В центре Петербурга на газоне забил коричневый фонтан. Одна машина оказалась под асфальтом по колесо

Дровяную улицу залило водой коричневого цвета. Рядом с грязным фонтаном под асфальт провалилась машина.
О ЧП у дома 4 «Фонтанке» сообщил читатель около двух часов дня. По его словам, прорвало трубу с канализацией.
Судя по присланным очевидцем видео, прорыв произошел на газоне между жилыми домами и проезжей частью. Водой размыло грунт под асфальтом, и в образовавшуюся промоину одним колесом провалился припаркованный автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», инцидент произошел в день, когда в Адмиралтейском районе компания проводила испытания сетей на плотность и прочность. В ходе диагностики и было выявлено технологическое нарушение у дома 4 по Дровяной улице.
Температура «фонтана» не превышает 40 градусов.
«Оперативные службы предприятия прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, в данный момент организовываются ремонтные работы. В зоне дефекта оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сообщили в компании.