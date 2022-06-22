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    В центре Петербурга на газоне забил коричневый фонтан. Одна машина оказалась под асфальтом по колесо

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    Дровяную улицу залило водой коричневого цвета. Рядом с грязным фонтаном под асфальт провалилась машина.

    О ЧП у дома 4 «Фонтанке» сообщил читатель около двух часов дня. По его словам, прорвало трубу с канализацией.

    Судя по присланным очевидцем видео, прорыв произошел на газоне между жилыми домами и проезжей частью. Водой размыло грунт под асфальтом, и в образовавшуюся промоину одним колесом провалился припаркованный автомобиль.

    Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», инцидент произошел в день, когда в Адмиралтейском районе компания проводила испытания сетей на плотность и прочность. В ходе диагностики и было выявлено технологическое нарушение у дома 4 по Дровяной улице.

    Температура «фонтана» не превышает 40 градусов.

    «Оперативные службы предприятия прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, в данный момент организовываются ремонтные работы. В зоне дефекта оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сообщили в компании.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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