В центре Петербурга на газоне забил коричневый фонтан. Одна машина оказалась под асфальтом по колесо

Дровяную улицу залило водой коричневого цвета. Рядом с грязным фонтаном под асфальт провалилась машина.

О ЧП у дома 4 «Фонтанке» сообщил читатель около двух часов дня. По его словам, прорвало трубу с канализацией.



Судя по присланным очевидцем видео, прорыв произошел на газоне между жилыми домами и проезжей частью. Водой размыло грунт под асфальтом, и в образовавшуюся промоину одним колесом провалился припаркованный автомобиль.