«Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить». Беглов снова заявил о желании города выкупить «Теплосеть»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город по-прежнему намерен выкупить частные сети теплоснабжения. Он не хочет нести репутационные риски из-за прорывов труб.

Вопрос о выкупе глава города поднял накануне на встрече с главами муниципальных советов. «Мы готовы выкупить тепловые сети, — подчеркнул он. — Потому что — что получается? Тепловые сети принадлежат бизнесу, там прорыв идет, они денег не вкладывают туда. У нас там маленький процент совсем… Мы вкладываем деньги, они не вкладывают. А шум идет, — что город, опять прорыв, пятое-десятое. Ребята, ну так не пойдет».



По словам Беглова, город провел «ряд мероприятий». «Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить, потому что это наши городские сети, которые были потом приватизированы, переданы в аренду на 49 лет — не хочу вам головы морочить. Но этот вопрос нужно решить. Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети», — сказал губернатор.

