним, город постепенно наращивал свою долю в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» в последние годы, направляя компании целевые субсидии на реконструкцию инфраструктуры, однако контрольный пакет все еще у ТГК-1. Вопрос единовременного выкупа предприятия неоднократно поднимался, бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в частности, предлагал забрать его за 1 рубль. «Фонтанка» писала о том, что средства на очередную субсидию не заложены в бюджет 2023 года. При этом в повестке встреч губернатора и главы Газпрома Алексея Миллера значится вопрос о передаче контроля над «Теплосетью» городу. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 49

    Гость31 Мар 2023 в 13:09
    Все сферы ЖКХ, которые захвачены частным бизнесом, достались этому бизнесу за бесплатно, в отличном состоянии от СССР. За тридцать лет владения бизнесом коммуникации не обновлялись, дряхлели, приходили в негодность или ремонтировались некачественными материалами и вот итог их деятельности. Какая польза жителям, что частный бизнес прихватил сферу ЖКХ? Ноль без палки. А жкх это стратегически важная сфера в любом государстве, поэтому управлять и контролировать ее должно только государство, никаких частников. Скажу вам больше, например в таком огромном мегаполисе как Нью-Йорк контроль за сферой ЖКХ у властей города, да многоквартирными домами владеют лендлорды арендодатели, они сдают квартиры в аренду, решают когда включать тепло и т. д, но за всеми ними следят власти города, штата и страны. И там кстати, если не будут нормально топить жильцы взбунтуются и подадут многомиллионные иски и к лендлордам и к властям, которые их контролируют.
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